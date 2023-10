Expliqué : Pourquoi la guerre à Gaza menace d’unir les pays arabes contre Israël

La guerre entre Israël et le Hamas, qui s’est intensifiée depuis son déclenchement le 7 octobre, a fait planer le spectre non seulement d’un arrêt brutal de la normalisation des relations entre le monde arabe et Israël, mais même d’un retour en arrière.

Les blessures historiques ont été mises de côté et la normalisation s’est accélérée depuis les accords d’Abraham de 2020, mais l’une des premières victimes diplomatiques de la guerre a été la suspension par l’Arabie saoudite des négociations avec le pays.

L’attaque meurtrière contre un hôpital de Gaza mardi, qui a fait 500 morts et dont les origines sont contestées, a aggravé la situation et la Jordanie a annoncé l’annulation d’une réunion prévue entre le président américain Joe Biden et le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi et les Palestiniens. Le président de l’Autorité, Mahmoud Abbas, mercredi.

Alors que l’Occident soutient fermement Israël et que M. Biden a déclaré que l’attaque de l’hôpital semblait avoir été menée par « l’autre équipe », l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie et la Turquie ont imputé l’attaque à Israël.

La Nakba

Pour les Palestiniens et les Arabes, la guerre avec Israël n’a pas commencé le matin du 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé 5 000 roquettes sur le pays, couplées à une attaque terrestre et maritime. Pour eux, la guerre dure depuis 1948, lorsque les milices ont expulsé les Palestiniens de leurs foyers et tué des dizaines de milliers de personnes dans ce qu’on appelle la Nakba, ou catastrophe.

La guerre israélo-arabe de 1948 fut le premier conflit entre le monde arabe et le pays nouvellement indépendant. Israël a déclaré son indépendance le 14 mai 1948 – après la proposition de partition de la Palestine par les Nations Unies – et une guerre civile qui faisait rage dans ce qu’on appelait jusqu’alors la Palestine mandataire, s’est transformée en un conflit entre Israël et les États arabes.

Une coalition militaire de cinq pays arabes – l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie – est entrée en Palestine et la guerre s’est terminée par le déplacement permanent de plus de la moitié de la population palestinienne et par le contrôle par Israël de près de 60 % de la zone proposée par l’ONU. pour l’État palestinien.

Cercle vicieux

Les relations entre Israël et ses voisins arabes sont restées médiocres après la signature d’un armistice en 1949 et se sont détériorées après la crise de Suez en 1956. En mai 1967, l’Égypte a annoncé que le détroit de Tiran serait fermé aux navires israéliens, ce qui a été l’un des les catalyseurs de la guerre des Six Jours un mois plus tard.

C’est pendant la guerre des Six Jours que l’armée israélienne a lancé une offensive terrestre dans la péninsule égyptienne du Sinaï et dans la bande de Gaza occupée par l’Égypte, qui est le point focal de la guerre actuelle, plus d’un demi-siècle plus tard. La guerre a vu l’implication de l’Égypte, de la Jordanie et de la Syrie.

L’Égypte a perdu la bande de Gaza au profit d’Israël, la Syrie a perdu le plateau du Golan et la Jordanie a perdu Jérusalem-Est et la Cisjordanie.

Une autre guerre a eu lieu en 1969 et a été suivie par la guerre du Yom Kippour ou du Ramadan de 1973. Elle a opposé Israël, l’Égypte et la Syrie et a également vu les États-Unis et l’Union soviétique, enfermés dans la guerre froide, aider les camps opposés.

Nationalisme arabe

Les guerres répétées avec Israël et la perte de terres – non seulement en Palestine mais aussi dans d’autres pays – ont été une plaie purulente pour la psyché arabe. Dans les années 1950 et 1960, époque d’apogée du nationalisme arabe, la Palestine était la cause arabe centrale qui a catapulté de nombreux dirigeants arabes au pouvoir.

Dans de nombreux pays arabes, le soutien populaire et public est en faveur d’un État palestinien indépendant et de nombreux dirigeants qui se sont prononcés en faveur de relations normalisées avec Israël ont dû en payer le prix. Le 20 juillet 1951, le roi Abdallah Ier de Jordanie a été assassiné sur les marches de l’un des sanctuaires les plus sacrés de l’Islam, la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, pendant la prière du vendredi, par un Palestinien opposé à la tolérance jordanienne à l’égard d’Israël.

Le président égyptien Anouar Sadate a été assassiné en 1981 par des militants opposés à l’accord de paix avec Israël.

Un autre aspect clé est la religion. La mosquée Al Aqsa à Jérusalem est le troisième lieu saint de l’Islam et les territoires occupés par Israël abritent plusieurs autres lieux saints islamiques.

Accords d’Abraham

Les accords d’Abraham de 2020 entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont marqué un tournant dans les relations entre Israël et les pays arabes. L’Arabie saoudite, qui a développé d’importantes relations commerciales et militaires avec Israël, était également en pourparlers avec ce pays.

De nombreux citoyens de ces autocraties étaient contre les accords et ces divisions sont apparues au premier plan des protestations dans le monde arabe.