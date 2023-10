Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Combien de Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas ?

Alors qu’Israël assiège et bombarde le territoire à une échelle jamais vue auparavant, il n’est pas facile d’arriver à une réponse précise. Le service cellulaire est inégal. Internet et l’électricité sont coupés. Les frappes aériennes ont pulvérisé les routes et rasé les quartiers, ralentissant les opérations de secours.

Les médecins gribouillent sur des blocs-notes dans des morgues et des halls d’hôpital débordants, luttant pour retrouver les corps coincés sous les décombres et jetés dans des fosses communes creusées à la hâte. Le chaos a accru la probabilité d’erreurs.

Pourtant, le ministère de la Santé basé à Gaza – une agence du gouvernement contrôlé par le Hamas – continue de compter le nombre de victimes. Il a publié jeudi son premier rapport détaillé sur les victimes, donnant les noms, les numéros d’identification, l’âge et le sexe des Palestiniens qui, selon lui, ont été tués. Le bilan total s’élève à 7 028 Palestiniens, dont 2 913 mineurs, selon le ministère.

Le ministère est la seule source officielle des victimes à Gaza. Israël a fermé les frontières de Gaza, interdisant les journalistes étrangers et les travailleurs humanitaires. L’AP fait partie du petit nombre d’organisations de presse internationales ayant des équipes à Gaza. Même si ces journalistes ne peuvent pas faire un décompte exhaustif, ils ont vu un grand nombre de corps sur les sites de frappes aériennes, dans les morgues et lors des funérailles.

Les Nations Unies et d’autres institutions et experts internationaux, ainsi que les autorités palestiniennes de Cisjordanie – rivales du Hamas – affirment que le ministère de Gaza fait depuis longtemps un effort de bonne foi pour rendre compte des morts dans les conditions les plus difficiles.

“Les chiffres peuvent ne pas être parfaitement précis minute par minute”, a déclaré Michael Ryan, du programme d’urgence sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé. “Mais ils reflètent largement le nombre de morts et de blessés.”

Lors des guerres précédentes, les décomptes du ministère ont résisté à l’examen minutieux de l’ONU, aux enquêtes indépendantes et même aux décomptes d’Israël.

Mais le bilan des victimes d’une explosion à l’hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza la semaine dernière constitue une exception.

Les accusations étaient contradictoires quant au responsable, les responsables du Hamas accusant une frappe aérienne israélienne et Israël affirmant qu’elle avait été causée par une roquette lancée par des militants palestiniens. Les services de renseignement américains et français ont également conclu que l’incident était probablement dû à un raté de tir de fusée. Une analyse par AP de vidéos, de photos et d’images satellite, ainsi qu’une consultation avec des experts, ont montré que la cause était probablement une roquette lancée depuis le territoire palestinien qui a raté son tir et s’est écrasée. Cependant, aucune conclusion définitive n’a pu être tirée.

Il y a également eu des récits contradictoires sur le bilan des victimes de l’explosion. En une heure, le ministère de Gaza a fait état de 500 Palestiniens tués, puis a abaissé ce chiffre à 471 le lendemain. Israël affirme que le ministère a gonflé le bilan. Les agences de renseignement américaines estiment entre 100 et 300 personnes tuées, mais n’ont pas précisé comment elles sont parvenues à ces chiffres.

Cette confusion remet en question la crédibilité du ministère dans le territoire dirigé par le Hamas.

Voici un aperçu de la manière dont le ministère de la Santé de Gaza a généré un bilan de morts depuis le début de la guerre.

COMMENT LE MINISTÈRE ARRIVE-T-IL À UN BILAN DE MORTS ?

La source la plus citée à Gaza concernant les victimes est le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qidra. Depuis un bureau de l’hôpital Shifa dans la ville de Gaza, al-Qidra reçoit un flux constant de données provenant de tous les hôpitaux de la bande.

Les administrateurs des hôpitaux affirment tenir un registre de chaque blessé occupant un lit et de chaque cadavre arrivant à la morgue. Ils saisissent ces données dans un système informatisé partagé avec al-Qidra et ses collègues. Selon les captures d’écran envoyées par les directeurs d’hôpitaux à AP, le système ressemble à une feuille de calcul à code couleur divisée en catégories : nom, numéro d’identification, date d’entrée à l’hôpital, type de blessure, état.

Les noms ne sont pas toujours disponibles, a expliqué al-Qidra. Lui et ses collègues sont confrontés à des perturbations en raison d’une connectivité inégale, mais disent qu’ils appellent pour vérifier les numéros.

Le ministère collecte également des données auprès d’autres sources, notamment du Croissant-Rouge palestinien.

« Chaque personne entrant dans notre hôpital est enregistrée », a déclaré Atef Alkahlout, directeur de l’hôpital indonésien de Gaza. “C’est une priorité.”

Le ministère publie un bilan des victimes toutes les quelques heures, fournissant le nombre de morts et de blessés, ventilé par hommes, femmes et mineurs. Le ministère ne fournit généralement pas les noms, âges ou lieux des personnes tuées. Ces informations proviennent de journalistes sur le terrain ou du bureau des médias du gouvernement dirigé par le Hamas.

Mais jeudi, en réponse aux doutes des États-Unis sur ses chiffres, le ministère a publié un rapport de 212 pages répertoriant tous les Palestiniens tués jusqu’à présent dans la guerre, y compris leurs noms, numéros d’identification, âge et sexe. Une copie du rapport partagé avec l’AP nomme 6 747 Palestiniens et indique que 281 corps supplémentaires n’ont pas encore été identifiés. La liste ne fournissait pas de répartition par emplacement.

Le ministère ne fait jamais de distinction entre civils et combattants. Cela devient plus clair une fois la poussière retombée, lorsque l’ONU et les groupes de défense des droits enquêtent et que les groupes militants proposent un décompte des membres tués. L’armée israélienne mène également des enquêtes d’après-guerre.

Le ministère de la Santé ne précise pas comment les Palestiniens ont été tués, que ce soit par des frappes aériennes et des barrages d’artillerie israéliens ou par d’autres moyens, comme des tirs de roquettes palestiniens errants. Il décrit toutes les victimes comme des victimes de « l’agression israélienne ».

Ce manque de transparence a suscité des critiques.

« Lorsque l’agence sanitaire du Hamas publiera des chiffres, il faudra les prendre avec des pincettes », a déclaré jeudi le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne. Mais il a refusé à plusieurs reprises de proposer un autre chiffre pour les victimes palestiniennes.

Israël affirme que plus de 1 400 civils et soldats ont été tués et plus de 200 otages capturés lorsque le Hamas a envahi Israël. L’armée a jusqu’à présent identifié 309 des personnes tuées comme étant des soldats.

QUI TRAVAILLE AU MINISTÈRE ?

Le Hamas, en tant qu’autorité dirigeante de Gaza, exerce un contrôle sur le ministère de la Santé. Mais c’est différent des agences politiques et de sécurité dirigées par le Hamas.

L’Autorité palestinienne, qui contrôlait Gaza avant que le Hamas n’envahisse la région en 2007, conserve le pouvoir sur les services de santé et d’éducation à Gaza, bien qu’elle soit basée en Cisjordanie occupée. Le ministère est un mélange de récentes recrues du Hamas et de fonctionnaires plus âgés affiliés au parti nationaliste laïc Fatah, selon des responsables.

L’autorité dominée par le Fatah qui administre les villes palestiniennes en Cisjordanie occupée par Israël a son propre ministère de la Santé à Ramallah, qui fournit toujours du matériel médical à Gaza, paie les salaires du ministère de la Santé et gère les transferts des patients de l’enclave sous blocus vers les hôpitaux israéliens.

À Ramallah, le ministre de la Santé Mai al-Kaila supervise les ministères parallèles, qui reçoivent les mêmes données des hôpitaux. Son adjoint est basé à Gaza.

Le ministère de Ramallah a déclaré qu’il faisait confiance aux chiffres des victimes fournis par ses partenaires à Gaza, et qu’il lui fallait plus de temps pour publier les chiffres car il essayait de confirmer les chiffres avec son propre personnel à Gaza.

Le Hamas contrôle étroitement l’accès à l’information et dirige le bureau des médias du gouvernement qui fournit des détails sur les frappes aériennes israéliennes. Mais les employés du ministère de la Santé insistent sur le fait que le Hamas ne dicte pas le nombre de victimes.

« Le Hamas est l’une de ces factions. Certains d’entre nous sont alignés sur le Fatah, d’autres sont indépendants », a déclaré Ahmed al-Kahlot, directeur de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza. « Nous sommes avant tout des professionnels de la santé. »

QUEL EST LE BILAN DES GUERRES PASSÉES ?

Au cours de quatre guerres et de nombreuses escarmouches sanglantes entre Israël et le Hamas, les agences de l’ONU ont cité le bilan des morts du ministère de la Santé dans leurs rapports réguliers. Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge palestinien utilisent également ces chiffres.

Au lendemain de la guerre, le bureau humanitaire des Nations Unies a publié le bilan définitif des morts, sur la base de ses propres recherches dans les dossiers médicaux.

Dans tous les cas, les chiffres de l’ONU concordent largement avec ceux du ministère de la Santé de Gaza, avec de légers écarts.

— Guerre de 2008 : le ministère a fait état de 1 440 Palestiniens tués ; l’ONU en a signalé 1 385.

— Guerre de 2014 : le ministère a fait état de 2 310 Palestiniens tués ; l’ONU en a signalé 2 251.

— Guerre de 2021 : le ministère a fait état de 260 Palestiniens tués ; l’ONU en a signalé 256.

Alors qu’Israël et les Palestiniens ne sont pas d’accord sur le nombre de militants par rapport au nombre de civils tués dans les guerres passées, les récits israéliens des victimes palestiniennes se rapprochent de ceux du ministère de Gaza. Par exemple, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que la guerre de 2014 avait tué 2 125 Palestiniens, soit un peu moins que le bilan du ministère.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël avait tué « des milliers » de militants dans la guerre actuelle, sans fournir de preuves ni de chiffres précis.

Les agences de presse internationales, dont AP, ainsi que les travailleurs humanitaires et les groupes de défense des droits, ont utilisé les chiffres du ministère alors qu’une vérification indépendante était impossible.

« Ces chiffres sont établis par des professionnels et se sont révélés fiables », a déclaré Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine, ajoutant qu’il restait « conscient des différents angles morts et faiblesses », comme l’incapacité de faire la distinction entre civils et combattants.

ET L’EXPLOSION DE L’HÔPITAL ?

Moins d’une heure après que les images de l’explosion ont fait surface sur les réseaux sociaux, le ministère a rapporté que 200 à 300 personnes avaient été tuées à l’hôpital al-Ahli. Une demi-heure plus tard, le ministère a estimé ce bilan à 500. Le lendemain, il a révisé ce chiffre à 471, sans divulguer de détails.

Les agences de renseignement occidentales ont déclaré qu’elles estimaient que le bilan était considérablement inférieur.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il n’avait « aucune confiance » dans l’exactitude des informations du ministère. Cependant, les évaluations annuelles du gouvernement américain en matière de droits de l’homme dans la région citent fréquemment le ministère de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza s’en tient au chiffre de 471…