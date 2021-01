Selon les données du Réseau de la sécurité aérienne, il y a eu 104 accidents d’aviation civile en Indonésie avec plus de 1 300 morts depuis 1945, faisant du pays l’endroit le plus dangereux pour voler en Asie.

«L’implication dans l’industrie s’est considérablement améliorée et la surveillance s’est resserrée», a déclaré Geoffrey Thomas, expert en aviation et rédacteur en chef de AirlineRatings.com à l’Associated Press.

Cela comprend des inspections plus fréquentes, une réglementation plus stricte des installations et des procédures de maintenance et une meilleure formation des pilotes, a-t-il déclaré.