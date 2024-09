Explication du projet Amazon Kuiper

Dans un avenir pas si lointain, il sera plus facile d’accéder à Internet depuis l’espace. Cette possibilité est déjà disponible pour certains. Starlink est un nom connu dans le domaine de l’Internet par satellite. Viasat et Hughesnet sont d’autres acteurs importants du secteur. Amazon, par le biais de son projet Kuiper, espère également ajouter son nom à la liste.











En quoi consiste le projet Kuiper ?

Le géant du commerce électronique Amazon a rejoint l’espace Internet par satellite en 2018 en partageant son projet de lancer 3 000 satellites en orbite terrestre basse (LEO), une partie de l’espace qui s’étend à 2 000 kilomètres au-dessus de la Terre.

Les satellites du projet seront en orbite à proximité de la Terre, entre 590 et 630 kilomètres. « La proximité de nos satellites avec la surface de la Terre signifie qu’ils peuvent fournir un service rapide aux clients, ce qui rend la connectivité du projet Kuiper efficace pour des utilisations telles que les appels vidéo, les jeux et le streaming haute définition », indique Amazon sur son site Internet.





La société prévoit que les services Internet du projet Kuiper atteindront des milliards de personnes dans les zones mal desservies du monde entier, offrant une alternative aux réseaux sans fil traditionnels sur le terrain. Cela peut être particulièrement utile car certaines communautés sont situées dans des zones difficiles d’accès, ce qui rend l’installation de la fibre difficile et coûteuse.

Les autres clients cibles d’Amazon sont les écoles, les hôpitaux et les agences gouvernementales. L’entreprise affirme que son réseau satellite utilise sa plateforme de cloud computing, Amazon Web Services, pour des opérations sécurisées. « Cette conception permettra au projet Kuiper d’offrir à nos clients des services de connectivité de bout en bout flexibles et sécurisés pour les aider à connecter les personnes, les installations et les équipements », a écrit l’entreprise dans un article de blog de novembre 2023.

Source : Amazon





Les nombreux satellites d’Amazon

La Commission fédérale des communications (FCC) a accordé à Amazon l’approbation réglementaire en 2020. La licence impose à Amazon un délai de juillet 2026 pour déployer la moitié de sa constellation de satellites.

Le projet Kuiper comprend 3 232 satellites au total. Amazon a lancé ses premiers satellites (deux prototypes) en octobre 2023, réalisant son premier appel vidéo bidirectionnel peu de temps après. En mai, l’entreprise a annoncé son intention de désorbiter les satellites.

Le déploiement de sa constellation complète (un groupe de satellites fonctionnant ensemble) débutera au quatrième trimestre de cette année via une fusée Atlas V. Bien qu’il s’agisse d’un retard par rapport au lancement initialement prévu pour le premier semestre 2024, l’entreprise affirme qu’elle reste sur la bonne voie pour offrir des services aux clients en 2025.

Amazon a conclu des accords pour lancer ses satellites par l’intermédiaire de fournisseurs commerciaux, dont Arianespace, SpaceX et Blue Origin. Cependant, le projet Kuiper ne fait pas partie de Blue Origin. Kuiper est une initiative sous la marque Amazon qui a également permis de mettre à la disposition du grand public le Kindle, l’Echo, la Ring et d’autres appareils. Blue Origin est une société aérospatiale distincte dirigée par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.





Source : Amazon

Voici ce à quoi les consommateurs réguliers peuvent s’attendre

Amazon affirme que le projet est conçu pour « équilibrer les performances et l’accessibilité » et promet d’offrir plusieurs options aux clients. Bien que nous ne connaissions pas les détails, Amazon a publié quelques conseils utiles. Nous savons que le service Internet offrira trois options :

Le premier modèle est ultra-compact, de format carré de 7 pouces et pesant une livre. Il offrira des vitesses allant jusqu’à 100 mégabits par seconde (Mbps).

Le modèle standard sera une option de 11 pouces carrés et 1 pouce d’épaisseur pesant moins de cinq livres (sans le support de montage) et offrant des vitesses allant jusqu’à 400 Mbps.

Le plus grand modèle d’Amazon (destiné aux entreprises et aux organisations gouvernementales) mesurera 19 pouces sur 30 pouces et offrira des vitesses allant jusqu’à 1 gigabit par seconde (Gbps).





L’entreprise a déjà annoncé qu’elle utiliserait une antenne réseau à commande de phase en bande Ka, qui, avec un diamètre de 12 pouces, est trois fois plus petite que les antennes plus anciennes. Amazon affirme que cela lui permettra d’offrir des services à haut débit avec une faible latence.

Bien que l’entreprise n’ait pas communiqué son modèle de tarification, elle affirme qu’elle appliquera au service une approche similaire à celle qu’elle a appliquée à d’autres appareils à bas prix, notamment le Fire TV Stick. « Nous savons également que les besoins des clients varient considérablement d’un pays à l’autre, et nos offres de services peuvent varier d’un pays à l’autre, avec des prix et des services adaptés aux clients de chaque région », indique Amazon sur son site Web.

Le projet Kuiper met l’accent sur la durabilité

Amazon affirme que le projet a mis l’accent sur la sécurité et la durabilité dès le début. Lors de la conception du satellite, l’entreprise a ajouté des systèmes de propulsion actifs sur chaque satellite, ce qui lui permet de contrôler chacun d’eux. Cela permettra à l’entreprise de maintenir ses satellites à une distance sûre des engins spatiaux et des débris.





Amazon affirme également qu’elle exploitera sa constellation à basse altitude, ce qui lui permettra de désorbiter les satellites en cas de besoin. Chaque satellite fonctionnera également à moins de 9 kilomètres de son altitude afin de réduire le chevauchement avec d’autres satellites.

« Nos systèmes de propulsion embarqués sont conçus pour désorbiter activement les satellites dans l’année suivant la fin de leur mission, et ces basses altitudes garantissent que, même en cas de panne du système de propulsion, les engins spatiaux non opérationnels se désintégreront en temps opportun », a écrit la société dans un article de blog de mai 2023.

Source : Amazon

Similitudes entre Amazon et Starlink

Le projet d’Amazon présente des similitudes avec celui de Starlink. Tous deux visent à offrir une connectivité à faible latence aux communautés mal desservies du monde entier. Starlink propose davantage d’options aux clients, avec des forfaits résidentiels, prioritaires, itinérants et mobiles prioritaires. Cependant, lorsque l’entreprise a commencé à proposer ses services, les clients n’avaient pas plusieurs forfaits parmi lesquels choisir. Elle ciblait davantage les communautés résidentielles.





Choisir quel fournisseur choisir

Si vous pensez que vous tirerez profit d’un fournisseur d’accès Internet par satellite, vous vous demanderez probablement lequel choisir. Si vous recherchez la notoriété, choisissez entre Starlink et Project Kuiper. Bien qu’une comparaison approfondie entre les deux devra probablement attendre qu’Amazon la mette à la disposition du public, vous pouvez vous familiariser avec Starlink grâce à notre guide détaillé sur tout ce que vous devez savoir.