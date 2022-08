EXPLICATION : Les combats en Ukraine mettent en danger une grande centrale nucléaire

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé la plus grande centrale nucléaire d’Europe, attisant les craintes internationales d’une catastrophe sur le continent. Un regard sur l’usine et la situation autour d’elle:

LA PLUS GRANDE CENTRALE NUCLÉAIRE D’EUROPE

L’usine de Zaporizhzhia se trouve dans le sud de l’Ukraine, près de la ville d’Enerhodar, sur les rives du Dniepr. C’est l’une des 10 plus grandes centrales nucléaires au monde.

Construit à l’époque soviétique, il compte six réacteurs d’une capacité totale de 5 700 mégawatts. Trois des réacteurs sont en service.

Avant la guerre, la centrale représentait environ la moitié de l’électricité produite par l’énergie nucléaire en Ukraine. Le pays compte 15 réacteurs dans quatre centrales actives et abrite également la centrale déclassée de Tchernobyl, site de la catastrophe nucléaire de 1986.

LES RUSSES PRENENT LE CONTRÔLE

Les troupes russes ont envahi l’usine peu après avoir envahi l’Ukraine le 24 février.

Au cours des combats de début mars, les forces russes et ukrainiennes ont échangé des tirs près de l’usine. Les escarmouches ont provoqué un incendie dans son complexe d’entraînement.

Les Russes ont laissé le personnel ukrainien en place pour maintenir la centrale en activité, et celle-ci a continué à fournir de l’électricité aux parties de l’Ukraine contrôlées par le gouvernement.

Les combats autour de la centrale ont alimenté les craintes d’une catastrophe comme celle de Tchernobyl, où un réacteur a explosé et craché des radiations mortelles, contaminant une vaste zone dans le pire accident nucléaire au monde.

Les forces russes ont occupé le site fortement contaminé de Tchernobyl peu après l’invasion, mais ont rendu le contrôle aux Ukrainiens après s’être retirés de la zone fin mars.

ACCUSATIONS COMMERCIALES EN RUSSIE ET ​​EN UKRAINE

L’Ukraine a accusé la Russie de stocker des troupes et des armes dans l’usine et d’utiliser ses terres pour lancer des frappes contre le territoire sous contrôle ukrainien à travers le Dniepr. Des responsables ukrainiens et des analystes militaires affirment que les forces de Moscou ont cyniquement utilisé la centrale comme bouclier, sachant que les Ukrainiens hésiteraient à riposter.

La Russie a nié les accusations et, à son tour, a accusé les forces ukrainiennes de bombarder à plusieurs reprises l’usine.

Une série d’attaques contre la centrale au cours des derniers jours a endommagé certains de ses équipements auxiliaires mais pas ses réacteurs, et il n’y a eu aucune menace de fuite radioactive, selon les autorités russes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le bombardement ukrainien de la centrale dimanche avait provoqué une surtension et de la fumée, déclenchant un arrêt d’urgence et obligeant le personnel à réduire la production de deux des réacteurs.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti que le bombardement ukrainien de l’usine est “lourd de conséquences catastrophiques pour de vastes territoires, pour toute l’Europe”, tandis que le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l’Ukraine de “prendre toute l’Europe en otage”.

Les responsables ukrainiens ont répliqué en accusant les forces russes d’avoir posé des explosifs dans l’usine en vue d’une contre-offensive ukrainienne attendue dans la région. Ils ont également accusé la Russie d’avoir lancé des attaques depuis l’usine en utilisant des travailleurs ukrainiens comme boucliers humains et en bombardant l’endroit eux-mêmes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le bombardement et l’exploitation de l’usine par la Russie équivalaient à un “chantage nucléaire”.

Le gouverneur de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, a déclaré que si les réacteurs sont bien protégés par leurs épais dômes de confinement en béton, il est impossible de garantir leur fonctionnement en toute sécurité en raison de la présence des troupes russes. Il a également noté que les sites de stockage de la centrale pour le combustible nucléaire usé ne sont pas aussi bien protégés que les réacteurs.

Mark Wenman, expert nucléaire à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les réacteurs de la centrale sont conçus “pour se protéger contre les catastrophes naturelles et/ou les incidents d’origine humaine tels que les accidents d’avion ou les accidents de réacteur”.

“Je ne crois pas qu’il y aurait une forte probabilité d’une brèche dans le bâtiment de confinement même s’il était accidentellement frappé par un obus explosif, et encore moins probable que le réacteur lui-même puisse être endommagé par cela”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le combustible usé est également stocké dans “des conteneurs en acier et en béton très robustes conçus pour résister à des impacts à très haute énergie”.

APPELS À UN SUIVI INTERNATIONAL

Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré la semaine dernière à l’Associated Press que la situation autour de l’usine de Zaporizhzhia “est complètement hors de contrôle”, et il a lancé un appel urgent à la Russie. et l’Ukraine pour permettre à des experts de visiter le complexe afin de stabiliser les choses et d’éviter un accident nucléaire.

“Tous les principes de sûreté nucléaire ont été violés” à la centrale, a déclaré Grossi. “Ce qui est en jeu est extrêmement grave et extrêmement grave et dangereux.”

Grossi a déclaré que la chaîne d’approvisionnement des équipements et des pièces de rechange avait été interrompue, “nous ne sommes donc pas sûrs que l’usine obtienne tout ce dont elle a besoin”. Il a noté que l’AIEA doit également effectuer des inspections très importantes pour s’assurer que les matières nucléaires sont protégées.

Grossi a ajouté qu’il y a eu des cas de friction et des rapports de violence entre les Russes et le personnel ukrainien.

“Lorsque vous assemblez cela, vous avez un catalogue de choses qui ne devraient jamais se produire dans une installation nucléaire”, a déclaré Grossi.

LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE S’AFFRONTENT AU SUJET DE LA VISITE DE L’AIEA

L’AIEA a cherché en vain à envoyer une équipe d’inspection sur place pendant des mois.

Moscou s’est dit favorable à une visite de l’AIEA à l’usine, mais il n’est pas clair si elle est réellement prête à aider à organiser un tel voyage.

L’Ukraine s’était auparavant opposée à la visite de Grossi sur le site tant qu’il resterait sous le contrôle de Moscou, exigeant le retrait de l’armée russe.

Cette semaine, cependant, les responsables ukrainiens ont semblé se préparer à un tel voyage, le médiateur ukrainien, Dmytro Lubinets, exhortant l’ONU et l’AIEA à envoyer une délégation pour aider à “démilitariser complètement le territoire” et à fournir des garanties de sécurité aux employés de l’usine.

