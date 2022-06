EXPLIQUE : Pourquoi Israël organise-t-il toujours des élections ?

JERUSALEM (AP) – Après à peine 12 mois au pouvoir, les dirigeants du gouvernement de coalition israélien à base large mais gravement affaibli ont jeté l’éponge cette semaine, déclarant qu’ils dissoudraient le parlement et organiseraient de nouvelles élections – les cinquièmes en moins de quatre ans.

Pourquoi cela continue à se produire?

La réponse la plus simple est qu’Israël est profondément – et presque également – divisé sur la question de savoir si Benjamin Netanyahu devrait être Premier ministre. Mais c’est aussi parce que le système politique d’Israël se compose d’un éventail idéologiquement diversifié de partis qui doivent former des alliances – et parfois les rompre – pour obtenir ce qu’ils veulent.

Voici un aperçu de la façon dont Israël est arrivé à ce point et de ce qui vient ensuite.

___

POLITIQUE MULTIPARTITE

Les Israéliens votent par parti, et dans les 74 ans d’histoire du pays, aucune faction n’a remporté la majorité au parlement de 120 membres, connu sous le nom de Knesset. Ainsi, après chaque élection, tout candidat au poste de Premier ministre doit former des alliances afin de concocter une majorité d’au moins 61 sièges.

Cela donne aux petits partis un pouvoir démesuré. Après presque chaque élection, l’attention se concentre sur un ou plusieurs faiseurs de rois potentiels et leurs exigences particulières. Treize partis ont été élus au parlement, par exemple, lors des élections de l’année dernière. Cela peut entraîner des semaines de négociations et de marchandages entre les différents chefs de parti.

Si personne ne peut réunir une majorité, comme cela s’est produit après les élections d’avril et de septembre 2019, le pays retourne aux urnes et le gouvernement reste en place en tant que gardien.

Pourtant, cela ne devrait pas être si difficile. Les partis nationalistes et religieux ont remporté la majorité des sièges à la Knesset lors de chacune des quatre dernières élections, si seulement ils pouvaient s’entendre.

C’est là qu’intervient Netanyahu.

___

AIME LE OU DETESTE LE

Pour ses partisans de droite et religieux, Netanyahu est le « roi d’Israël » – un nationaliste sans vergogne et un homme d’État vétéran qui peut affronter les dirigeants mondiaux, du russe Vladimir Poutine au président américain Joe Biden, guidant Israël à travers son myriade de défis sécuritaires.

Pour ses adversaires, y compris les dirigeants de la coalition sortante, il est au mieux un escroc et au pire une menace pour la démocratie. Ils soulignent son procès pour corruption en cours, son style dominateur et son habitude d’attiser les divisions internes à des fins politiques.

Netanyahu était le Premier ministre israélien le plus ancien et son parti, le Likoud, est arrivé premier ou juste deuxième lors des quatre élections. Mais il n’a jamais été en mesure de former une majorité de droite parce que certains de ses alliés idéologiques – y compris d’anciens assistants – refusent de s’associer avec lui.

Prenez Avigdor Lieberman, par exemple. Le colon de Cisjordanie qui dirige un parti de droite et était connu depuis longtemps pour sa rhétorique anti-arabe enflammée semblerait un allié évident. Mais il a rompu avec Netanyahu en 2019 et refuse de siéger dans un gouvernement avec lui ou ses alliés ultra-orthodoxes.

Lieberman défend même un projet de loi qui interdirait à toute personne inculpée d’accusations criminelles de devenir Premier ministre – une tentative de mettre fin à la carrière politique de Netanyahu.

___

UNE COALITION DIFFICILE

L’an dernier, après l’élection n°4, les opposants à Netanyahu ont réussi à le renverser.

Naftali Bennett – un autre ancien allié de droite de Netanyahu – et le centriste Yair Lapid ont bricolé une coalition de huit partis politiques de tout le spectre idéologique – des nationalistes de droite aux partisans d’un État palestinien, y compris un petit parti islamiste arabe.

Les factions ont mis de côté leurs différences idéologiques et ont travaillé ensemble, pendant un certain temps. Le gouvernement a adopté un budget, résisté à deux vagues de coronavirus sans imposer de confinement, amélioré les relations diplomatiques avec les pays arabes et musulmans et évité la guerre. Bennett, en tant que Premier ministre, s’est même essayé à la médiation entre la Russie et l’Ukraine.

Mais dès le début, le gouvernement avait la plus faible des majorités et Netanyahu a exercé une pression énorme sur ses membres de droite, les accusant de s’associer à des terroristes et de trahir leurs électeurs. Plusieurs membres de droite de la coalition ont reçu des menaces de mort, dont Bennett.

À la fin, beaucoup ont cédé et le parti Yamina de Bennett s’est pratiquement effondré. Le gouvernement a perdu sa majorité en avril. Ce mois-ci, il n’a pas réussi à adopter une loi accordant un statut juridique spécial aux colons juifs en Cisjordanie occupée, ce que la plupart des Israéliens considèrent comme essentiel.

___

NOUVELLE ÉLECTION, MÊME DIVISION

Les Israéliens devraient maintenant retourner aux urnes dès octobre, où ils seront confrontés avec lassitude à un choix familier.

Netanyahu espère un retour, et le Likud et ses alliés devraient gagner plus de voix qu’ils ne l’ont fait la dernière fois. Certains de ses opposants de droite, fragilisés par leur association avec la coalition, pourraient perdre tout ou partie de leurs sièges.

Mais il est bien trop tôt pour tout sondage fiable, et même si Netanyahu et ses alliés obtiennent plus de sièges, ils pourraient encore une fois manquer de majorité.

Si cela se produisait, il reviendrait à bon nombre des mêmes partis qui ont formé le gouvernement sortant de bricoler une nouvelle coalition, qui serait confrontée aux mêmes facteurs de stress que la précédente.

Et si aucune des deux parties n’a suffisamment de soutien pour former un gouvernement ?

Vous l’avez deviné : Nouvelles élections.

Joseph Krauss, Associated Press