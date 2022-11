EXPLICATION : Quels sont les dangers posés par le Mauna Loa d’Hawaï ?

HONOLULU (AP) – La lave tire de 100 à 200 pieds (30 à 60 mètres) dans les airs alors que le Mauna Loa d’Hawaï, le plus grand volcan actif du monde, entre en éruption pour la première fois en près de 40 ans.

Pour l’instant, la lave ne menace aucune maison ou communauté et aucun ordre d’évacuation n’a été émis. La lave pourrait éventuellement atteindre les quartiers au fur et à mesure qu’elle coule vers le bas, bien que cela puisse prendre une semaine ou plus pour que la roche en fusion atteigne les zones peuplées.

Le Mauna Loa crache du dioxyde de soufre et d’autres gaz volcaniques. Ils forment du smog volcanique, ou vog, lorsqu’ils se mélangent à la vapeur, à l’oxygène et à la poussière à la lumière du soleil. En conséquence, les responsables de la santé de l’État exhortent les gens à réduire les exercices en plein air et les autres activités qui provoquent une respiration difficile.

Le Mauna Loa a éclaté pour la dernière fois en 1984. Son voisin plus petit et plus actif, le volcan Kilauea, est en éruption continue depuis plus d’un an depuis septembre 2021.

OÙ SE TROUVE MAUNA LOA ?

Le Mauna Loa est l’un des cinq volcans qui forment ensemble la grande île d’Hawaï, qui est l’île la plus méridionale de l’archipel hawaïen. Ce n’est pas le plus grand (ce titre revient au Mauna Kea) mais c’est le plus grand et représente environ la moitié de la masse terrestre de l’île.

Il se trouve immédiatement au nord du volcan Kilauea, bien connu pour une éruption de 2018 qui a détruit 700 maisons et envoyé des rivières de lave se répandre dans les fermes et dans l’océan.

La dernière éruption du Mauna Loa remonte à 38 ans. L’éruption actuelle est sa 34e depuis le début de l’histoire écrite en 1843.

La grande île est principalement rurale et abrite des ranchs de bétail et des fermes de café, mais elle abrite également quelques petites villes, dont le siège du comté de Hilo, qui compte 45 000 habitants.

Il se trouve à environ 320 kilomètres au sud de l’île la plus peuplée d’Hawaï, Oahu, où se trouvent la capitale de l’État, Honolulu, et la station balnéaire de Waikiki.

Le volume du Mauna Loa est estimé à au moins 18 000 miles carrés (75 000 kilomètres carrés), ce qui en fait le plus grand volcan du monde lorsqu’il est mesuré du fond de l’océan à son sommet.

D’OÙ LE MAUNA LOA ÉCLATE-T-IL ?

L’éruption a commencé dimanche soir à son sommet après une série de grands tremblements de terre. Il s’est ensuite propagé aux évents qui se sont formés dans une zone de faille où la montagne se sépare et il est plus facile pour le magma d’émerger.

Ces évents se trouvent du côté nord-est de la montagne et la lave qui y émerge pourrait se diriger vers Hilo qui se trouve du côté est de l’île.

Ken Hon, responsable scientifique à l’Observatoire des volcans hawaïens, a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que des évents supplémentaires se forment sur la zone de rift sud-ouest du volcan lors de cette éruption. Cela signifie que les communautés à l’ouest seraient épargnées par les coulées de lave cette fois.

Le Mauna Loa a également éclaté du nord-est en 1984. Cette fois-là, la lave s’est dirigée vers Hilo mais s’est arrêtée à quelques kilomètres de la ville.

Historiquement, chaque éruption du Mauna Loa a duré quelques semaines. Hon s’attend à ce que l’éruption actuelle suive ce schéma.

EST-CE QUE LE MAUNA LOA EXPLOSE COMME LE MONT ST. HÉLÈNES ?

Le Mauna Loa n’explose pas comme le mont St. Helens de l’État de Washington l’a fait en 1980, tuant 57 personnes. Cette éruption a envoyé des cendres planer à plus de 80 000 pieds (24 384 mètres) et pleuvoir jusqu’à 250 miles (400 kilomètres).

Le magma du mont St. Helens a tendance à être plus collant et à piéger plus de gaz, ce qui le rend beaucoup plus susceptible d’exploser lorsqu’il monte. Il s’agit d’une variété appelée volcans composites, qui forment des cônes concaves.

Le magma du Mauna Loa a tendance à être plus chaud, plus sec et plus fluide. Cela permet au gaz du magma de s’échapper et à la lave de couler le long du volcan comme il commence à le faire maintenant. Le Mauna Loa est un volcan bouclier, nommé parce que les flancs longs et larges construits par des coulées de lave répétées lui donnent l’apparence d’un bouclier de guerrier.

En 1989, le volcan Redoubt d’Alaska, un autre volcan composite, a craché un nuage de cendres de 8 milles qui a obstrué les quatre moteurs d’un avion à réaction de KLM Royal Dutch Airlines. L’avion a chuté de 13 000 pieds avant que tous les moteurs ne redémarrent et l’avion a atterri sans blesser les 245 personnes à bord.

Mauna Loa a libéré des cendres cette fois, mais à une échelle beaucoup plus petite que ces exemples de volcans composites.

QUELS DANGERS SONT POSÉS PAR L’ÉRUPTION DU MAUNA LOA ?

-Lave : la roche en fusion peut recouvrir des maisons, des fermes ou des quartiers, selon l’endroit où elle coule. Mais la lave de la zone de rift nord-est mettra probablement au moins une semaine pour atteindre les zones peuplées, ce qui laissera aux gens le temps d’évacuer si nécessaire.

-Gaz volcanique : Mauna Loa libère des gaz volcaniques, principalement du dioxyde de soufre. Les gaz sont présents dans leurs concentrations les plus élevées dans la zone immédiate autour du cratère sommital ou des évents. Mais ils se combinent également avec d’autres particules pour former du vog, qui peut se propager à travers la grande île et même se propager vers les autres îles de l’État.

Vog peut donner aux personnes en bonne santé des yeux brûlants, des maux de tête et des maux de gorge. Il peut envoyer les personnes souffrant d’asthme ou d’autres problèmes respiratoires à l’hôpital.

– Particules de verre : lorsque de la lave chaude jaillit d’une fissure et se refroidit rapidement, elle forme des particules de verre appelées “cheveux de Pelé” et “larmes de Pelé” d’après la déesse hawaïenne des volcans.

Les particules ont tendance à ne pas voyager loin des évents volcaniques – peut-être seulement quelques centaines de mètres ou un mile et ne menaceront pas beaucoup de gens, a déclaré Aaron Pietruszka, spécialiste associé au Département des sciences de la Terre de l’Université d’Hawaï.

«Cela ressemble littéralement à des mèches de cheveux. Et c’est là que la lave fluide est étirée par le vent pour former de longs et fins brins », a déclaré Pietruszka.

Les morceaux de verre – aussi courts que quelques millimètres ou aussi longs que quelques pouces – peuvent être tranchants.

“Vous ne voudriez pas y mettre la main parce que vous pourriez vous faire couper”, a déclaré Pietruszka.

Un masque N95 ou KF94 protégerait contre ces particules de verre mais pas contre les gaz volcaniques, a déclaré le Dr Libby Char, directeur du département d’État de la Santé.

Des spécimens de “cheveux de Pelé” provenant de l’éruption du volcan Kilauea sont visibles au parc national des volcans d’Hawaï.

QUELLE EST L’IMPORTANCE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU MAUNA LOA ?

Mauna Loa a libéré environ 15 000 tonnes de dioxyde de carbone par jour lors de son éruption de 1984, selon les données de l’USGS.

Cela équivaut aux émissions annuelles de 2 400 véhicules utilitaires sport.

Les scientifiques disent que tous les volcans de la Terre combinés émettent moins d’un pour cent du dioxyde de carbone que les humains produisent chaque année.

Audrey McAvoy, Associated Press