Les États-Unis et l’OTAN ont promis de payer 4 milliards de dollars par an jusqu’en 2024 pour financer les forces militaires et de sécurité afghanes, qui luttent pour contenir l’avancée des talibans

