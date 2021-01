Au cours de la semaine dernière seulement, l’équipe du président Donald Trump a envoyé des bombardiers B-52 dans le golfe Persique en réponse à une présumée planification d’attaque iranienne et a reçu l’ordre de renvoyer l’USS Nimitz, le seul porte-avions américain de la région, renversé.

Lundi, l’Iran a non seulement annoncé qu’il avait repris l’enrichissement avancé de l’uranium en violation de l’accord nucléaire de 2015, mais a également saisi un pétrolier battant pavillon sud-coréen et son équipage. Arrivant à peine deux semaines avant l’investiture du président élu, cette combinaison inflammable menace de faire dérailler ou du moins de retarder les espoirs de Biden de ramener les États-Unis à l’accord nucléaire dont Trump s’est retiré en 2018.

Un aperçu des derniers développements:

CELA SIGNIFIE-T-IL UNE TENSION DE TENSION DANGEREUSE?

Les inquiétudes sont vives depuis plusieurs semaines au sujet de l’aggravation des tensions en Iran, en particulier autour du premier anniversaire du meurtre d’un haut général iranien en Irak par les États-Unis, le 3 janvier. Les responsables américains ont été extrêmement vigilants quant à d’éventuelles représailles de la part de l’Iran, y compris de la part des milices alliées en Irak qui avaient précédemment tiré des missiles sur des installations américaines dans le pays.

Si ni l’annonce de la fortification ni la prise du navire battant pavillon sud-coréen ne semblaient être liées à la mort du général, les deux actions ont créé des tensions dans la région, longtemps imprévisibles.

UNE ACTION MILITAIRE SEMBLE-T-ELLE PROBABLE?

Une partie de la préoccupation est qu’un seul faux mouvement – ou une provocation délibérée – a le potentiel de déclencher une guerre.

Rien n’indique que les États-Unis prévoient une attaque contre l’Iran, bien que Trump ait déclaré qu’il réagirait à toute attaque de l’Iran ou de ses milices affiliées en Irak qui aurait entraîné la mort d’un Américain. L’armée américaine dispose depuis longtemps d’une grande variété d’armes et de troupes au Moyen-Orient qui peuvent être sollicitées si des hostilités éclatent. Mais Trump lui-même s’est moqué de l’idée d’être davantage pris au piège dans les guerres au Moyen-Orient.

Le scénario qui inquiète les responsables militaires américains est que l’Iran lance une attaque, soit en Irak, soit ailleurs dans la région du Golfe, qui inciterait Trump à riposter, conduisant à une escalade qui pourrait conduire à une guerre plus large. C’est en partie la raison pour laquelle les États-Unis ont maintenu un porte-avions dans la région presque sans interruption depuis mai 2019, lorsque la Maison Blanche a déclaré pour la première fois que l’Iran prévoyait des attaques contre le personnel américain.

POURQUOI LE NIMITZ DOIT-IL ÊTRE COMMANDÉ À DOMICILE ET PUIS RENDU?

La bascule très inhabituelle du secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller a semblé saper les tentatives du commandement central américain de convaincre l’Iran qu’il ne paierait pas pour lancer une attaque contre les forces américaines. .

L’énorme navire, avec un complément d’avions d’attaque et de soutien, a littéralement quitté la région lorsqu’il a reçu le message de faire demi-tour et de revenir en arrière.

L’expédition du domicile de Nimitz était sur la table depuis des semaines, car le courrier était déployé pendant longtemps et devait rentrer chez lui d’ici la fin de 2020. La tournée a été prolongée de quelques semaines pour soutenir le retrait des forces américaines en Afghanistan. Irak et Somalie. Mais lorsque les tensions avec l’Iran se sont intensifiées à la mi-décembre, le commandement central a voulu garder le Nimitz à proximité. Au lieu de cela, Miller a annoncé le 31 décembre qu’il avait ordonné le retour à la maison. Trois jours plus tard, il s’est retourné et a dit que ça resterait.

L’annulation de l’ordre de rentrer chez eux pour le Nimitz a surpris certains responsables de la défense, suggérant que la décision aurait pu être prise à la Maison Blanche plutôt qu’à la suite de nouveaux arguments d’officiers militaires.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE VOLER DES BOMMERS DE B-52 DANS LE GOLF?

Ces vols de bombardiers long-courriers ne sont pas monnaie courante, mais ils sont devenus plus courants ces dernières semaines en guise de démonstration de puissance militaire. Il y a eu trois missions de bombardiers B-52 dans la région en moins de deux mois, la dernière étant le 30 décembre.

Les vols de retour en provenance des États-Unis visent à montrer à quelle vitesse les bombardiers peuvent atteindre la zone. Ils peuvent être équipés de missiles conventionnels ou nucléaires. Le général de marine Frank McKenzie, commandant en chef des États-Unis pour le Moyen-Orient, a rendu le message clair cette semaine, en disant: «Nous ne cherchons pas de conflit, mais personne ne devrait sous-estimer notre capacité à défendre nos forces ou à agir de manière décisive en réponse. en attaque. «

QUE SIGNIFIE TOUT POUR LA POLITIQUE IRAN DE BIDEN?

L’équipe de transition de Biden a refusé de commenter en détail les derniers développements et ce qu’ils pourraient signifier pour leurs plans. Mais Biden et ses principaux agents de sécurité nationale ont décrit de manière générale leur approche de l’Iran. En haut de cette liste, il y a la remise en conformité de l’Iran avec l’accord nucléaire, puis l’élargissement de ce pacte pour tenir compte du comportement non nucléaire qui n’était pas couvert par l’accord initial.

Cependant, l’Iran a déclaré qu’il ne reviendrait à la conformité que si les États-Unis rejoignent l’accord et abrogent les sanctions que Trump a réimposées au cours des deux dernières années. Dans le même temps, les collaborateurs de Biden ont déclaré que l’Iran ne pouvait pas gagner de sanctions tant qu’il ne respectait pas l’accord.

Les dernières mesures de l’Iran, associées au mouvement de troupes de l’administration Trump, compliquent la diplomatie et augmentent le risque d’erreur de calcul, d’autant plus que les tensions entre l’Iran et ses voisins restent élevées.

Les tensions accrues, qui ont provoqué les plus hauts niveaux d’alerte pour le personnel américain en Irak, pourraient rendre difficile pour le prochain gouvernement Biden d’envoyer l’armée plus agressivement en Russie et en Chine.