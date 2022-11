Explication : Pourquoi une retraite russe de Kherson est importante pour la guerre en Ukraine

Des responsables ukrainiens ont déclaré vendredi que des drapeaux ukrainiens apparaissaient “en masse et partout”, à la suite du retrait de la Russie de la région méridionale de Kherson, l’une des quatre régions d’Ukraine que le président russe Vladimir Poutine a annexées en septembre.

L’offensive ukrainienne de plusieurs mois pour reprendre la ville de Kherson, la seule capitale provinciale sous contrôle russe depuis les premiers jours de l’invasion, arrive à son paroxysme. La chute de la ville infligerait une autre humiliation à Moscou après une série de défaites sur le champ de bataille et d’autres revers.

Voici un aperçu de ce qui se passe et pourquoi Kherson est une ville si importante pour les deux parties.

Pourquoi la ville est-elle un tel prix?

Kherson, qui avait une population d’avant-guerre de 280 000 habitants, est la seule capitale régionale à être capturée par les forces russes. La ville et ses environs sont tombés aux mains de Moscou dans les premiers jours de la guerre alors que les troupes russes poussaient rapidement leur attaque vers le nord depuis la péninsule de Crimée – la région illégalement annexée par le Kremlin en 2014.

Sa perte a été un coup dur pour l’Ukraine en raison de sa situation sur le fleuve Dnipro près de l’embouchure de la mer Noire et de son rôle de centre industriel majeur. Depuis lors, les combattants de la résistance ukrainienne ont défié les troupes russes pour le contrôle de la ville, avec des actes de sabotage et des assassinats de responsables nommés par Moscou.

Kherson se trouve également à un point où l’Ukraine peut couper l’eau douce du Dnipro à la Crimée. Kyiv a bloqué ces approvisionnements vitaux après l’annexion de la péninsule de Crimée, et Poutine a mentionné la nécessité de les restaurer comme l’une des raisons de sa décision d’envahir l’Ukraine.

Serhii Kalko montre une maison incendiée par des soldats russes lors d’une occupation dans le village de Blahodatne, repris par les forces ukrainiennes il y a un jour, dans la région de Kherson, en Ukraine, vendredi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Qu’est ce qu’il se passe maintenant?

Au cours des dernières 24 heures, les troupes ukrainiennes ont progressé au nord-ouest, à l’ouest et au nord-est de la ville de Kherson, avançant jusqu’à sept kilomètres dans certaines zones, selon l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington.

“Les Russes ont pris des positions qu’ils espèrent plus faciles à défendre. L’Ukraine devra décider si, quand et comment continuer à pousser”, a déclaré Olga Oliker, directrice pour l’Europe et l’Asie centrale à l’International Crisis Group. “Mais l’Ukraine semble sur le point de reprendre… et c’est une très bonne nouvelle pour Mykolaïv, que la Russie aura désormais beaucoup plus de mal à bombarder. C’est une sérieuse avancée ukrainienne.”

Un porte-parole de l’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré qu'”une opération visant à libérer Kherson” et la région environnante du même nom était en cours vendredi, avec des troupes se préparant à entrer dans la ville.

“Mais il ne sera possible de parler d’établir un contrôle ukrainien sur la ville qu’après un rapport officiel de l’état-major général” de l’armée ukrainienne, a déclaré Andriy Yusov.

Qu’ont trouvé les troupes ukrainiennes ?

Le responsable régional ukrainien de Kherson, Serhii Khlan, a déclaré que lorsque la Russie a retiré ses troupes de la rive ouest du fleuve qui divise la région, elles ont laissé des épaves dans leur sillage, détruisant des infrastructures clés, notamment des installations électriques et des ponts.

“Il faudra tout reconstruire”, a-t-il déclaré vendredi lors d’un briefing vidéo. “En fuyant, ils faisaient sauter tout, tout ce qui pouvait dissuader les [Ukrainian] avance.”

Khlan a conseillé aux civils de rester chez eux et a déclaré que la situation humanitaire était compliquée, avec des coupures d’électricité et des communications très limitées.

Les évacués de Kherson sortent d’un bus à leur arrivée à Dzhankoi, en Crimée, jeudi. Les autorités russes ont encouragé les habitants de Kherson à partir ces derniers jours, mettant en garde contre une importante contre-attaque ukrainienne. (The Associated Press)

Que dit le Kremlin ?

Le Kremlin est resté provocateur vendredi, insistant sur le fait que les développements du champ de bataille dans la région de Kherson ne représentaient en aucun cas une gêne pour Poutine.

Craignant une contre-attaque ukrainienne aussi importante, l’administration régionale installée par le Kremlin à Kherson aurait déplacé au moins 70 000 habitants au début du mois.

Que signifierait perdre Kherson pour la Russie ?

Une retraite de Kherson et d’autres zones sur la rive ouest du Dnipro anéantirait les espoirs russes de pousser une offensive à l’ouest vers Mykolaïv et Odessa pour couper l’accès de l’Ukraine à la mer Noire. Moscou avait également espéré construire un corridor terrestre vers la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie, qui abrite une importante base militaire russe.

“La perte de Kherson réduira en poussière tous ces rêves méridionaux du Kremlin”, a déclaré l’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov. “Kherson est une clé pour toute la région sud, ce qui permettrait à l’Ukraine de cibler des routes d’approvisionnement clés pour les forces russes. Les Russes essaieront d’en garder le contrôle par tous les moyens.”

Mercredi, des militaires ukrainiens conduisent un canon automoteur 2S7 Pion près d’une ligne de front dans la région de Kherson. (Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Que signifierait la reprise de Kherson pour l’Ukraine ?

Pour l’Ukraine, la capture de Kherson préparerait le terrain pour récupérer la partie occupée par la Russie de la région de Zaporizhzhia et d’autres régions du sud, et finalement repousser en Crimée.

Reprendre le contrôle de Kherson signifierait également que Kyiv pourrait à nouveau couper l’eau de la Crimée.

“Après la désoccupation de Kherson, les Russes auront à nouveau des problèmes d’eau douce en Crimée”, a ajouté Zhdanov.

Que pensera la Chine ?

Volodymyr Fesenko, chef du groupe de réflexion indépendant Penta Center basé à Kyiv, a noté que le contrôle de la région de Kherson et d’autres régions du sud était un prix majeur pour la Russie et que leur perte aurait des conséquences douloureuses pour Poutine dans le pays et à l’étranger.

“Si les Russes quittent Kherson, le Kremlin devra faire face à une nouvelle vague de critiques féroces du commandement militaire et des autorités en général de la part des cercles ultra-patriotes”, a déclaré Fesenko, ajoutant que la chute de la ville démoraliserait davantage les forces armées russes et peut-être alimenter l’opposition à l’effort de mobilisation.

Il a également déclaré que la Chine et l’Inde verraient la chute de Kherson comme un signe de faiblesse du Kremlin.

“Poutine fera face à des pertes de réputation non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi aux yeux de la Chine, et cela pourrait être particulièrement dangereux pour le Kremlin”, a déclaré Fesenko.