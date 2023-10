Expliqué : Comment le Hamas obtient des armes à Gaza et la connexion avec les talibans

Israël a ordonné un siège complet de la bande de Gaza et s’est engagé à anéantir le Hamas après que son offensive tous azimuts soit entrée dans la phase suivante. Le groupe palestinien Hamas contrôle la bande de Gaza, une étroite bande de terre où vivent environ 2,3 millions de personnes sur une superficie presque égale à un quart de la taille de Delhi.

Malgré un retrait complet en 2005, Israël contrôle les frontières maritimes, aériennes et terrestres de la bande de Gaza afin de contrôler strictement la fourniture d’armes au Hamas dans la région. Le mouvement des personnes à Gaza est étroitement contrôlé par l’Égypte et Israël, avec seulement deux postes frontaliers sur une superficie de 365 km2.

Comment le Hamas obtient-il des armes à Gaza ?

Comme le montre la carte, la bande de Gaza est entourée par Israël des deux côtés et partage une frontière avec l’Égypte. L’extrémité ouest fait face à la mer Méditerranée, où la marine israélienne limite la circulation des personnes jusqu’à 12 milles marins.

Les trafiquants d’armes déposent des armes sur les côtes de la mer Méditerranée, ces armes sont ensuite fournies au Hamas. Malgré le contrôle maritime exercé par la marine israélienne, les fournisseurs d’armes ont réussi à fournir des armes au groupe.

Les trafiquants d’armes utilisent les tunnels comme voie alternative pour fournir des armes.

Gaza partage une frontière avec l’Égypte et des tunnels sont construits pour acheminer des armes vers la région. Le réseau de tunnels est utilisé pour envoyer des armes telles que des roquettes Fajr-3, Fajr-5 et M-302 depuis l’Iran et la Syrie.

Le Fajr-3 est une fusée d’artillerie sol-sol non guidée de fabrication iranienne. Le Fajr-3 a une portée de 43 km et se trouve dans les stocks du Hezbollah, un groupe qui entretient des liens étroits avec l’Iran et la Syrie. Le Fajr-5 a une portée étendue de 75 km, avec un explosif puissant (HE) de 90 kg.

Parallèlement, la fusée M-302 ou Khaibar-1 est également construite par l’Iran. Il s’agit d’une fusée non guidée à longue portée utilisée par le Hamas et qui aurait été fournie par le Hezbollah.

Lors de la première vague d’attaques contre Israël, plus de 5 000 roquettes ont été tirées depuis Gaza. Au fil des années, le Hamas a développé sa technologie de fusée rudimentaire pour étendre sa portée et des armes qui auraient été fournies par l’Iran ont été utilisées pour submerger le système de défense aérienne presque impénétrable du Dôme de Fer d’Israël.

L’Iran a soutenu l’opération Al-Aqsa Flood du Hamas, mais a nié toute implication directe dans la guerre et a rejeté les affirmations d’Israël selon lesquelles ils financent l’opération.

Le Département d’État américain a déclaré en 2021 que le Hamas recevait une formation, des financements et des armes de l’Iran. Selon les rapports, 70 pour cent du financement total du Hamas provient de l’Iran.

La connexion avec les talibans

Plusieurs rapports suggèrent que des armes fabriquées aux États-Unis sont utilisées par le Hamas et fournies par les talibans depuis l’Afghanistan. En 2021, les États-Unis ont mis fin à leurs opérations en Afghanistan et ont laissé un stock d’armes qui ont été confisquées par les talibans après avoir pris le contrôle du pays.

Groupement tactique aéronaval américain en Méditerranée

Les États-Unis ont ordonné le rapprochement des navires de guerre et des avions d’Israël, en signe de soutien à leur allié. Un groupement tactique aéronaval dirigé par l’USS Gerald R Ford et les navires de guerre qui l’accompagnent se dirigent vers la Méditerranée orientale.

Des rapports suggèrent que le groupe aéronaval américain aidera Israël à défendre le littoral le long de Gaza pour arrêter la fourniture d’armes.

Les États-Unis, un important fournisseur d’armes d’Israël, ont rapidement affirmé leur soutien à Israël après l’attaque surprise de samedi depuis la bande de Gaza, promettant un soutien « solide comme le roc » et avertissant les autres parties de rester en dehors du conflit.

Le groupe, dirigé par l’USS Gerald R. Ford, comprend un croiseur lance-missiles et quatre destroyers lance-missiles, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin.