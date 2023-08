Expliqué : le système de notation Elo utilisé par la FIDE pour déterminer le classement des joueurs d’échecs

La Fédération internationale des échecs (FIDE) utilise une variante du classement Elo pour classer les joueurs. Le système de notation Elo a été inventé par le physicien Arpad Elo, lui-même un solide joueur d’échecs. Le système utilise une formule pour calculer les notes basées sur la différence de qualités de deux adversaires.

Les classements Elo déterminent la force des joueurs et, sur cette base, ils reçoivent des titres tels que Grandmaster, International Master, entre autres.

Comment les notes Elo sont-elles calculées ?

Chaque joueur d’échecs professionnel commence avec une note de 400. Le système de classement va de 400 à 2000 et plus et détermine les adversaires.

Le mécanisme a été conçu pour favoriser les adversaires les moins bien notés, c’est-à-dire que celui qui a la note la plus basse des deux concurrents gagnera plus de points en cas de victoire que ce que le joueur le mieux noté empochera en cas de victoire.

Aussi, le nombre de points gagnés par l’un équivaut aux points perdus par l’autre.

La note des joueurs change en fonction des performances de chaque match.

Le classement Elo prend en compte le résultat probable d’un match entre deux adversaires particuliers, qui est lui-même basé sur leurs classements actuels.

L’ampleur du changement des notes dépend de la différence de notes entre les deux adversaires et du résultat (victoire, défaite, match nul).

La FIDE tient à jour les classements et les notes des joueurs (seules les performances dans les événements enregistrés sont prises en compte).

Comment la note de R Praggnanandhaa va-t-elle changer après la finale du Championnat du monde ?

Le prodige indien des échecs R Praggnanandhaa affronte actuellement le quintuple champion du monde Magnus Carlsen en finale de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2023 à Bakou (Azerbaïdjan). Les deux premiers matchs classiques se sont terminés par un match nul, ce qui signifie que les bris d’égalité décideront du vainqueur aujourd’hui.

En fonction du résultat (victoire ou défaite) d’aujourd’hui, la note de Praggnanandhaa subira un changement, la FIDE calculant les points à l’aide d’une formule. Vous pouvez calculer le changement ici.