EXPLICATION : La loi sur les soins de santé protège-t-elle l’avortement d’urgence ?

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déposé sa première contestation judiciaire d’une interdiction d’avortement par l’État depuis la fin de Roe v. Wade, arguant que la loi restrictive sur l’avortement de l’Idaho laisse les médecins passibles de sanctions pénales pour avoir fourni des soins médicaux liés à l’avortement aux femmes dans la vie- situations médicales menaçantes.

Le ministère de la Justice peut avoir un argument solide dans l’affaire de l’Idaho déposée en vertu de la loi fédérale sur les soins de santé, mais même s’ils gagnent, cela ne permettrait pas un accès complet à l’avortement là-bas, ont déclaré des experts juridiques. Cela pourrait cependant donner aux médecins plus de latitude pour pratiquer un avortement en cas d’urgence ou dans une situation qui pourrait le devenir.

Mais le Texas repousse déjà un autre procès concernant la même loi fédérale, arguant que la loi fédérale sur les soins de santé n’autorise pas les soins liés à l’avortement interdits par la loi de l’État.

Voici un aperçu de la façon dont les cas de duel pourraient affecter le paysage médical et juridique difficile après que la Cour suprême a annulé le droit national à l’avortement :

QUE DIT LA LOI FÉDÉRALE ?

La loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail, ou EMTALA, est entrée en vigueur en 1986 et visait à garantir que les personnes puissent obtenir des soins d’urgence, quelle que soit leur capacité de payer. Il a déjà été au centre de batailles judiciaires.

Dans l’affaire «Baby K» de 1992, par exemple, un tribunal s’est rangé du côté des parents qui ont déclaré que la loi fédérale exigeait qu’un hôpital continue de traiter un bébé né sans cortex cérébral, même si les médecins ont déclaré que ce serait médicalement futile et ont cité un état droit à l’appui, a déclaré Lindsay Wiley, professeur de droit et directeur du programme de droit et de politique de la santé à UCLA Law.

Les hôpitaux qui violent la loi sur les traitements d’urgence pourraient perdre l’accès aux paiements de Medicare, un coup dur.

Le procès de l’Idaho intervient après que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a publié des directives similaires, affirmant que les hôpitaux doivent fournir des services d’avortement en cas d’urgence ou de situations qui pourraient devenir des urgences.

LES LOIS SUR L’AVORTEMENT N’ONT-ELLES PAS DÉJÀ DES EXCEPTIONS SANITAIRES ?

De nombreuses interdictions d’avortement, y compris la loi qui doit entrer en vigueur dans l’Idaho, sont écrites pour autoriser les avortements si la vie d’une personne enceinte est en danger. Mais ils ne disent pas toujours exactement ce que cela signifie, et certains médecins disent que les lois sont si vagues qu’il est difficile de savoir quand les exceptions s’appliquent. Notamment, l’exception de l’Idaho est rédigée de manière à ne pouvoir être utilisée comme moyen de défense dans un procès pénal qu’après l’inculpation du médecin.

La profonde incertitude et les éventuelles accusations criminelles contre les médecins ont déjà eu de profondes répercussions sur la médecine de la reproduction et d’autres domaines des soins médicaux.

« Le risque de poursuites pénales est l’une des choses les plus extrêmes et les plus lourdes que la loi puisse faire. Cela a un énorme effet dissuasif », a déclaré Wiley. “Il n’est pas surprenant que les cliniciens, s’ils se concentraient uniquement sur la loi de l’État, hésitent beaucoup à faire ce qu’ils ont toujours fait pour fournir des soins de qualité.”

La loi fédérale sur les soins médicaux d’urgence, en revanche, a une définition plus large des soins d’urgence et de la stabilisation, ainsi qu’un ensemble spécifique de règles et de politiques élaborées sur trois décennies.

Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, un républicain, a déclaré que la Cour suprême donnait aux États la capacité exclusive de réglementer l’avortement et qu’il défendrait la loi contre les excès du gouvernement fédéral.

QUI VA GAGNER? QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

La loi fédérale l’emporte sur la loi des États en vertu de la Constitution américaine, et cela inclut la loi fédérale sur les soins d’urgence, a déclaré Allison Hoffman, professeur de droit à la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie et experte en droit de la santé.

“C’est un argument assez fort,” dit-elle. “Mais je pense que cette affaire arrivera devant la Cour suprême, et il est vraiment difficile de prédire ce qui se passera quand elle y parviendra.”

James Blumstein, expert en droit de la santé à l’Université Vanderbilt, a déclaré que la loi sur les soins d’urgence liée à un programme de dépenses fédéral est fondamentalement différente des interdictions d’avortement des États qui entraînent des sanctions pénales. La loi fédérale, quant à elle, s’applique principalement aux hôpitaux, tandis que les interdictions d’avortement visent généralement les médecins. “Je ne pourrais pas conseiller à un médecin de violer la loi de l’État dans les circonstances”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

Si le ministère de la Justice gagne, il autorisera probablement les soins d’avortement dans un ensemble plus large de circonstances – mais il y aura probablement encore une grande zone grise juridique pour les médecins et les hôpitaux. «C’est un territoire vraiment spongieux. Qu’est-ce que cela signifie d’avoir une condition telle que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que l’absence de soins médicaux immédiats mette gravement en danger la santé d’une personne ? » dit Hoffmann.

De nombreux autres procès se déroulent dans l’Idaho et dans le reste du pays au sujet de l’avortement. Le président démocrate Joe Biden prend également d’autres mesures pour permettre aux gens de continuer à se faire avorter, notamment en signant mercredi un décret exécutif visant en partie à faciliter les déplacements des femmes entre les États pour se faire avorter.

QU’EN EST-IL DU PROCÈS AU TEXAS ?

Le Texas a poursuivi le gouvernement fédéral le mois dernier pour les conseils du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la même loi fédérale. L’État a fait valoir que les directives ne tenaient pas compte du processus législatif de l’État et laissaient les médecins et les hôpitaux vulnérables à la perte de leur licence ou à être accusés de crimes en vertu de la loi de l’État.

Les responsables du Texas ont également fait valoir que l’administration voulait “transformer chaque salle d’urgence du pays en une clinique d’avortement sans rendez-vous” et que la loi fédérale sur les soins d’urgence devrait obliger les médecins à réfléchir à la manière de préserver “la vie ou la santé d’un enfant à naître”.

Une loi sur l’avortement quasi totale imposée par la menace de poursuites civiles est entrée en vigueur au Texas l’année dernière, et une autre loi comportant des sanctions pénales devrait entrer en vigueur dans les semaines à venir.

Ces arguments pourraient gagner du terrain auprès des juges là-bas, a déclaré Elizabeth Sepper, professeur à l’Université du Texas à la faculté de droit d’Austin. Si l’administration Biden l’emporte, elle s’appliquerait dans un ensemble de circonstances urgentes mais assez restreintes.

“EMTALA ne crée pas un droit au traitement ou un droit de contourner l’interdiction de l’avortement, mais il rassurera les médecins des urgences”, a-t-elle déclaré.

Lindsay Whitehurst, Associated Press