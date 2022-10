EXPLIQUE : Les élections israéliennes pourraient donner un résultat familier

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Israël organise sa cinquième élection nationale en moins de quatre ans et, une fois de plus, la course prend la forme d’un référendum sur l’aptitude de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu à gouverner. Netanyahu a fait campagne tout en étant jugé pour corruption. En tant que chef de l’opposition israélienne, il s’est présenté comme la victime d’une chasse aux sorcières politique et a promis de réformer un système juridique qu’il considère comme profondément biaisé contre lui. Son principal adversaire, le Premier ministre par intérim Yair Lapid, se présente comme une voix de la décence et de l’unité nationale.

Dans le système politique fragmenté d’Israël, ni Netanyahu ni Lapid ne devraient remporter de majorité absolue à la Knesset de 120 sièges, ou au parlement. Cela signifie que chacun devra se tourner vers des alliés plus petits dans l’espoir d’obtenir les 61 sièges nécessaires pour former un nouveau gouvernement. Les sondages d’opinion indiquent que la course est trop proche pour être prédite.

Voici un aperçu des résultats potentiels des élections de mardi:

NETANYAHU GAGNE. Le parti Likud de Netanyahu et ses alliés, un parti ultra-nationaliste extrémiste et une paire de partis religieux ultra-orthodoxes, devraient dans les sondages être sur le point de remporter une majorité parlementaire. S’ils y parviennent, le prochain gouvernement israélien sera une coalition étroite, mais cohérente et bien disciplinée, prête à adopter une ligne dure contre les Palestiniens, y compris la propre minorité arabe d’Israël, à cimenter le contrôle orthodoxe sur de nombreux aspects de la vie quotidienne et à attaquer le système juridique du pays.

Le chef de l’un des principaux partenaires de Netanyahu, le sionisme religieux, est Itamar Ben-Gvir, un législateur qui a appelé à l’expulsion de politiciens arabes et a brandi un pistolet lors d’affrontements publics avec des Palestiniens. Un autre haut responsable du parti a un jour comparé les homosexuels à des animaux sauvages. Plus tard, il s’est excusé, mais a fait à plusieurs reprises des commentaires anti-gays et a déclaré qu’il s’opposait à la “culture LGBT”.

Les alliés de Netanyahu ont indiqué qu’ils essaieront de reprendre le processus de nomination des juges et de donner au Parlement le pouvoir d’annuler les décisions de la Cour suprême. Cela pourrait ouvrir la voie au rejet des accusations de corruption de Netanyahu.

Le ministre de la Justice Gideon Saar, un ancien allié de Netanyahu devenu un rival acharné, a déclaré qu’une victoire du Likud signifierait un “changement de régime” pour Israël. « Ils ne veulent pas d’évolution. Ils veulent une révolution qui détruira l’indépendance des tribunaux et du parquet », dit-il.

LAPID GAGNE. Lapid, le fondateur et chef du parti centriste Yesh Atid, fait face à une tâche plus difficile que Netanyahu. Son parti devrait terminer loin derrière le Likud et, avec ses alliés actuels, semble sur le point de ne pas atteindre la majorité parlementaire. Cela nécessiterait une réflexion créative.

Lapid a été le cerveau de la constitution de la coalition sortante – un patchwork de petits et moyens partis qui se sont regroupés l’année dernière pour évincer le chef de longue date du Likud. Mais les membres de cette alliance, qui comprenait le premier parti arabe à siéger dans un gouvernement israélien, avaient peu en commun. La coalition a été déchirée par des luttes intestines après seulement un an au pouvoir.

Même si Lapid réussit un miracle, il aura encore une fois du mal à trouver un terrain d’entente entre des membres qui incluent des Arabes, des partis juifs laïcs et accommodants qui soutiennent les négociations de paix avec les Palestiniens et des partisans de la ligne dure qui s’opposent à l’indépendance palestinienne.

GANTZ A UNE CHANCE. Depuis son entrée en politique en 2018, l’ancien chef militaire Benny Gantz a vu sa fortune monter et descendre. Initialement considéré comme le grand espoir d’évincer Netanyahu, Gantz a ensuite déçu ses partisans en concluant avec lui un accord de partage du pouvoir désastreux et de courte durée. Gantz, actuellement ministre de la Défense, s’est maintenant taillé une place à la tête d’un parti de taille moyenne.

Avec un petit parti arabe peu susceptible d’approuver Netanyahu ou Lapid, il est possible qu’aucune des deux parties n’obtienne une majorité.

C’est là que Gantz pourrait devenir un courtier en puissance – et même un gagnant improbable.

Gantz semble être le seul candidat du bloc anti-Netanyahu avec un certain attrait croisé. Il pourrait potentiellement voler des voix au Likud pour empêcher Netanyahu d’obtenir la majorité. Et si cela se produit, il pourrait également chercher à attirer les partis ultra-orthodoxes loin de Netanyahu et dans une coalition avec Lapid.