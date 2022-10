EXPLICATION : Les bombes sales sont des dispositifs utilisés pour créer la peur et la panique, qui causent en fait peu de morts

Les bombes sales ont longtemps été redoutées comme une arme potentielle des terroristes car leur principal objectif est de semer la panique, la confusion et l’anxiété en lançant de la poussière et de la fumée radioactives dans l’atmosphère.

Le Kremlin allègue que l’Ukraine se prépare à faire exploser une bombe sale afin de rejeter la faute sur la Russie et de forcer une escalade de la guerre qui est entrée dans son neuvième mois. Les pays occidentaux ont rejeté cette affirmation comme “transparente fausse”.

Bien qu’aucun attentat à la bombe sale n’ait jamais été enregistré, deux tentatives infructueuses de faire exploser un tel engin ont été signalées dans la province de Tchétchénie, dans le sud de la Russie, il y a plus de deux décennies.

Voici un aperçu de ce que les experts entendent par l’expression “bombe sale” :

Comment fonctionne une bombe sale ?

Connues techniquement sous le nom de dispositifs de dispersion radiologique, les bombes sales sont des armes relativement primitives et imprécises. Ils sont beaucoup plus faciles et moins chers à construire qu’un engin nucléaire et aussi beaucoup moins dangereux.

Les bombes sales utilisent des explosifs conventionnels, tels que la dynamite, placés à côté de matières radioactives, qui sont ensuite projetées vers l’extérieur par la force de l’explosion. La quantité de matières radioactives dispersées, bien que dangereuse, n’est pas nécessairement mortelle.

Le matériau utilisé dans la bombe aurait pu provenir de sources radioactives utilisées en médecine et dans l’industrie ou d’installations de recherche.

“Une bombe sale est vraiment facile à fabriquer”, déclare Scott Roecker, vice-président du programme de sécurité des matières nucléaires à The Nuclear Threat Initiative, une organisation à but non lucratif basée à Washington. “C’est un appareil grossier.”

Quels dégâts une bombe sale peut-elle causer ?

Le nombre de victimes et l’étendue des dégâts causés par une bombe sale dépendent de nombreuses variables.

Un facteur clé est la quantité et le type d’explosifs conventionnels utilisés, qui déterminent l’ampleur de l’explosion.

La quantité et le type de matières radioactives libérées sont d’autres facteurs, tout comme les conditions météorologiques – et surtout le vent – au moment de l’explosion. Une zone potentiellement étendue pourrait être contaminée.

La plupart des bombes sales n’émettraient pas suffisamment de rayonnement pour causer la mort ou même des maladies graves.

De faibles niveaux d’exposition aux rayonnements ne provoquent généralement aucun symptôme. Les gens peuvent ne pas savoir s’ils ont été exposés parce que les rayonnements ne peuvent pas être vus, sentis ou goûtés.

À quel point une bombe sale est-elle dangereuse ?

Une bombe sale causerait probablement un nombre limité de morts. Son principal impact est psychologique, c’est pourquoi ces dispositifs sont souvent qualifiés d'”armes de perturbation massive”.

Les bombes sales ne sont pas destinées à être utilisées sur le champ de bataille, étant déployées plus évidemment dans les zones urbaines, a déclaré Roecker.

“Ils sont plus une arme psychologique. Lorsque vous essayez d’effrayer les gens, d’intimider les gens, vous utilisez une arme comme celle-ci”, a-t-il déclaré.

La poussière et la fumée radioactives peuvent se propager loin et sont dangereuses si elles sont inhalées près de l’épicentre de l’explosion. Le nuage radioactif se propagerait probablement sur plusieurs blocs, selon Roecker. Mais à mesure que les matières radioactives se propagent dans l’atmosphère, elles deviennent moins concentrées et moins nocives.

Les facteurs clés de l’exposition aux rayonnements sont le type de rayonnement dont il s’agit, la durée pendant laquelle une personne y est exposée et si le rayonnement a été absorbé par la peau, inhalé ou consommé par voie orale.

Un équipement spécialisé est nécessaire pour détecter les radiations. Les maisons, les entreprises et les services publics contaminés pourraient être interdits d’accès pendant des mois et nécessiter une opération de nettoyage coûteuse.