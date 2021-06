EXPLICATION : Pourquoi certaines écoles au Canada ont des tombes anonymes

Une Commission nationale vérité et réconciliation, qui a été mise en place dans le cadre des excuses et du règlement du gouvernement, a publié un rapport en 2015 qui a identifié environ 3 200 décès confirmés dans les écoles. Alors que certains sont morts de maladies comme la tuberculose dans des conditions souvent déplorables, il a noté qu’une cause de décès pour environ la moitié d’entre eux n’était souvent pas enregistrée.