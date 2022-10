EXPLICATION : Moins de personnes traversent la Méditerranée ; beaucoup meurent encore

ROME — Les naufrages consécutifs de bateaux de passeurs de migrants au large de la Grèce ont une fois de plus mis en lumière les dangers de la route migratoire méditerranéenne, les risques que les migrants et les réfugiés sont prêts à prendre et les querelles politiques qui ont contrecarré une réponse européenne sûre aux personnes fuyant la guerre, la pauvreté et le changement climatique.

Voici un aperçu de la situation migratoire à travers la mer Méditerranée :

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX DEUX BATEAUX DE CONTREBANDIER AU LARGE DE LA GRÈCE ?

Des corps flottaient au milieu d’épaves éclatées au large d’une île grecque jeudi alors que le nombre de morts de naufrages séparés de deux bateaux de migrants est passé à 22, avec une dizaine de personnes toujours portées disparues. Les navires ont coulé à des centaines de kilomètres l’un de l’autre, provoquant dans un cas un effort de sauvetage dramatique pendant la nuit alors que les habitants de l’île et les pompiers ont tiré des migrants naufragés pour les mettre en sécurité sur des falaises abruptes.

Les naufrages grecs sont survenus quelques jours seulement après que l’Italie a commémoré le neuvième anniversaire de l’un des naufrages méditerranéens les plus meurtriers de mémoire récente, le naufrage le 3 octobre 2013 d’un navire de migrants au large de Lampedusa, en Sicile, dans lequel 368 personnes sont mortes.

QUELLES SONT LES TENDANCES DES ARRIVÉES DE MIGRANTS MÉDITERRANÉENS ?

Jusqu’à présent cette année, l’Organisation internationale des migrations a enregistré environ 109 000 arrivées « irrégulières » dans les pays méditerranéens d’Italie, d’Espagne, de Grèce, de Chypre et de Malte par voie terrestre ou maritime. Cela a fait de l’immigration un sujet politique brûlant dans ces pays de l’Union européenne.

Les responsables des réfugiés de l’ONU notent que le nombre total de migrants cherchant à venir en Europe de cette manière a diminué au fil des ans, pour atteindre une moyenne d’environ 120 000 par an. Ils appellent cela un nombre relativement “gérable”, surtout par rapport aux 7,4 millions Ukrainiens qui ont fui leur patrie cette année pour échapper à l’invasion de la Russie, et ont été accueillis par les pays européens.

« Nous avons vu avec quelle rapidité une réponse a été montée pour faire face à cette situation d’une manière très humaine et louable », a déclaré Shabia Mantoo, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. “Si nous pouvons voir cela se produire très concrètement dans cette situation, pourquoi ne peut-il pas être appliqué à 120 000 personnes qui traversent l’Europe chaque année?”

D’autres voient la réponse dure de l’Europe aux migrants méditerranéens, qui viennent souvent d’Afrique, et son accueil des migrants slaves ukrainiens comme raciste.

QUELLE EST LA DANGEREUSE EST LA MÉDITERRANÉE ?

Jusqu’à présent cette année, l’OIM a signalé 1 522 migrants morts ou disparus en Méditerranée. Dans l’ensemble, l’OIM indique que 24 871 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée depuis 2014, le nombre réel étant encore plus élevé compte tenu du nombre de naufrages qui ne sont jamais signalés.

“Le voyage vers l’Italie s’est avéré être le plus dangereux”, a déclaré la fondation ISMU en Italie, qui mène des recherches sur les tendances migratoires.

La route migratoire de la Méditerranée centrale qui emmène les migrants de la Libye ou de la Tunisie vers le nord de l’Europe est la route migratoire connue la plus meurtrière au monde, représentant plus de la moitié des décès signalés en Méditerranée que l’OIM a suivis depuis 2014. L’Italie est sa route. destination de choix.

QUELS SONT LES NAVIRES DE CONTREBANDE LES PLUS MEURTRIERS CONNUS ?

Le 18 avril 2015, la Méditerranée naufrage le plus meurtrier connu de mémoire d’homme s’est produit lorsqu’un bateau de pêche surpeuplé est entré en collision à 77 milles marins au large de la Libye avec un cargo qui tentait de venir à son secours. Seules 28 personnes ont survécu. Au début, on craignait que la coque ne contenait les restes de 700 personnes. Des experts médico-légaux qui ont tenté d’identifier tous les morts ont conclu en 2018 qu’il y avait à l’origine 1 100 personnes à bord.

Le 3 octobre 2013, un chalutier rempli de plus de 500 personnes, dont beaucoup d’Érythrée et d’Éthiopie, a pris feu et a chaviré en vue d’un îlot inhabité au large de l’île de Lampedusa, dans le sud de l’Italie. Les pêcheurs locaux se sont précipités pour essayer d’aider à sauver des vies. Au final, 155 ont survécu et 368 personnes sont mortes.

Une semaine plus tard, un naufrage s’est produit le 11 octobre 2013, plus loin en mer, à 60 miles au sud de Lampedusa dans ce qui est devenu connu en Italie sous le nom de “massacre d’enfants”. Au total, plus de 260 personnes sont mortes, dont 60 enfants. L’hebdomadaire italien L’Espresso a publié en 2017 les enregistrements audio des appels désespérés à l’aide des migrants et les autorités italiennes et maltaises ont apparemment retardé le sauvetage.

QUELLES SONT LES AUTRES ROUTES MIGRATOIRES MÉDITERRANÉENNES VERS L’EUROPE ?

La route de la Méditerranée occidentale est empruntée par les migrants cherchant à rejoindre l’Espagne depuis le Maroc ou l’Algérie. La route de la Méditerranée orientale, où les naufrages se sont produits cette semaine au large de la Grèce, est traditionnellement empruntée par des migrants syriens, irakiens, afghans et autres non africains qui fuient d’abord vers la Turquie, puis tentent de rejoindre la Grèce ou d’autres destinations européennes.

La Grèce était un point de transit clé pour des centaines de milliers de migrants et de réfugiés entrant dans l’UE en 2015-2016, dont beaucoup fuyaient les guerres en Irak et en Syrie, bien que les chiffres aient fortement chuté après que l’UE et la Turquie ont conclu un accord en 2016 pour limiter les passeurs. Grèce a depuis durci ses frontières et construit un mur d’acier le long de sa frontière terrestre avec la Turquie. La Grèce a également été accusée par la Turquie et certains experts en migration de repousser les migrants, une accusation qu’elle nie.

Pour sa part, la Grèce affirme que la Turquie n’a pas réussi à arrêter les passeurs actifs sur son littoral et a utilisé les migrants pour exercer une pression politique sur l’ensemble de l’Union européenne.

COMMENT LA MIGRATION A-T-ELLE DIVISE LES 27 nations de l’UE ?

Les pays méditerranéens se plaignent depuis des années d’avoir à supporter le poids de l’accueil et du traitement des migrants, et demandent depuis longtemps aux autres pays européens lève-toi et accueille-les.

La Pologne, la Hongrie et d’autres pays d’Europe de l’Est ont refusé un plan de l’UE visant à partager le fardeau du transport des migrants.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont condamné la manière dont l’UE a confié ces dernières années le sauvetage des migrants aux garde-côtes libyens, ce qui ramène les migrants dans d’horribles camps sur terre où beaucoup sont battus, violés et maltraités.

« Au fil des ans, les itinéraires ont changé mais pas les tragédies », a déclaré la Communauté de Sant’Egidio alors qu’elle commémorait cette semaine l’anniversaire de Lampedusa en 2013. En collaboration avec d’autres groupes chrétiens, l’organisation caritative catholique a amené plus de 5 000 réfugiés en Italie via des “couloirs humanitaires” et a appelé à l’organisation de passages plus sûrs afin que les migrants n’aient pas à risquer des traversées dangereuses de la Méditerranée avec des passeurs.