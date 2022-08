EXPLICATION : Pourquoi l’insuline est-elle si chère et si difficile à plafonner ?

Washington (AP) – Maîtriser la flambée des prix de l’insuline a jusqu’à présent été insaisissable au Congrès, bien que les démocrates disent qu’ils essaieront à nouveau – dans le cadre de leur paquet économique axé sur la santé et le climat.

Le prix de ce médicament vieux de 100 ans a plus que triplé au cours des deux dernières décennies, forçant les diabétiques du pays à payer des milliers de dollars par an pour ce médicament qui sauve des vies. Les démocrates envisagent de plafonner le coût de ce médicament pour au moins certains, bien que l’on ne sache pas à quoi ressemblera la proposition finale et combien d’utilisateurs d’insuline bénéficieront d’une réduction de prix.

Voici un aperçu de la façon dont l’insuline est devenue si chère et pourquoi il est si difficile de faire baisser le prix du médicament.

COMBIEN DE PERSONNES AUX ÉTATS-UNIS UTILISENT DE L’INSULINE ET POUR QUOI ?

Environ 8,4 millions d’Américains utilisent de l’insuline, selon l’American Diabetes Association. Toutes les personnes atteintes de diabète n’ont pas besoin d’insuline, mais pour celles qui en ont besoin, c’est un médicament important. Pour plus d’un million de ces personnes atteintes de diabète de type 1, l’accès régulier aux médicaments est une nécessité et elles mourront sans elles.

“Les gens ont besoin d’insuline, ce n’est pas une option et personne ne devrait avoir à choisir entre des médicaments vitaux ou de la nourriture et un loyer”, a déclaré le Dr Robert Gabbay, directeur scientifique et médical de l’American Diabetes Association.

L’insuline aide également à contrôler les niveaux de glucose chez les patients atteints d’autres formes de diabète. Certains utilisateurs d’insuline ont rationné le médicament en raison de son coût et risquent ainsi de nombreuses complications pour la santé.

COMBIEN COÛTE L’INSULINE ?

Le prix varie.

Certaines personnes bénéficiant d’une assurance privée paient des centaines de dollars par mois pour le médicament. Pour la plupart des bénéficiaires de Medicare, le coût moyen par prescription d’insuline était de 54 $ en 2020, soit une augmentation de près de 40 % depuis 2007, selon une étude publiée le mois dernier par la Kaiser Family Foundation. D’autres vivent dans l’un des 22 États où la quote-part pour un approvisionnement de 30 jours a été plafonnée entre 25 $ et 100 $.

Le coût a conduit certains à utiliser moins d’insuline que leur médecin ne leur a prescrit ou à reporter le paiement d’autres soins médicaux.

POURQUOI L’INSULINE EST-ELLE SI CHER?

Seuls trois fabricants – Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi – produisent de l’insuline, ce qui permet à ces sociétés de contrôler une grande partie du marché.

“Ils ont historiquement augmenté leurs prix catalogue pour leurs produits respectifs en parallèle les uns avec les autres”, a déclaré le Dr Jing Luo, professeur de médecine à l’Université de Pittsburgh. “Il n’y a pas eu beaucoup de pression sur les prix.”

Et fabriquer un médicament générique pour l’insuline n’a pas été facile, les nouveaux fabricants devant éliminer les obstacles réglementaires et les questions sur la manière dont un médicament générique devrait être classé, a ajouté Luo. Une insuline générique devrait arriver sur le marché en 2024 à un prix ne dépassant pas 30 dollars le flacon, ce qui pourrait faire baisser une partie du prix.

COMMENT LES DÉMOCRATES PLANIFIENT-ILS DE PLAFONNER LE PRIX DE L’INSULINE ?

Cela reste à voir.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que des termes limitant le prix de l’insuline seraient ajoutés à la facture économique, mais on ne sait pas quel sera ce prix et qui sera protégé par ce plafond de prix.

Les démocrates avaient proposé un plafond mensuel de 35 $ pour ceux qui obtiennent le médicament via Medicare ou des assureurs privés dans le cadre d’un paquet plus important qui a déraillé au Sénat. Mais il a été exclu du paquet réduit qui se dirige maintenant vers un vote au Congrès.

POURQUOI LE COÛT DE L’INSULINE EST-IL SI DIFFICILE À PLAFONNER ?

Le plafonnement du prix de l’insuline coûtera très cher.

Non seulement l’insuline devient plus chère, mais le nombre de personnes qui l’utilisent augmente également.

Un projet de loi bipartite proposé plus tôt cette année qui plafonnerait les prix de l’insuline pourrait coûter environ 23 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon les estimations du Congressional Budget Office. Alors que le projet de loi réduirait les coûts de l’insuline pour de nombreux consommateurs, il augmenterait les coûts gouvernementaux et les primes facturées par Medicare et les assureurs privés, selon l’analyse du bureau.

Et c’est l’une des raisons pour lesquelles les plafonds de prix peuvent être controversés.

“Si votre compagnie d’assurance maladie dit, volontairement, que personne qui achète de l’insuline dans notre plan n’aura à payer plus de 25 $, la question est de savoir qui paie le solde?” dit Luo. “Cela signifie alors que leur coût augmentera, ce qui signifie qu’ils augmenteront les primes pour tout le monde.”

Amanda Seitz, Associated Press