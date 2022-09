EXPLICATION : Le rôle de l’armée mexicaine dans la disparition d’étudiants

Trois membres de l’armée et un ancien procureur général fédéral ont été récemment arrêtés dans cette affaire, et peu de gens croient maintenant à l’affirmation initiale du gouvernement selon laquelle un gang local de trafiquants de drogue et des fonctionnaires locaux alliés étaient entièrement responsables de l’arrestation et du meurtre des étudiants le 26 juillet 2014. , puis brûlant leurs corps – dont la plupart n’ont jamais été retrouvés.