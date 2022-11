EXPLICATION : L’interdiction de l’alcool par l’islam et son application

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar – Deux jours seulement avant l’ouverture de la Coupe du monde, le pays hôte, le Qatar, a interdit la vente de bière dans les stades dans un revirement soudain critiqué par certains et salué par d’autres. Les responsables qatariens ont depuis longtemps déclaré qu’ils étaient impatients d’accueillir les fans de football du monde entier dans le tournoi, mais que les visiteurs devaient également respecter leur culture et leurs traditions. La consommation d’alcool, interdite dans l’islam, est l’un des domaines où le pays tente de trouver un équilibre délicat.

Voici un aperçu de certains des problèmes liés à l’alcool et aux croyances musulmanes.

QUE DIT LE CORAN SUR L’ALCOOL ?

Boire de l’alcool est considéré comme haram, ou interdit, dans l’Islam. Comme preuve de l’interdiction, les érudits islamiques et les autorités religieuses musulmanes citent généralement un verset du Coran, le livre sacré musulman, qui appelle les substances intoxicantes “l’œuvre de Satan” et dit aux croyants de les éviter. De plus, ils citent les paroles du prophète Mahomet et les effets négatifs que l’alcool peut avoir.

En plus de s’abstenir de boire, certains musulmans demandent également des édits religieux sur une variété de questions ou de dilemmes quotidiens connexes. Il s’agit notamment de consommer ou non des aliments mélangés à de l’alcool; s’il est considéré comme un péché de travailler dans un restaurant qui sert de l’alcool dans un pays occidental ; si les parfums contenant de l’alcool sont autorisés ; et s’il faut assister à des cérémonies ou à des événements où l’on sert de l’alcool.

ATTITUDES MUSULMANES SUR L’ALCOOL

Bien que l’on pense que l’interdiction de l’alcool dans l’islam est largement respectée, tous les musulmans ne s’abstiennent pas de boire. Certains boivent, que ce soit en privé ou en public. Dans une enquête du Pew Research Center auprès des musulmans du monde entier, la plupart des personnes interrogées ont déclaré que boire de l’alcool était moralement répréhensible. Plus de la moitié dans tous les pays où les musulmans ont été interrogés partageaient cette opinion, dont plus de neuf sur dix en Thaïlande, au Ghana, en Malaisie, dans les territoires palestiniens, en Indonésie, au Niger et au Pakistan, selon le rapport Pew, publié en 2013. et comprenait 38 000 entretiens. Pourtant, dans 11 des 37 pays où cette question a été posée, au moins un sur dix a déclaré que la consommation d’alcool est moralement acceptable et dans certains pays, des pourcentages importants ont déclaré que la consommation d’alcool n’est pas un problème moral, ajoute le rapport.

COMMENT L’INTERDICTION DE L’ALCOOL EST-ELLE APPLIQUÉE ?

L’alcool est disponible dans certains pays islamiques bien que les réglementations varient considérablement et qu’il puisse y avoir des règles et des restrictions complexes sur sa vente ou sur l’endroit où il peut être consommé. Certains pays, comme l’Arabie saoudite, interdisent complètement l’alcool. La consommation d’alcool peut être punie de flagellation, d’amendes, d’emprisonnement et, pour les étrangers, d’expulsion. Ces dernières années, le royaume a ouvert des options de divertissement, ce qui a suscité des spéculations quant à savoir si des exceptions pour la consommation d’alcool pourraient être faites à l’avenir.

D’autres endroits ont une approche plus détendue, comme Dubaï, l’une des principales destinations de voyage des Émirats arabes unis, connue de beaucoup pour son faste et son amour des superlatifs. Dubaï possède une variété de bars, de discothèques et de salons qui attirent de nombreux visiteurs et résidents expatriés aisés. Ces dernières années, la ville a également assoupli de plus en plus les lois régissant la vente d’alcool et la possession d’alcool. Comme dans d’autres endroits, les ventes d’alcool y constituent une source de recettes fiscales lucrative.

L’alcool est vendu librement dans les magasins d’alcools en Jordanie et servi dans les bars et restaurants de la capitale d’Amman. Il est également disponible en Égypte à majorité musulmane, qui est traditionnellement populaire auprès des touristes et abrite une minorité chrétienne. Là, les jeunes et les riches peuvent siroter des cocktails ou des vins dans des clubs de plage ou des bars, dont beaucoup portent des noms étrangers, tout en se déhanchant en musique. Le vin, la bière et les spiritueux peuvent également être commandés en ligne, entre autres options. Pourtant, boire est rejeté par la plupart; dans l’étude Pew, 79% des musulmans interrogés en Égypte ont déclaré qu’ils considéraient l’alcool comme moralement répréhensible.

Dans les pays secs, certains se sont donné beaucoup de mal pour obtenir de l’alcool, risquant parfois d’être arrêtés, ou pire. En Arabie saoudite, qui abrite les sites les plus sacrés de l’islam, des efforts ont été signalés pour contourner l’interdiction, y compris des livraisons d’alcool par certains vers le Bahreïn voisin. Au fil des ans, les tentatives de se faufiler dans le royaume ont inclus des bouteilles de whisky cachées dans des chaussettes et des canettes de bière déguisées en Pepsi. Certaines tentatives, cependant, finissent en tragédie. En 2002, 19 personnes en Arabie saoudite sont décédées et d’autres ont été hospitalisées après avoir bu de l’eau de Cologne contenant du méthanol. En Iran, certains sont également morts d’empoisonnement au méthanol après avoir bu des bières maison toxiques.

Le Qatar, qui, comme l’Arabie saoudite, suit une version ultraconservatrice de l’islam connue sous le nom de wahhabisme, impose des limites strictes à l’achat et à la consommation d’alcool, bien que sa vente soit autorisée dans les bars des hôtels depuis des années. Pendant la Coupe du monde, la bière devait à l’origine être vendue également dans les stades et dans les fan zones le soir. Cela a changé vendredi lorsqu’il a été annoncé que seule la bière sans alcool serait disponible dans les stades, sauf dans les zones d’accueil de luxe où du champagne, du vin, du whisky et d’autres alcools sont servis. La grande majorité des détenteurs de billets n’ont pas accès à ces zones.

La Coupe du monde au Qatar n’est pas la première à susciter un débat sur l’opportunité d’autoriser la vente d’alcool pendant les matches. Pour le tournoi de 2014, le Brésil a été contraint de modifier une loi pour autoriser la vente d’alcool dans les stades – mais les mêmes problèmes culturels n’étaient pas en jeu. Le Brésil avait interdit la vente d’alcool lors des matchs de football dans le but de lutter contre la violence des supporters. Certains de ceux qui faisaient pression pour la levée de l’interdiction ont déclaré à l’époque que les ventes de bière dans les stades étaient un élément clé de la tradition de la Coupe du monde.