Explication : L’aide militaire américaine à Israël mettra-t-elle en péril l’aide de Biden à l’Ukraine ?

Par Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) – Le président américain Joe Biden s’est engagé à renforcer son soutien militaire à Israël à la suite d’une attaque sans précédent perpétrée par des militants du Hamas qui a tué plus de 1 000 Israéliens et provoqué d’intenses représailles contre la bande de Gaza sous contrôle palestinien.

Sa promesse soulève des questions quant à savoir si Washington peut accroître son aide à la défense à Israël sans compromettre l’aide à l’Ukraine, en particulier compte tenu de l’éviction par les législateurs républicains du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et de l’incapacité jusqu’à présent à nommer un remplaçant.

Les responsables de l’administration Biden insistent sur le fait que Washington peut absolument faire les deux, mais reconnaissent qu’il y aura des défis.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT QU’IL N’Y A PAS D’HAUT-PARLEUR ?

Le Congrès américain contrôle les dépenses, et Biden doit donc convaincre le Sénat et la Chambre des représentants d’adopter une législation autorisant un financement supplémentaire. Ces projets de loi de dépenses émanent généralement de la Chambre, où le Président – ​​le chef élu du parti majoritaire – contrôle quelle législation est soumise au vote.

Les Républicains détiennent une courte majorité de 221 voix contre 212 à la Chambre, ce qui a permis à seulement une poignée de leurs membres d’évincer McCarthy la semaine dernière, la première fois dans l’histoire des États-Unis que cela se produisait.

L’éviction de McCarthy étant sans précédent, il n’est pas clair si le représentant Patrick McHenry, qui occupe le poste de président par intérim, peut légalement convoquer un vote sur une législation sur l’aide.

Ce qui complique encore la situation, c’est que de nombreux membres d’extrême droite qui ont évincé McCarthy s’opposent à l’aide à l’Ukraine, notamment le représentant Jim Jordan, l’un des favoris dans la course à la présidence. Les Républicains de la Chambre ont refusé d’inclure l’aide à l’Ukraine dans un projet de loi de dépenses de dernière minute adopté le mois dernier pour éviter une fermeture du gouvernement.

Le soutien à Israël est bien plus fort, les Républicains étant étroitement liés au Premier ministre conservateur israélien Benjamin Netanyahu, et l’administration Biden envisage de lier une demande d’aide à l’Ukraine à plus d’argent pour Israël.

DANS QUELLE MESURE LES BESOINS D’ISRAËL ET DE L’UKRAINE SE CHEVAUCHENT-ILS ?

Israël est un bénéficiaire majeur et à long terme de l’assistance militaire américaine et bénéficie d’un flux constant d’aide américaine. Les deux pays ont convenu en 2016 d’un accord de 38 milliards de dollars sur 10 ans couvrant des subventions annuelles pour l’achat d’équipements militaires et un crédit de 5 milliards de dollars pour la défense antimissile.

Dans la phase actuelle du conflit, le besoin majeur d’Israël concerne les armes légères pour ses intercepteurs d’infanterie et de défense aérienne afin de protéger ses infrastructures civiles et ses centres de commandement et de contrôle militaires.

Il est peu probable qu’Israël ait brûlé ses munitions pour armes légères aussi tôt dans le conflit.

Du côté de la défense antimissile, Israël utilise le système Iron Dome, développé avec le soutien des États-Unis pour fournir une défense aérienne. Iron Dome n’est pas conçu pour tirer le même intercepteur que celui utilisé par le système Patriot de fabrication américaine et d’autres unités de défense antimissile déployées en Ukraine.

Les principaux besoins de l’Ukraine sont les munitions, les systèmes de défense antimissile et les véhicules terrestres alors qu’elle lutte pour reprendre du territoire aux envahisseurs russes qui ont lancé une offensive en février 2022.

Les États-Unis ont envoyé 44 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis le début de l’invasion, demandant au Congrès plusieurs tranches d’aide, la dernière approuvée en décembre 2022.

Les deux pays – ainsi que d’autres bénéficiaires d’aide en matière d’armement comme Taïwan – bénéficieraient si le Congrès approuvait un financement destiné à renforcer la capacité de fabrication permanente des sous-traitants américains de la défense. Cela permettrait également d’apaiser les craintes selon lesquelles les expéditions d’armes américaines à l’étranger épuisent les stocks américains, ce qui pourrait menacer la sécurité nationale.

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

Biden a déclaré mardi que son administration avait déjà commencé à envoyer à Israël une assistance militaire supplémentaire, notamment des intercepteurs pour reconstituer le Dôme de fer. Il a déclaré qu’au retour du Congrès, l’administration demanderait aux législateurs de prendre « des mesures urgentes pour répondre aux exigences de sécurité nationale de nos partenaires essentiels ».

Il existe plusieurs manières pour qu’une aide supplémentaire à l’Ukraine – et à Israël – devienne une loi.

Le Congrès pourrait envisager un projet de loi de dépenses autonome combinant les deux, sur le modèle d’une demande de dépenses faite par Biden en août combinant l’Ukraine, les secours en cas de catastrophe et l’argent destiné à la sécurité des frontières.

Le financement de ces deux projets pourrait également être inclus dans un projet de loi de dépenses plus important, que le Congrès doit adopter plus tard cette année pour maintenir le gouvernement fédéral ouvert lorsque la mesure provisoire de dépenses expirera le mois prochain.

(Reportage de Patricia Zengerle, reportage supplémentaire de Mike Stone ; édité par Humeyra Pamuk et Rod Nickel)