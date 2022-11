Explication : la stratégie derrière la hausse des taux d’intérêt

Alors que les Canadiens font face à l’inflation dans un contexte d’incertitude économique, nombreux sont ceux qui posent une question fondamentale sur la stratégie politique de la Banque du Canada : comment la hausse des taux d’intérêt atténue-t-elle l’inflation?

La réponse se résume au comportement de dépense.

“Des taux d’intérêt plus élevés encouragent l’épargne et découragent les emprunts et, par conséquent, les dépenses”, explique la Banque du Canada (BdC) sur son site Web. “En réponse, les entreprises augmentent leurs prix plus lentement ou même les baissent pour encourager la demande.”

Afin d’atteindre l’objectif d’inflation, la BdC ajustera le taux directeur, incitant les banques à augmenter les taux d’intérêt sur leurs dépôts, prêts et hypothèques, et déclenchant une réaction en chaîne dans l’échange de biens et services.

Afin de mesurer l’inflation chaque mois, Statistique Canada surveille les prix des biens et services à la consommation, tous contribuant à ce qu’on appelle « l’indice des prix à la consommation » (IPC). Cette mesure représente une « vue d’ensemble » des dépenses au Canada, et les données sont couramment prises en compte par les entreprises, les institutions et les gouvernements pour comprendre les trajectoires financières.

Les attentes sont un élément clé des problèmes d’inflation.

“Si les gens s’attendent à ce que les prix augmentent, en moyenne, d’environ 2% par an, les employeurs et les travailleurs sont plus susceptibles d’accepter une augmentation de salaire de 2% pour compenser le coût de la vie plus élevé”, a déclaré la Banque du Canada. . “Et puisque les salaires affectent le coût de production des biens et services, et que le coût affecte leurs prix, ce cycle aide la Banque à maintenir l’inflation sur la cible.”

En termes simples, si le coût des biens dépasse le revenu des gens, les gens achèteront moins et l’économie ralentira. Le pouvoir d’achat général diminuera dans l’ensemble de l’économie.

“Une inflation élevée peut signifier que les personnes qui ont épargné pour leur retraite peuvent se retrouver avec moins d’argent que prévu”, explique la BdC. “Les entreprises et les consommateurs doivent consacrer du temps et des efforts à essayer de se protéger des effets de la hausse des coûts.”

Mais aussi mauvaise que soit l’inflation élevée, la déflation – où les prix chutent – n’est pas beaucoup mieux.

« Une baisse de certains prix peut stimuler la demande pour ces articles », explique la BdC. “Mais une baisse générale et persistante des prix est généralement le symptôme de problèmes profonds dans une économie.”

Pour cette raison, la Banque du Canada tire également parti des taux d’intérêt lorsqu’il s’agit de permettre plus de dépenses.

“Des taux d’intérêt plus bas fonctionnent dans le sens opposé et peuvent contribuer à augmenter l’inflation si elle est trop basse.”

Tout dépend du pouvoir d’achat – et du carburant qui le sous-tend, explique la BdC. Lorsque les gens perdent leur emploi, ils ont moins d’argent à dépenser. Par conséquent, lorsqu’une entreprise enregistre moins de ventes, elle peut baisser ses prix, mais c’est le résultat d’une baisse de la demande.

“Plus d’argent est économisé, moins d’argent est dépensé, les prix baissent davantage et l’activité économique se contracte.”