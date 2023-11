Expliqué : la mauvaise qualité de l’air de Delhi pourrait-elle forcer la CPI à annuler le match Bangladesh-Sri Lanka ?

Qu’il s’agisse de consulter des pneumologues ou de demander aux joueurs de s’asseoir à l’intérieur, l’ICC et les organisateurs de l’événement prennent également d’autres mesures pour aider les joueurs.

Andrew Fidel Fernando

Une vue de la Porte de l’Inde à travers le smog et la pollution de l’air à Delhi AFP via Getty Images

Que se passe-t-il si la qualité de l’air est dangereuse à Delhi ? Le Bangladesh jouera-t-il toujours contre le Sri Lanka ? Voici tout ce que vous devez savoir

Les protocoles de la CPI

Depuis le test de Delhi 2017 entre le Sri Lanka et l’Inde, au cours duquel de nombreux joueurs avaient vomi après un passage sur le terrain et d’autres problèmes respiratoires signalés, l’ICC a élaboré des lignes directrices dans lesquelles une mauvaise qualité de l’air serait traitée de la même manière que les événements météorologiques qui entravent le jeu. , ou compromettre la sécurité des joueurs, comme la pluie ou la foudre.

Cela signifie que la qualité de l’air sera surveillée par le personnel de la BCCI via des appareils portables dans le stade (la station de mesure la plus proche est à plus d’un kilomètre) et que ces relevés seront transmis au personnel médical de l’ICC, ainsi qu’au personnel médical du Bangladesh. et les équipes du Sri Lanka. Les officiels de match disposent déjà de directives quant aux types de conditions de qualité de l’air qui conviennent au jeu.

Le chiffre en dessous duquel il est possible de jouer en toute sécurité, selon les directives de l’ICC et le personnel médical du Sri Lanka, est un IQA de 200. Il ne s’agit toutefois pas d’un seuil strict (comme les directives relatives aux ballons larges sur un terrain). Les médecins prendront probablement très au sérieux les commentaires des joueurs.

Que se passe-t-il le jour du match ?

Grâce à une surveillance continue au stade lui-même, les officiels de match, de concert avec le personnel médical, interviendront lorsque les conditions seront propices au jeu. Étant donné que la qualité de l’air est considérée comme faisant essentiellement partie de la météo par l’ICC, le tirage au sort devrait avoir lieu à 13 h 30, heure locale, et tant que l’ICC et le personnel médical considèrent que la qualité de l’air est appropriée pour le jeu, le match se poursuivra. commence à 14h.

Si les conditions ne sont pas adaptées, les officiels surveilleront les relevés jusqu’à ce qu’ils s’améliorent suffisamment pour permettre le jeu. Tout comme cela se produirait en cas de pluie ou d’un champ extérieur humide, le temps supplémentaire prévu dans un match de cricket sera utilisé si nécessaire, et s’il est épuisé, le match commencera à perdre des overs.

Si un ODI ne peut pas être complété (chaque équipe devra réaliser un minimum de 20 overs pour qu’il soit considéré comme un ODI terminé), les équipes prendront chacune un point du match.

L’équipe sri-lankaise s’entraîne dans des conditions brumeuses CPI via Getty Images

Comment les organisateurs peuvent-ils aider ?

Ils exhorteront les joueurs à rester dans les vestiaires, où les purificateurs d’air seront opérationnels, plutôt que dans l’abri extérieur, où s’assoient habituellement ceux qui proposent des boissons en particulier. Ils utiliseront également des arroseurs pour réduire les polluants dans l’aire de jeu immédiate. La pluie a souvent contribué à réduire considérablement les polluants dans l’air, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure les arroseurs peuvent faire de même et pendant combien de temps.

Lors de ce test de 2017, de nombreux joueurs sri lankais portaient également des masques lorsqu’ils sortaient dans le champ extérieur. À l’approche de ce match, de nombreux joueurs du Bangladesh et du Sri Lanka ont été vus portant des masques, recommandés par les médecins.

Y a-t-il déjà eu un jeu raccourci par la pollution auparavant ?

Bien que ce test de 2017 ait connu de longs retards médicaux, il n’y a pas eu d’internationaux limités qui ont été raccourcis en raison de la pollution. Le cricket, dans une certaine mesure, tire dans le noir ici. Bien que l’ICC consulte un pneumologue (spécialiste des poumons), il n’existe pas beaucoup de données sur ce qui constitue des conditions de qualité de l’air sûres pour le cricket, d’autant plus qu’il existe différentes charges de travail cardiovasculaire sur les quilleurs rapides, les frappeurs, les fileurs et les gardiens de guichet.

Où cela laisse-t-il le réel criquet?

Les deux équipes ont essayé d’avoir autant de séances d’entraînement que possible avant ce match, en partie parce qu’elles sont toutes deux perçues comme ayant sous-performé par leurs supporters locaux et ont le sentiment qu’elles doivent être considérées comme travaillant dur. Avec la qualification pour le Trophée des Champions en jeu, le Bangladesh a plus besoin que ce match se produise (le Bangladesh a deux points cette Coupe du Monde), mais le Sri Lanka aimerait également avoir la chance d’avoir deux points.

Qu’a dit l’équipe sur la qualité de l’air ?

Mahinda Halangoda, responsable de l’équipe du Sri Lanka : “Nous examinerons certainement l’index. Nous serons guidés par la CPI. Ils ont un panel médical ici. Nous serons guidés par leurs instructions. Lorsque nous sommes arrivés ici aujourd’hui, nous portions des masques, et on nous a dit de porter des masques. Cela dépend de l’état de l’indice extérieur, et ensuite nous passerons un appel.

Chandika Hathurusinghe, sélectionneuse du Bangladesh : “La qualité de l’air affecte les deux équipes. Ce n’est pas idéal. Mais nous n’avons pas le choix. Nous devons jouer dans les conditions qui s’offrent à nous.”