Expliqué: Free Gurbani Telecast Row qui a déclenché une grande rangée au Pendjab

Le gouvernement dirigé par Bhagwant Mann du Pendjab a déclaré aujourd’hui que la diffusion de Gurbani depuis Harmandir Sahib (Golden Temple) à Amritsar devrait être gratuite pour tous, pour laquelle il prévoit d’ajouter une nouvelle section à la loi Sikh Gurdwara de 1925, après avoir présenté une proposition dans le assemblée d’état.

Harmandir Sahib diffuse depuis 1998 Gurbani le matin et le soir.

Les droits de diffusion de Gurbani appartiennent au réseau PTC, détenu par la famille Badal politiquement puissante, depuis 2007. Le réseau paie le comité Shiromani Gurdwara Parbandhak – qui administre le Harmandir Sahib – Rs 2 crore par an pour cela.

Politiquement, cela risque de diluer l’aura panthique de l’opposition Shiromani Akali Dal, dominée par les Badals.

PTC Network dit qu’il couvre tous les rassemblements et programmes de SGPC à travers le pays et les montre partout dans le monde via sa chaîne. Il diffuse également chaque semaine un programme distinct sur les événements de SGPC.

PTC Network affirme qu’au total, il dépense Rs 10 à 12 crore pour la couverture et les émissions télévisées.

Le contrat de SGPC et du réseau PTC pour la télédiffusion de Gurbani expire en juillet 2023.

Cependant, le gouvernement du Pendjab dirigé par le parti Aam Aadmi a déclaré que les droits de diffusion ne devraient pas être accordés sur la base d’un processus d’appel d’offres, et que toute chaîne souhaitant diffuser Gurbani devrait être libre de le faire.

Le SGPC, cependant, allègue que le gouvernement s’immisce dans les affaires religieuses.

L’opposition a fait valoir que la loi Sikh Gurdwara de 1925 est une loi du gouvernement central qui ne peut être modifiée par l’État.

Le Congrès, principal parti d’opposition au Pendjab, semble divisé sur la question. Alors que le chef du parti, Navjot Singh Sidhu, salue la décision du gouvernement de l’État, le chef influent du parti et député du Pendjab, Sukhpal Singh Khaira, interroge Bhagwant Mann.

Le ministre en chef Mann, qui soutient que Gurbani est le droit de tous et qu’il devrait être gratuit, a fait cette annonce dans un tweet.

« Avec la bénédiction de Dieu, nous allons prendre une décision historique demain, conformément à la demande de tous les dévots, nous ajoutons une nouvelle clause dans le Sikh Gurdwara Act 1925 selon laquelle la transmission de Gurbani de Harminder Sahib sera gratuite pour tous … aucun appel d’offres n’est requis… demain au cabinet… le 20 juin, un vote aura lieu à l’assemblée de l’État », lit-on dans son tweet.