Expliqué: mélodrame entre le groupe de mercenaires Wagner et l’armée russe

Alors que la guerre désastreuse de la Russie en Ukraine se poursuit, un autre diatribe par Yevgeny Prigozhin, le chef pompeux du groupe paramilitaire Wagner, a mis à nu la lutte pour le pouvoir au sommet de la direction militaire russe.

Qualifiant les commandants russes de « stupides » et responsables des « ordres criminels » la semaine dernière, Prigozhin interrogé si l’armée pouvait même défendre le territoire russe.

Bouleversé par la lenteur de la livraison des munitions, Prigozhin avait également s’est filmé à côté des corps des combattants de Wagner, lançant une tirade contre le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et son chef d’état-major, Valery Gerasimov.

« Choïgou ! Gerasimov ! Où sont les putains de coquillages ? » demanda Prigojine.

« Regarde-les! Regarde-les! » fulmina-t-il en désignant les cadavres. « Vous êtes assis dans des clubs chers […] vos enfants font des vidéos YouTube […] ils [Wagner fighters] morts pour que vous puissiez vous gaver dans vos bureaux !

Étonnamment, Prigozhin même obliquement a visé au président russe Vladimir Poutine lui-même, faisant référence à «l’heureux grand-père» qui pensait que la guerre en Ukraine se déroulait sans heurts.

« Mais quoi », Prigozhin spéculé, « s’il s’avère que ce grand-père est un a***** complet? » (Certaines traductions ont utilisé un juron différent.)

Combats internes à la vue de tous

Les luttes intestines entre Wagner et l’armée russe sont devenues un feuilleton diffusé devant un public mondial. Dans l’épisode le plus récent, un article du Poste de Washington cette semaine a suggéré que Prigozhin avait à plusieurs reprises pris contact avec les services de renseignement militaires ukrainiens.

Citant le Fuites de discordel’histoire affirmait que Prigozhin avait proposé de fournir des informations sur les positions des forces russes si l’armée ukrainienne se retirait de la ville de Bakhmut, où les combattants de Wagner combattent les forces ukrainiennes depuis des mois.

Si le Kremlin accepte cette ligne, Prigozhin aura de sérieux ennuis.

Mais le déploiement de matériel compromettant et de désinformation est une tactique courante en Eurasie. Et tandis que les colères débordent souvent parmi les élites russes concurrentes, Poutine a déjà eu peu de mal les freiner.

Cependant, le fait qu’il semble maintenant incapable (ou peu disposé) de le faire avec Prigozhin indique que sa capacité à contrôler les fiefs du Kremlin n’est plus ce qu’elle était. Un Poutine affaibli, qui s’est délibérément placé au cœur de l’État russe sans successeur évident, soulèverait des questions plus sérieuses sur l’avenir de son régime.

Les gouvernements autoritaires contrôlent leurs populations de diverses manières. Le plus souvent, ils utilisent la peur – de l’État et des « ennemis » externes et internes – contre laquelle seul un leadership fort peut prévaloir.

Mais ils ont également besoin de récits sur le succès, échangeant des histoires de triomphe contre des maux étrangers ou nationaux. La Russie de Poutine n’a pas fait exception, étirant à plusieurs reprises sa crédibilité pour prétendre grands succès sur les ennemis occidentaux réveillés de la Russie.

Quand ça va mal, il devient impératif de punir boucs émissaires, détournant le blâme du chef. C’est ce à quoi nous assistons actuellement, les forces armées russes et Wagner tentant de se culpabiliser l’un l’autre.

Pourtant, tout comme le succès a son propre élan, l’échec aussi. Cela est évident dans le fait que la tâche difficile de renverser la situation militaire de la Russie est rapidement éclipsée par une recherche enthousiaste du coupable.

Qui va perdre le jeu du blâme ?

Le groupe qui réussit à esquiver le blâme « officiel » dépend dans une large mesure de son influence dans la structure verticale complexe de la Russie. structure du pouvoirainsi que la valeur de leurs principales figures de proue pour Poutine.

Évaluer le poids relatif des différents clans du Kremlin et de leurs chefs est difficile car ils sont si fluides et opaques. Mais il est généralement admis que Prigozhin est un étranger. Il manque d’une large base de pouvoir à Moscou, avec peu d’amis parmi les principaux courtisans – les chefs des ministères et des agences du Conseil de sécurité.

Et avec un estimé 50 000 combattants – une multiplication par dix depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 – Wagner est éclipsé par les forces armées régulières russes, ainsi que par les Rosgvardia (la garde personnelle de Poutine), qui compte plus de 300 000 personnes.

Cela rendrait apparemment difficile pour Prigozhin d’esquiver la colère du Kremlin, et encore moins – comme certains l’ont fait. spéculé – défient directement Poutine lui-même.

Cela dit, Wagner et Prigozhin restent importants pour Poutine. Malgré tout son prétendu enthousiasme à purger ses sous-fifres, Poutine n’a en fait que rarement écarté ses proches.

La relation de Prigozhin avec Poutine remonte au début des années 2000, lorsque sa société Concorde Traiteur est devenu le partenaire de choix du Kremlin pour les banquets d’État. Prigozhin a ensuite créé le Agence de recherche Internetla tristement célèbre fabrique de trolls conçue pour promouvoir la désinformation russe et s’immiscer dans les élections, surtout après La révolution ukrainienne Euromaïdan de 2014.

Prigozhin a créé la société militaire privée Wagner en 2014, avec le néo-nazi Dmitri Outkineancien commandant des forces spéciales du renseignement militaire russe.

Dès le début, il était pratiquement impossible de le distinguer d’un organe de l’État russe. Ses combattants s’entraînaient dans les bases du ministère russe de la Défense, ses meilleurs effectifs étaient des vétérans des forces armées russes et il avait un code d’honneur basé sur la promotion des intérêts russes partout.

En 2022, Wagner s’était établi dans les pays du Sud, offrant sécurité, formation militaire et propagande politique en échange de contrats lucratifs dans les infrastructures énergétiques, les ressources et les métaux précieux. Et depuis l’invasion de l’Ukraine, Wagner empreinte a grandi. Elle est désormais active en Syrie, au Soudan, en République centrafricaine, en Libye, au Mozambique, au Mali, au Cameroun et à Madagascar, entre autres.

Reflétant la culture martiale impitoyable que Poutine a encouragée en Russie, Prigozhin s’est montré désireux de glorifier la violence. Cela a été démontré par sa réaction approbatrice à une vidéo brutale d’un déserteur de Wagner en Ukraine réalisé avec un marteau de forgeron. Plus tard, en novembre 2022, Prigozhin envoyé un marteau barbouillé de faux sang au Parlement européen en réponse aux appels à l’inscription de Wagner sur la liste européenne des groupes terroristes.

Cependant, Prigozhin reste finalement redevable à l’armée russe, sur laquelle il compte pour fournir des combattants Wagner en Ukraine.

La récente nomination par Poutine de Général Sergueï Surovikine comme le souligne la liaison entre Wagner et les forces armées russes – en tant qu’officier militaire, Surovikin peut simplement retarder l’envoi de munitions, ou cesser complètement de le faire.

L’armée peut également contrecarrer les contrats plus lucratifs offerts par Wagner en restreignant son accès à de nouveaux combattants.

Cet effet de levier dont jouit l’armée semble avoir rendu Prigozhin encore plus virulent dans sa critique de son leadership. Cela suggère que les luttes intestines devraient également se poursuivre.

Le paradoxe de Poutine

Le mélodrame militaire en cours de la Russie est dangereux pour le Kremlin. En termes simples, il devient de plus en plus difficile pour Poutine de se dissocier de graves erreurs de jugement.

C’était la décision de Poutine d’envahir l’Ukraine. Poutine a ordonné à Wagner de réaliser une percée à Bakhmut. Et en fin de compte, Poutine est responsable du choix des chefs militaires pour superviser l’effort de guerre. Avec Gerasimov succédant à Surovikin en janvier, la Russie a perdu ou viré bien plus d’une douzaine généraux depuis son invasion en février 2022.

Comme les régimes staliniens et nazis allemands, qui expliquaient les échecs par l’incompétence de leurs subordonnés, la Russie les médias d’Etat a effectué des contorsions compliquées en réponse aux échecs du champ de bataille de la Russie. De nombreux journalistes et blogueurs militaires ont affirmé que la pureté de la vision stratégique de Poutine avait été compromise par l’incompétence militaire.

Mais comment la pourriture peut-elle être si large sans que Poutine ne le sache ? Et s’il ne l’a pas fait, alors pourquoi était-il si déconnecté de ceux qui étaient chargés d’exécuter ses ordres ? Cela crée un paradoxe, le rendant soit désemparé, soit insouciant – ou les deux.

L’avantage de Poutine est qu’il conserve de nombreux leviers de pouvoir sur la population et l’élite.

Mais sans histoire de triomphe à colporter, il sera à court de boucs émissaires si ses services de sécurité finissent par refuser d’être purgés. Compte tenu de l’intensité de la rivalité incontrôlée entre eux, cela pourrait arriver plus tôt que tard.

