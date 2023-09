Explication : Qu’était la première division ukrainienne des nazis ?

Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie a formé une division de volontaires ukrainiens pour lutter contre l’Union soviétique.

Connue sous le nom de Première Division ukrainienne – et également appelée Division Waffen-SS Galicia et SS 14e Division Waffen – cette formation militaire a été associée à des atrocités et à des violences en Ukraine, en Pologne, en Slovaquie et en ex-Yougoslavie.

« Les membres de cette division ont été impliqués dans des massacres de Juifs, de Polonais et d’Ukrainiens pendant (la Seconde Guerre mondiale), et bon nombre d’entre eux l’ont fait avant de rejoindre cette division », a déclaré Ivan Katchanovski, professeur de sciences politiques à l’Université d’Ottawa, à CTVNews.ca. « Ils sont considérés comme des collaborateurs des nazis, et ils ne sont même pas considérés comme des héros en Ukraine par le gouvernement ukrainien. »

Près de 80 ans après sa dissolution en 1945, la division dirigée par les nazis alimente une nouvelle indignation après que l’ancien membre de 98 ans, Yaroslav Hunka, ait reçu deux ovations debout à la Chambre des communes du Canada vendredi lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Ottawa. .

Maintenant citoyen canadien et North Bay, Ontario. résident, Hunka a été invité par le député local et ancien président de la Chambre des communes Anthony Rota, qui a démissionné de son poste prestigieux mardi au milieu de la controverse.

La division militaire a été initialement créée par les nazis en 1943 avec des volontaires de la région de Galice, dans l’ouest de l’Ukraine, avec des nationalistes ukrainiens qui se sont apparemment joints pour aider à libérer leur pays de l’occupation soviétique.

Katchanovski, qui étudie les conflits en Ukraine, affirme que des preuves relient « l’unité fantoche » dirigée par les nazis à environ un millier de morts civiles en Pologne et en Ukraine.

« Ils ont massacré des villages entiers de résidents polonais dans cette région… y compris des femmes et des enfants parce qu’ils étaient accusés d’être associés aux partisans soviétiques », a déclaré Katchanovski. « Il s’agissait simplement d’un massacre sans véritable justification. »

Bien qu’il ait été confirmé que Hunka faisait partie de cette unité, on ne savait pas immédiatement quel rôle il avait joué dans ses opérations, et certains affirment que les allégations de crimes de guerre n’ont pas pu être confirmées.

Ce sont des photos du vétéran de la division SS Galicia qui a été ovationné par le Parlement canadien, le premier ministre du Canada et le président de l’Ukraine. Il a publié ces photos de lui dans cette division lors d’un entraînement en Allemagne. Il est debout au milieu sur la 1ère photo,… pic.twitter.com/YkfKZbJ1i7 – Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) 24 septembre 2023

La division était sous la direction du tristement célèbre groupe paramilitaire SS de l’Allemagne nazie, qui a été déclaré organisation criminelle par le Tribunal militaire international d’après-guerre de Nuremberg.

« En outre, la division SS Galicia a été impliquée dans d’autres cas de violence », a ajouté Katchanovski. « Ils ont participé à la répression du soulèvement anti-nazi en Slovaquie, et ils ont également pris part à la répression brutale et violente du mouvement partisan anti-nazi en Yougoslavie. »

Elle fut rebaptisée Première division ukrainienne de l’armée nationale ukrainienne en mars 1945 avant de se rendre aux forces britanniques deux mois plus tard, en mai 1945.

Plus de 8 000 combattants ont déménagé au Royaume-Uni en 1947. Parce qu’ils ont combattu contre la Russie communiste, environ 600 d’entre eux ont été autorisés à s’installer au Canada pendant la guerre froide, à la suite d’une décision du cabinet fédéral de 1950.

« Ces Ukrainiens devraient être soumis à un contrôle de sécurité spécial, mais ne devraient pas être rejetés en raison de leur service dans l’armée allemande », avait alors décidé le gouvernement canadien.

En 1985, la question a refait surface, ce qui a amené Brian Mulroney, alors premier ministre, à ordonner une enquête pour déterminer si le Canada était devenu un refuge pour les criminels de guerre nazis.

« Les accusations de crimes de guerre contre les membres de la Division de Galice n’ont jamais été étayées », indique le rapport final de 1986 de la Commission d’enquête sur les criminels de guerre. « En outre, en l’absence de preuves de participation ou de connaissance de crimes de guerre spécifiques, la simple appartenance à la Division de Galice ne suffit pas à justifier des poursuites. »

De nombreux groupes juifs sont en désaccord avec cette évaluation.

Selon le Centre d’études sur l’Holocauste des Amis de Simon Wiesenthal, la division ukrainienne « était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable ». Le PDG de B’nai Brith Canada, Michael Mostyn, a déclaré que les bénévoles de la division comprenaient des « idéologues ultra-nationalistes » qui « rêvaient d’un État ukrainien ethniquement homogène et approuvaient l’idée du nettoyage ethnique ».

Les monuments au Canada qui honorent la division ont été la cible de vandalisme, notamment un incident en 2020 à Oakville, en Ontario, et un cas en 2021 à Edmonton où une statue a été peinte à la bombe avec les mots « véritable nazi ».

L’épisode au Parlement canadien a également joué un rôle dans la propagande de l’État russe, qui présente sa soi-disant « opération militaire spéciale » en Ukraine comme une mission visant à « dénazifier » le pays.

Witold Dzielski, ambassadeur de Pologne au Canada, affirme que la division a contribué à la mort de six millions de Polonais pendant la guerre, dont la moitié étaient juifs.

« Il s’agit d’une personne qui a participé à une organisation qui ciblait les Polonais et qui commettait des meurtres massifs de Polonais, non seulement du personnel militaire mais aussi des civils », a déclaré Dzielski à la chaîne d’information CTV lundi. « Pour moi, ces personnes ne devraient pas être présentes dans la vie publique et devraient probablement être poursuivies. »



Avec des fichiers de La Presse canadienne et des écrivains de CTVNews.ca Tom Yun et Alexandra Mae Jones