EXPLICATION : Pourquoi le voyage de Xi Jinping en Asie centrale est-il important ?

BEIJING (AP) – Le président chinois et chef du Parti communiste au pouvoir Xi Jinping devrait rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors d’une visite dans les pays voisins d’Asie centrale que sont l’Ouzbékistan et le Kazakhstan ce mois-ci, lors de ce qui serait ses premières visites à l’étranger depuis le début de l’épidémie de COVID-19 fin 2019.

Xi, 69 ans, a participé à des rassemblements mondiaux par liaison vidéo, mais son absence physique et celles d’autres hauts dirigeants chinois ont jeté une ombre sur les ambitions politiques et économiques mondiales de Pékin. Xi n’a quitté la Chine continentale que pour effectuer une visite d’une journée dans la ville semi-autonome de Hong Kong le 1er juillet pour prendre la parole lors d’une cérémonie commémorant le 25e anniversaire de son passage de la domination britannique à la domination chinoise. Xi a supervisé une vaste répression des droits civils dans la ville depuis les manifestations pro-démocratie en 2019, les voix de l’opposition étant soit emprisonnées, contraintes à l’exil ou intimidées au silence.

Selon les médias russes, Xi participera à un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan où il rencontrera Poutine. Les deux hommes se sont rencontrés pour la dernière fois à Pékin en janvier à Pékin, quelques semaines seulement avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

À cette occasion, ils ont publié une déclaration commune déclarant que leur relation n’avait «aucune limite». Pékin a depuis refusé de critiquer l’agression russe ou même de la décrire comme une invasion, tout en condamnant les sanctions contre Moscou et en accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué le conflit.

Un bref aperçu des enjeux entourant la visite de Xi :

QUELS SONT LES ENJEUX POUR XI PARTIR À L’ÉTRANGER ?

Xi est à un point d’inflexion crucial de sa carrière politique alors qu’il cherche – et devrait pleinement l’obtenir – un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste. C’est une rupture avec le précédent qui a limité les membres du tout-puissant Comité permanent du Politburo à deux mandats dans le but d’empêcher le retour du régime dictatorial d’un seul homme du fondateur de la République populaire, Mao Zedong.

Le parti, qui ne tolère aucune opposition, a un contrôle total sur la politique, l’information et les médias et Xi ne fait face à aucune menace ouverte. Cependant, le mécontentement a parfois été soulevé à propos de sa consolidation du pouvoir total, d’une économie en fort ralentissement, d’une campagne anti-corruption implacable qui a ciblé les opposants politiques et des mesures radicales «zéro-COVID» imposant des verrouillages stricts, des quarantaines, des tests et masquage qui a fait des ravages sur l’économie et la société.

Dans le même temps, les relations avec les États-Unis, l’Australie et une grande partie de l’Europe se sont détériorées en raison du bilan de la Chine en matière de droits de l’homme, de sa diplomatie souvent abrasive, des affirmations de souveraineté dans la mer de Chine méridionale et des menaces d’attaquer Taiwan. Outre les problèmes de voyage liés au COVID-19, tous ces facteurs ont contribué à la réticence apparente de Xi à voyager à l’étranger pour des visites d’État et des rassemblements internationaux.

QU’EST-CE QUE LE SCO ET QU’EST-CE QUE XI ESPÈRE GAGNER ?

Aux côtés de la Russie, la Chine domine l’OCS à huit membres, qui comprend également la plupart des anciens États soviétiques d’Asie centrale, l’Inde et le Pakistan. La Chine a utilisé le bloc pour étendre son influence dans ce qui était l’arrière-cour de Moscou, notamment en participant à des exercices militaires multinationaux montrant les capacités de ses forces armées en rapide modernisation. La Chine considère également le groupement comme un contrepoids aux alliances de l’OTAN et des États-Unis en Asie-Pacifique.

La dynamique dans la région a cependant changé au cours des derniers mois, avec le retrait américain d’Afghanistan et l’invasion russe de l’Ukraine, qui a attiré au mieux un soutien tiède de la plupart des autres membres de l’OCS. Xi espère peut-être qu’une rencontre avec Poutine lors du sommet renforcera la perception intérieure de lui comme s’opposant à l’opposition occidentale à la guerre en Ukraine et renforcera ses références nationalistes à un moment où les relations avec les États-Unis deviennent de plus en plus tendues sur le commerce, la technologie, Taïwan et d’autres problèmes.

Juste avant le congrès du parti, les visites à l’étranger montreraient également que Xi est confiant dans sa position et son soutien parmi les 96 millions de membres du parti, ses six collègues du Comité permanent du Politburo et les dirigeants de la puissante branche militaire du parti, l’Armée populaire de libération. . Comme toujours, le parti reste enveloppé d’un voile de secret, et les voyages des hauts dirigeants ne sont presque jamais annoncés jusqu’à la dernière minute, voire jusqu’à leur retour de voyage.

QUE SAVONS-NOUS DES PROJETS DE VOYAGE DE XI

Xi et Poutine se rencontreront dans la ville ouzbèke de Samarcande les 15 et 16 septembre, a déclaré l’ambassadeur de Russie en Chine, Andrei Denisov, cité par l’agence de presse d’Etat russe Tass.

Xi devrait également assister à un sommet du Groupe des 20 en Indonésie à la mi-novembre, renforçant la position de la Chine en tant que deuxième économie mondiale et maillon clé des chaînes d’approvisionnement pour les produits allant des téléphones portables aux lave-vaisselle. Par ailleurs, la Chine a déclaré à la Thaïlande que Xi assisterait à une réunion à Bangkok du forum de coopération économique Asie-Pacifique peu après le G-20, “s’il n’est pas préoccupé par d’autres responsabilités”.

De nombreux dirigeants combinent un voyage à l’APEC et au G-20. La Chine n’a pas confirmé que Xi assisterait à l’un ou l’autre de ces rassemblements.

Par coïncidence, la visite de Xi au Kazakhstan le 14 septembre, selon le ministère des Affaires étrangères de ce pays, chevauchera un voyage dans la capitale nationale du pape François, qui assistera au Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles.

La Chine a expulsé tous les prêtres étrangers peu de temps après que les communistes ont pris le pouvoir au milieu de la guerre civile en 1949, et continue d’avoir aucune relation formelle avec le Vatican. Alors que le parti a mis fin à son interdiction de la religion il y a plus de trois décennies, Xi a mené une campagne pour exiger que les chefs chrétiens, islamiques et autres s’engagent loyalement envers le parti et suivent ses diktats dans les relations avec les groupes étrangers.

