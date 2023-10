Alors que le conflit s’intensifiait dans un contexte d’escalade de la violence, un blocus complet de la nourriture, de l’eau et des services vitaux a été mis en place par Israël alors que des rapports faisaient état d’opérations terrestres israéliennes à Gaza, qui abrite plus de deux millions de personnes.

Alors que les bureaux de l’ONU à Gaza subissaient des « dégâts importants » suite aux frappes aériennes à proximité lundi soir, les agences s’efforçaient d’aider la population touchée là-bas et ailleurs, y compris en Cisjordanie, où se trouvent les 871 000 réfugiés enregistrés.

L’agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNWRAcompte actuellement 13 000 collaborateurs nationaux et internationaux, pour la plupart eux-mêmes réfugiés, à Gaza et près de 4 000 en Cisjordanie.

De plus, des centaines d’employés ont continué à travailler pour d’autres Agences des Nations Unies.

Un bâtiment abritant le siège de l’UNRWA dans la ville de Gaza subit d’importants dégâts suite aux frappes aériennes à proximité.

Le long de la frontière israélo-libanaise, la mission de maintien de la paix de l’ONU, FINULopère avec 9 400 soldats au sol, 900 personnels civils et 850 personnels navals au sein de sa force opérationnelle maritime.

Voici un aperçu de l’aide apportée par l’ONU sur le terrain :

© UNRWA/Mohammed Hinnawi Des familles se rassemblent à la nouvelle école de garçons de l’UNRWA à Gaza, cherchant un abri contre les lourdes frappes aériennes.

1. Protections

Les lourdes frappes aériennes depuis le 7 octobre ont déplacé près de 190 000 personnes à Gaza. L’agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, héberge 137 500 hommes, femmes et enfants dans 83 de ses 288 écoles, selon la dernière situation de l’agence. rapport. Mardi, 18 installations de l’UNRWA avaient subi des dommages collatéraux et directs suite aux frappes aériennes, faisant des blessés et des morts.

Des soldats de la paix de l’ONU patrouillent le long de la Ligne bleue à El Odeisse, au sud du Liban.

2. Désescalade

De hauts responsables de l’ONU, notamment le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO), Tor Wennesland, s’engageaient avec les parties au conflit et les principales parties prenantes, notamment les États-Unis, le Qatar et l’Union européenne, pour désamorcer le conflit.

La bande de Gaza avant l’escalade actuelle.

La mission de maintien de la paix de l’ONU au Liban, FINULa continué de surveiller l’évolution de la situation sécuritaire « volatile » le long de la frontière israélo-libanaise, en fournissant des directives aux civils et des mises à jour via réseaux sociaux.

“Nous avons pleinement engagé nos mécanismes de liaison et de coordination à tous les niveaux, pour contribuer à éviter des malentendus entre le Liban et Israël qui pourraient conduire à une escalade du conflit”, a déclaré la FINUL. dit. “C’est notre objectif principal pour le moment et nous travaillons 24h/24 et 7j/7 pour y parvenir.”

3. Services d’urgence

Le blocus annoncé lundi par Israël de la nourriture, de l’eau, du carburant et de l’électricité à Gaza intervient alors que les agences de l’ONU averti de pénurie alimentaire et d’une crise imminente. Des toilettes et des douches mobiles ont été déployées dans les abris de l’UNRWA, selon les besoins.

Au 10 octobre, les Palestiniens de Gaza n’avaient l’électricité que trois à quatre heures par jour, ce qui entravait la capacité des établissements de santé à fonctionner et à soigner les blessés, a indiqué l’agence de coordination humanitaire des Nations Unies. OCHAdit.

4. Nourriture

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’UNRWA coordonnaient la distribution de pain aux personnes déplacées dans les abris de Gaza.

“Près d’un demi-million de personnes, soit 112 000 familles, n’ont pas pu obtenir leurs rations alimentaires cette semaine depuis la fermeture des centres de distribution alimentaire de l’UNRWA”, a indiqué l’UNRWA.

Dès mardi, PAM commencé distribution de pain frais, de nourriture en conserve et d’aliments prêts à manger à environ 100 000 personnes dans les abris de l’UNRWA, avec l’intention d’atteindre plus de 800 000 personnes touchées à Gaza et en Cisjordanie.

Distribution alimentaire du PAM dans une école de l’UNRWA à Gaza qui sert d’abri en cas d’urgence.

5. Santé

Des services de santé d’urgence étaient offerts via une ligne téléphonique gratuite dans tout Gaza. Les fonds communs de l’ONU par pays (CBPF) et ses partenaires ont distribué des médicaments d’urgence et des médicaments d’urgence ainsi que des fournitures médicales pour permettre au système de santé de Gaza de répondre aux besoins croissants.

Victimes palestiniennes et personnes déplacées à Gaza.

Au total, 125 agents de santé travaillent en rotation dans les centres de santé de l’UNRWA, avec 15 des 22 cliniques fournissant des services de soins de santé primaires de 9h00 à 12h00 aux patients ayant des rendez-vous urgents reçus via une ligne d’assistance téléphonique gratuite.

Les lignes d’assistance téléphonique et les services sociaux étaient opérationnels mardi, et un soutien psychosocial et des premiers secours psychologiques étaient fournis à distance.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) disposait d’experts en soutien psychosocial prêts à apporter une assistance à ceux qui en avaient besoin à Gaza et en Cisjordanie.

“La communauté fait appel à l’UNRWA pour qu’il rouvre les centres de santé fermés en raison de la forte demande de services”, a indiqué l’agence.

6. Couloirs humanitaires

L’accès du personnel humanitaire et des fournitures à Gaza a été interrompu cette semaine et l’intensité des hostilités limitait la capacité du personnel à acheminer l’aide, selon Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé.

Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’autres agences des Nations Unies et leurs partenaires ont continué à travailler à l’établissement d’un couloir permettant d’acheminer des fournitures essentielles aux personnes à Gaza.