EXPLICATION-Qu’est-ce que le conflit israélo-palestinien et comment a-t-il commencé ?

(Mise à jour du chiffre des otages au paragraphe 2, du bilan des morts palestiniens au paragraphe 4)

6 novembre (Reuters) – La guerre entre Israël et les militants du Hamas qui ont pris d’assaut des villes et des kibboutz israéliens depuis la bande de Gaza le 7 octobre est la dernière d’une série de sept décennies de conflit entre Israéliens et Palestiniens qui a déstabilisé l’ensemble du Moyen-Orient. Durant le déchaînement du Hamas, quelque 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, ont été tués et plus de 240 ont été pris en otages. En réponse, Israël a mené des frappes aériennes avant que les troupes et les chars n’affluent dans Gaza lors d’un assaut terrestre, dans le but déclaré d’anéantir le groupe militant islamiste. Les autorités médicales de Gaza, dirigée par le Hamas, ont déclaré le 6 novembre que plus de 9 700 Palestiniens avaient été tués dans l’enclave.

QUELLES SONT LES ORIGINES DU CONFLIT ? Le conflit oppose les exigences israéliennes de sécurité dans ce qu’il considère depuis longtemps comme un Moyen-Orient hostile aux aspirations des Palestiniens à créer leur propre État. Le Hamas rejette la solution à deux États et a juré de détruire Israël.

En 1947, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé un plan visant à diviser la Palestine en États arabes et juifs et à établir un contrôle international sur Jérusalem. Les dirigeants juifs ont accepté le plan leur donnant 56 pour cent du territoire palestinien. La Ligue arabe a rejeté la proposition.

Le père fondateur d’Israël, David Ben Gourion, a proclamé l’État moderne d’Israël le 14 mai 1948, établissant ainsi un refuge pour les Juifs fuyant les persécutions et cherchant un foyer national sur une terre à laquelle ils citent des liens profonds remontant à l’Antiquité.

Cependant, la violence s’est intensifiée entre Juifs et Arabes et, un jour après la création d’Israël, les troupes de cinq États arabes ont attaqué.

Au cours de la guerre qui a suivi, quelque 700 000 Palestiniens, soit la moitié de la population arabe de ce qui était autrefois la Palestine sous domination britannique, ont fui ou ont été chassés de leurs foyers, pour se retrouver en Jordanie, au Liban et en Syrie ainsi qu’à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. .

Les Palestiniens déplorent cela en le qualifiant de « Nakba », ou catastrophe. Israël conteste l’affirmation selon laquelle il aurait forcé les Palestiniens à partir.

Les accords d’armistice ont mis fin aux combats en 1949, mais il n’y a pas eu de paix formelle. Les Palestiniens restés pendant la guerre et leurs descendants représentent aujourd’hui environ 20 % de la population israélienne.

QUELLES GUERRES MAJEURES ONT ÉTÉ COMBATTÉES DEPUIS ?

En 1967, Israël lança une attaque préventive contre l’Égypte et la Syrie, déclenchant la guerre des Six Jours. Israël a conquis la Cisjordanie et Jérusalem-Est arabe à la Jordanie, les hauteurs du Golan à la Syrie et la bande de Gaza à l’Égypte et les a occupés.

Un recensement israélien réalisé cette année-là évaluait la population de Gaza à 394 000 habitants, dont au moins 60 % étaient des réfugiés palestiniens et leurs descendants.

En 1973, l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre les positions israéliennes le long du canal de Suez et du plateau du Golan, déclenchant la guerre du Kippour. Israël a repoussé les deux armées en trois semaines.

Israël a envahi le Liban en 1982 et des milliers de combattants de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) dirigés par Yasser Arafat ont été évacués par mer après un siège de 10 semaines. Les troupes israéliennes se sont retirées du Liban en 2000. En 2005, Israël a retiré unilatéralement les colons et les soldats de Gaza. Le Hamas a remporté les élections législatives en 2006 et a pris le contrôle total de Gaza en 2007. Gaza a connu d’importantes flambées de combats entre des militants palestiniens et israéliens en 2006, 2008, 2012, 2014 et 2021. En 2006, les militants du Hezbollah libanais, soutenus par l’Iran, ont capturé deux soldats israéliens dans la région frontalière instable et Israël ont lancé une action militaire, déclenchant une guerre de six semaines.

Outre les guerres, il y a eu deux intifadas ou soulèvements palestiniens, de 1987 à 1993 et ​​de 2000 à 2005. Au cours de la seconde, le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens ont mené des attentats-suicides contre des Israéliens, et Israël a mené des frappes de chars et des frappes aériennes sur des villes palestiniennes. .

QUELLES TENTATIVES Y A-T-IL ÉTÉ POUR FAIRE LA PAIX ?

En 1979, l’Égypte et Israël ont signé un traité de paix.

En 1993, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant de l’OLP Arafat se sont serré la main au sujet des accords d’Oslo établissant une autonomie palestinienne limitée. En 1994, Israël a signé un traité de paix avec la Jordanie.

Le président américain Bill Clinton, le Premier ministre israélien Ehud Barak et Arafat ont participé au sommet de Camp David en 2000, mais n’ont pas réussi à parvenir à un accord de paix final.

En 2002, un plan de la Ligue arabe proposait à Israël des relations normales avec tous les pays arabes en échange d’un retrait complet des terres conquises lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, de la création d’un État palestinien et d’une « solution juste » pour les réfugiés palestiniens. La présentation du plan a été éclipsée par le Hamas, qui a fait exploser un hôtel israélien rempli de survivants de l’Holocauste lors d’un repas du Seder de Pâque.

Les efforts de paix sont au point mort depuis 2014.

Les Palestiniens ont cessé de traiter avec l’administration du président américain Donald Trump de 2017 à 2019 après que celui-ci ait rompu avec des décennies de politique américaine en reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël. Les Palestiniens souhaitent que Jérusalem-Est soit la capitale de leur futur État.

OÙ EN SONT LES EFFORTS DE PAIX ACTUELLEMENT ?

L’administration du président américain Joe Biden s’est concentrée sur la conclusion d’un « grand accord » au Moyen-Orient qui inclut la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, gardienne des deux sanctuaires les plus sacrés de l’Islam.

La dernière guerre est diplomatiquement délicate pour Riyad ainsi que pour d’autres États arabes, y compris certains États arabes du Golfe, à côté de l’Arabie saoudite, qui ont signé des accords de paix avec Israël.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX ISRAÉLIO-PALESTINIENS ?

Une solution à deux États, les colonies israéliennes sur les terres occupées, le statut de Jérusalem, les frontières convenues et le sort des réfugiés palestiniens.

Solution à deux États : Un accord qui créerait un État pour les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza aux côtés d’Israël. Israël a déclaré qu’un État palestinien devait être démilitarisé afin de ne pas menacer sa sécurité.

Colonies : La plupart des pays considèrent comme illégales les colonies juives construites sur les terres occupées par Israël en 1967. Israël conteste cela et cite des liens historiques et bibliques avec ce pays. La poursuite de l’expansion des colonies est l’une des questions les plus controversées entre Israël, les Palestiniens et la communauté internationale.

Jérusalem : Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est, qui comprend les sites fortifiés de la vieille ville sacrés pour les musulmans, les juifs et les chrétiens, soit la capitale de leur État. Israël affirme que Jérusalem doit rester sa capitale « indivisible et éternelle ».

La revendication d’Israël sur la partie orientale de Jérusalem n’est pas reconnue internationalement. Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, sans préciser l’étendue de sa juridiction sur la ville contestée, et y a transféré l’ambassade américaine en 2018.

Réfugiés : Aujourd’hui, environ 5,6 millions de réfugiés palestiniens – principalement des descendants de ceux qui ont fui en 1948 – vivent en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie occupée par Israël et à Gaza. Environ la moitié des réfugiés enregistrés restent apatrides, selon le ministère palestinien des Affaires étrangères, dont beaucoup vivent dans des camps surpeuplés.

Les Palestiniens réclament depuis longtemps que les réfugiés soient autorisés à rentrer chez eux, ainsi que des millions de leurs descendants. Israël affirme que toute réinstallation de réfugiés palestiniens doit avoir lieu en dehors de ses frontières.

