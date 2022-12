Explication du repêchage NBA 2023 de Sky Sports: échanges, choix de premier tour et gains de loterie | Nouvelles de la NBA

Nous répondons à vos curiosités et questions ci-dessous, en détaillant tout ce que vous devez savoir avant les mois à venir alors que la NBA se prépare pour une autre période de négociation et de revendication à succès.

Qu’est-ce que le repêchage de la NBA ?

Le repêchage de la NBA est un événement annuel au cours duquel les équipes sélectionnent des joueurs de leurs collèges américains ainsi que des ligues professionnelles internationales pour rejoindre leurs listes.

Une équipe peut sélectionner un joueur selon qu’il a obtenu le positionnement dans la saison de la ligue pour le faire. Une fois qu’ils ont réclamé leur choix, ils ont le droit exclusif de signer le joueur sur un contrat officiel de la NBA.

Ce processus a commencé en 1947, mais il a connu diverses nuances de transformation, avec des règles et des politiques plus justes mises en place.

Comment fonctionne le repêchage de la NBA ?

Le repêchage de la NBA est essentiellement composé de deux tours. À chaque tour, les équipes peuvent choisir 30 joueurs collectivement et 60 dans l’ensemble du processus de sélection. Chaque équipe obtient un choix en fonction de l’endroit où elle a terminé dans la ligue, bien qu’elle puisse échanger des choix contre des joueurs actuels si elle estime que cela pourrait les aider à gagner plus de matchs ou à atteindre un certain objectif. Les équipes peuvent également obtenir plus d’un nouveau joueur par tour.

L’objectif principal du processus de rédaction est d’aider les équipes peu performantes, ou les équipes dans un processus de reconstruction, à améliorer leurs listes, bien que les équipes qui ont bien réussi soient toujours en mesure de choisir de nouveaux joueurs.

Par la suite, les 14 premières équipes à choisir sont celles qui ne se sont pas qualifiées pour les séries éliminatoires lors de la dernière saison. Ces 14 équipes sont ensuite inscrites dans un système de loterie pour décider de l’ordre de repêchage dans lequel elles peuvent choisir de nouveaux joueurs.

La loterie est réalisée à l’aide de balles de ping-pong numérotées qui sont ensuite sélectionnées au hasard par la machine. L’équipe qui gagne obtient le premier choix, qui était Paolo Banchero cette année qui joue pour l’Orlando Magic. Les 13 autres attendent de connaître leur positionnement au classement.

Image:

Paolo Banchero conduit contre l’attaquant des Detroit Pistons Saddiq Bey





Les équipes qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires deviennent les 16 prochains choix, des numéros 15 à 30, et elles choisissent dans l’ordre inverse, de sorte que l’équipe qui a remporté la ligue cette saison-là obtient le 30e choix.

Au second tour, il n’y a pas de loterie ; les choix 31 à 60 sont également décidés dans l’ordre inverse, du bilan global des équipes au cours de la saison la plus récente. Cela signifie que la meilleure équipe obtient le dernier choix, le numéro 60, et la pire équipe obtient le premier choix, le numéro 31.

Selon l’endroit où vous vous retrouvez, vous pourriez sélectionner les meilleurs joueurs potentiels d’une nouvelle génération et transformer complètement la trajectoire de votre franchise.

Quelles sont les règles d’éligibilité du repêchage de la NBA ?

Pour pouvoir être sélectionné, un joueur doit avoir au moins 19 ans au cours de l’année civile du repêchage. Ils doivent également être éloignés d’au moins un an de leur diplôme d’études secondaires, à moins qu’ils ne soient considérés comme des joueurs internationaux.

Pour prétendre à l’éligibilité, il est également nécessaire d’avoir terminé quatre années d’études collégiales aux États-Unis, ou quatre années écoulées depuis l’obtention de leur diplôme.

De même, ils sont également considérés comme éligibles s’ils ont joué pour une équipe en dehors des États-Unis dans le cadre d’un contrat professionnel.

Bien sûr, il y a aussi les inscriptions anticipées, des joueurs qui se déclarent éligibles sans avoir terminé quatre ans au collège au préalable. Cela dépend du professionnalisme du club et des joueurs impliqués, bien que les règles évoluent constamment pour inclure de nouvelles politiques et conditions.

Quand est le repêchage NBA 2023?

Le repêchage de la NBA 2023 devrait avoir lieu le 22 juin à 20 h, heure normale de l’Est, une fois tous les matchs terminés lors des finales des séries éliminatoires.

Où se déroule le repêchage NBA 2023 ?

Où ça se passe depuis 2013 : Le Barclays Center de New York, domicile des Brooklyn Nets.

Auparavant, le repêchage se tiendrait au Madison Square Garden de New York et au Prudential Center du New Jersey.

Qui sont les meilleurs espoirs du repêchage NBA 2023 ?

Début janvier est généralement le mois au cours duquel les prospects de la NBA visent à attirer l’attention des équipes avant le repêchage. Victor Wembanyama n’a pas eu à faire ça. Il est tout ce dont on parle depuis que son nom est entré dans la conversation l’été dernier.

La sensation de 18 ans, 7 pieds 4 pouces a été imparable jusqu’à présent pour Metropolitan 92, pas plus tard que jeudi où il a mis 27 points, 12 rebonds, quatre passes, trois interceptions et deux blocs pour son équipe.

Image:

Victor Wembanyama (à droite) lors du match de Ligue Nationale de Basket entre le Paris Basket et les Metropolitans 92





Ses chiffres ont été constants tout au long de cette saison en France. Associez cela à sa construction bizarre et vous obtenez un homme qui sait qu’il s’est imposé comme le favori écrasant pour le choix numéro un au repêchage.

Scoot Henderson, le choix numéro deux, vivait peut-être dans l’ombre de Wemby, mais il attire toujours son attention.

Henderson n’a pas joué depuis novembre, après avoir passé trois semaines dans le protocole des commotions cérébrales. Il semble que sa présence sur les lignes de touche puisse rester ainsi, les responsables de la G-League déclarant qu’il est surveillé par prudence pour une future implication dans la NBA.

Pourtant, Henderson a montré à travers la G-League cette année qu’il est tout aussi alléchant que Wembanyama, dans toutes les niches.

Qui comble le vide derrière ces deux-là ? Eh bien, la compétition est beaucoup plus intense, et pourtant les choses sont aussi assez incertaines, même au classement de la Conférence.

Amen Thompson est un nom qui a été lancé. Le meneur de jeu de 19 ans s’est présenté comme le joueur d’embrayage parfait, avec des compétences soyeuses en matière de maniement du ballon. Nick Smith Jr. et Ausar Thompson sont également des joueurs à surveiller.

Les équipes de la NBA peuvent-elles échanger des choix de repêchage?

Bien sûr, des choix de repêchage peuvent être obtenus, mais ils peuvent également être échangés, une pratique assez courante qui suscite beaucoup plus d’excitation et de sensations fortes.

Comme mentionné précédemment, les équipes sont connues pour échanger des joueurs potentiels contre des personnalités plus expérimentées et éprouvées, pour remporter des victoires ou alimenter une course en séries éliminatoires.

Par exemple, en 2018, les Dallas Mavericks et les Atlanta Hawks ont échangé Luka Doncic (numéro trois au classement général) et Trae Young (numéro cinq au classement général) lors de la soirée commerciale. Aucun des deux hommes n’a joué pour son équipe d’origine et l’échange s’est fait rapidement.

Bien sûr, les Hawks pourraient le regretter, compte tenu de ce que Doncic est devenu depuis (voir le record de la ligue de mercredi, triple-double de 60 points).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’arrière des Dallas Mavericks, Luka Doncic, entre dans l’histoire de la NBA avec un triple-double de 60 points et 20 rebonds en prolongation contre les Knicks de New York



Il existe certaines restrictions. La règle Stepien empêche les équipes d’échanger leur premier choix de repêchage au cours d’années consécutives, juste une autre façon de s’assurer que les choses restent équitables pour toutes les équipes impliquées.

Tout cela sera présenté en juin à la fin de la saison NBA 2022/23.