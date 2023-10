Expliqué : Pourquoi la MLS n’a pas de promotion ni de relégation

Il est bien connu que la MLS ne rivalise pas dans un système de promotion et de relégation. En fait, aucune ligue réellement pertinente aux États-Unis n’a jamais utilisé le mécanisme qui constitue la norme pour le football mondial des clubs depuis plus d’un siècle.

Mais pourquoi la MLS n’utilise-t-elle pas pro/rel ? Les dirigeants de la ligue, les personnalités des médias et les fans sont souvent prompts à vous expliquer une myriade de raisons pour lesquelles les États-Unis n’ont pas, et ne devraient même pas avoir, une pyramide du football basée sur le mérite.

Jetons un coup d’œil à chacune des puces fréquemment vues sur la présentation PowerPoint anti-pro/rel, et voyons si elles ont un réel mérite.

#1 – Les propriétaires américains ne l’accepteraient jamais !

Également connu sous le nom de « qui va payer X millions de dollars pour entrer et risquer d’être renvoyé ? » Il y a absolument un grand noyau de vérité enfoui dans cet argument. Il existe en effet très peu d’hommes d’affaires qui paieraient une grosse somme d’argent pour quelque chose et risqueraient ensuite volontairement de perdre de sa valeur et de son statut. Cependant, la plupart des autres entreprises ne bénéficient pas de la protection dont bénéficient largement les franchises sportives professionnelles américaines. D’autres secteurs – dans lesquels les propriétaires ont fait fortune – s’accompagnent d’une concurrence ouverte et de risques sérieux. Pourquoi le sport ne serait-il pas le même ?

De plus, l’idée selon laquelle les propriétaires américains refuseraient catégoriquement de participer à un environnement de promotion et de relégation est manifestement fausse. Pourquoi?

Propriétaires de sports américains sont en ce moment investi dans des dizaines de clubs de football professionnels, petits et grands, partout dans le monde, qui jouent dans des systèmes ouverts. Même certains qui possèdent également de grandes franchises sportives américaines.

Les propriétaires existants de MLS (et certains USL, NWSL, etc.) vouloir pro/rel ? Peu probable. Mais cela ne dépend pas vraiment d’eux. L’US Soccer, la CONCACAF et la FIFA choisissent d’appliquer ou non certaines lois lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions.

Oui, il ne serait pas juste qu’un propriétaire ait payé des centaines de millions de dollars pour une équipe de D1 pour ensuite être relégué peu de temps après. Mais il existe des solutions à ce problème. Une forme de « paiement parachute », peut-être une période de transition pendant laquelle ces équipes sont protégées du chute pendant un certain nombre de saisons, sont des solutions potentielles.

La menace de relégation n’a pas empêché les investissements américains dans les clubs étrangers où le pro/rel est une pratique courante. Et la possibilité d’une promotion a sans aucun doute, au moins en partie, suscité des investissements là où autrement ils n’auraient pas suscité d’intérêt.

Verdict : Non-problème

#2 – Il n’y a pas assez de talents

Cela entre dans la catégorie « le football n’est pas suffisamment développé aux États-Unis ». Mais y a-t-il désormais suffisamment de joueurs pour compléter 29 à 30 équipes de Division 1 ?

Alors pourquoi serait-ce différent dans une configuration pro/rel ? C’est juste que quelques équipes à chaque niveau différeront d’une saison à l’autre. En montant ou en descendant, les effectifs des clubs s’ajustent. Ce n’est vraiment pas un problème du tout.

Au contraire, si l’opportunité était là de réduire le nombre d’équipes en première division dans une pyramide ouverte, le niveau de talent pourrait effectivement s’améliorer.

Verdict : Non-problème

#3 – L’infrastructure du football n’est pas encore là

Une préoccupation valable concerne la qualité des installations pour les équipes se déplaçant autour de la pyramide. Cependant, c’est une préoccupation partout où l’on joue au football. Et des normes sont mises en place pour garantir que les équipes promues disposent de sites et d’installations appropriés et de qualité professionnelle.

Un délai de grâce permettant aux équipes promues de respecter les normes ou de trouver un lieu alternatif approprié serait très utile dans ce domaine.

À l’heure actuelle, il existe peu de clubs professionnels de division inférieure dont les locaux ne seraient pas acceptables, au moins temporairement, s’ils gagnaient une place en première division. Certainement pas tant que la MLS compte encore des clubs jouant sur des terrains de baseball, sur du gazon en plastique et dans des stades à moitié vides (au mieux la plupart du temps) de la NFL.

Donnez-moi probablement 7 à 10 000 fans enthousiastes d’un club nouvellement promu dans une salle plus petite à guichets fermés n’importe quel jour de la semaine, sur le même nombre de personnes dans une salle MLS à moitié pleine, ou pire, pour une équipe de dernière place. . Tant que le terrain lui-même et les installations pour les joueurs sont à la hauteur, franchement, peu importe qu’il y ait 500 ou 50 000 places dans une salle.

Verdict : Non-problème

#4 – Les fans ne le soutiendront pas (si leur équipe tombe)

C’est un fait presque universel que les équipes sportives peu performantes attirent des foules moins nombreuses et vendent moins de billets. Être envoyé dans une division ou deux peut certainement jouer un rôle dans cela. Cependant, les mauvaises équipes dans les systèmes de ligues fermées tirent souvent aussi mal à la porte.

Mais il existe une tendance à considérer cet argument à travers le prisme de la mentalité bien ancrée de « ligue mineure » dans le sport américain. Presque tous les clubs professionnels de baseball, de hockey et de basket-ball de niveau inférieur sont des filiales de développement d’équipes de ligues majeures situées dans d’autres villes. Au risque de simplifier les choses à l’extrême, l’attitude dominante des supporters, des médias, des sponsors, etc. est qu’en fin de compte, ces équipes n’ont pas vraiment d’importance.

Même si la plupart des équipes de football de division inférieure aux États-Unis sont des clubs indépendants et non des équipes de développement, elles restent confinées à leur place à un niveau inférieur. La carotte d’une éventuelle promotion n’existe pas de manière réaliste. Et cela peut, et c’est souvent le cas, freiner l’intérêt potentiel et la croissance pour presque tous les indicateurs.

Il est donc un peu injuste de supposer qu’une équipe passant, par exemple, de la MLS à l’USL, subirait la même perte d’intérêt pour une configuration pro/rel que dans le système existant.

Mais disons qu’à la fin de la saison, les Portland Timbers, Detroit City ou LAFC sont renvoyés pour la saison prochaine. Le soutien local diminuerait-il que beaucoup? La culture autour du football national a énormément évolué au cours des deux dernières décennies. Même au point où il y a et il y a eu des clubs de division deux et trois qui surpassent parfois certaines équipes de division un.

Verdict : semi-légit

Être renvoyé pourrait potentiellement nuire au soutien de certains clubs, oui. Mais dans un système ouvert, cet effet sera probablement considérablement atténué.

#5 – Les équipes échoueront si elles sont reléguées

C’est un angle intéressant à adopter car il existe des preuves empiriques qui indiquent que c’est exactement le contraire qui se produit.

Les équipes de football professionnelles aux États-Unis échouent déjà à un taux probablement le plus élevé au monde. Et il s’agit d’une série de ligues de franchises fermées qui ont offert un certain niveau d’exclusivité sur le marché.

Pendant ce temps, les clubs qui échouent (ou même déménagent) sont rares dans la plupart des pays de football développés. Et dans les rares cas où cela se produit, les communautés qui perdent un club voient presque invariablement apparaître immédiatement une tenue de phénix pour les remplacer, avec la possibilité de remonter dans la pyramide.

Les clubs dans les systèmes ouverts ont tendance à s’établir à un niveau qui est durable pour leur communauté et leur niveau d’investissement.

Les clubs pourraient-ils encore échouer si l’Amérique adoptait la promotion et la relégation ? Absolument. Serait-ce pire que le taux d’échec des clubs que nous connaissons déjà dans ce pays ? Très douteux.

Verdict : Non-problème

#6 – Le jeu ne peut pas risquer de perdre des marchés majeurs

Nous avons ici un concept étroitement lié à d’autres grands sports américains. Mais cela ne se transfère pas vraiment au football national.

Contrairement à la NFL, la MLB, la NBA et la LNH, il n’existe pas un seul club de football professionnel américain qui ait un véritable attrait national pour les fans occasionnels. Pas une. Il n’y a pas d’équivalent aux Yankees, aux Cowboys, aux Lakers. On peut dire que l’Inter Miami a cet attrait pour le moment, mais il s’évaporera sûrement une fois que son attraction vedette unique, Messi, partira inévitablement.

Peut-être que dans des décennies, une ou deux équipes parviendront à ce point. Où les fans se sont éloignés et où une grande dispersion vit partout. Mais dans un avenir prévisible, les clubs de football de ce pays seront dirigés et liés à leur communauté locale.

Cela ne ferait donc pas vraiment de mal si New York, Los Angeles et Chicago étaient remplacés par Des Moines, Louisville et Richmond. De plus, en raison de la présence de nombreux clubs sur ces grands marchés, les chances sont incroyablement faibles qu’une saison donnée soit complètement dépourvue de noms importants au classement.

Et à terme, des équipes extrêmement performantes et populaires pourraient effectivement émerger sur certains marchés plus petits.

Verdict : Non-problème

#7 – Les sociétés de médias ne se lanceront pas

Il s’agit peut-être de l’obstacle le plus compliqué, voire le plus important, à toute mise en œuvre d’un système ouvert. Et cela rejoint le point ci-dessus.

Les ligues sportives professionnelles américaines signent d’importants accords de droits de diffusion en fonction de leur niveau de compétition. Et la taille des marchés au sein de ces ligues. Si la liste des marchés évolue constamment, la valeur s’avère plus difficile à quantifier.

Et vous devez naviguer dans les accords de droits existants. Par exemple, la MLS en est à la première année d’un pacte de dix ans avec Apple. Ils ne seraient probablement pas très heureux si leur plus gros tirage du moment, l’Inter Miami, qui occupe la troisième place depuis la dernière place, était renvoyé en USL la saison prochaine.

En effet, une refonte et une réorganisation massives du jeu et de la manière dont les droits médiatiques sont vendus devraient probablement être élaborées pour rendre viable tout système de promotion et de relégation. Idéalement, l’ensemble de la pyramide professionnelle pourrait être vendu comme un tout. De cette façon, les partenaires de diffusion obtiennent chaque équipe, et chaque marchédans le cadre de l’accord.

Verdict : Un problème

#8 – La VRAIE raison pour laquelle la MLS n’a pas de promotion et de relégation

En fin de compte, la seule véritable raison pour laquelle il n’y a pas de promotion ni de relégation en MLS est la cupidité. Peu importe que les nations de football les plus performantes et les plus populaires de notre planète l’utilisent. Ni que la majorité des communautés et des clubs aux États-Unis sont à jamais privés d’une chance équitable de concourir. Personne ne semble se rappeler non plus que les clubs bien gérés peuvent récolter des tonnes de revenus dans un système ouvert, et le font effectivement.

Ce qui compte vraiment, c’est de protéger les investissements d’une poignée de milliardaires. Sous couvert de « protéger le jeu contre un nouvel échec » – comme si les échecs du jeu dans son ensemble n’avaient pas continué depuis les débuts de la MLS en 1996. Le vernis d’une première division, composée de seulement trente clubs répartis sur tout un territoire. continent, couvre tout.

Et les puissances du football aux États-Unis continuent de rapporter de l’argent à la CONCACAF et à la FIFA, il n’y a donc aucune incitation forte pour ceux qui peuvent insister sur cette question.

Alors sur la route, nous y allons. Les clubs de ce coin du monde continueront d’aller et venir, mais sans monter ni descendre.