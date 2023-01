Explication du problème de négociation du mardi à la NYSE

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York. Pierre Kramer | CNBC

La Bourse de New York a connu des problèmes techniques lors de l’ouverture mardi. Des dizaines d’actions ont ouvert à des prix bien supérieurs ou inférieurs à leurs cours de clôture de la veille. La plupart ont été stoppés peu de temps après l’ouverture en vertu de règles conçues pour atténuer une volatilité excessive, et la plupart ont rouvert cinq à 10 minutes après l’ouverture à des prix beaucoup plus proches des cours de clôture d’hier. Les actions concernées comprenaient de grands noms comme Altria, Mastercard, McDonalds, Uber, Wells Fargo, Verizon, Rio Tino, Shell, AT&T, Lilly, Mosaic, Wells Fargo, Nike, Nucor, Transocean, Prudential, 3M, Newmont Mining, Southern, Union Pacific , Sony, United Parcel Service, Altria, Valero Energy, Occidental Petroleum, Royal Dutch Shell, MetLife, Visa, Walmart et Exxon Mobil. Le Big Board, détenu et exploité par le Échange intercontinental a publié plus tard une déclaration disant “Tous les systèmes NYSE sont actuellement opérationnels”. Juste avant 11h00 HE, la NYSE a publié une deuxième déclaration : “La bourse continue d’enquêter sur les problèmes liés à l’enchère d’ouverture d’aujourd’hui. Dans un sous-ensemble de symboles, les enchères d’ouverture n’ont pas eu lieu. La bourse s’efforce de clarifier la liste des symboles. . Les sociétés membres concernées peuvent envisager de déposer des réclamations manifestement erronées ou en vertu de la règle 18. » « Manifestement erroné » signifie que le NYSE déterminerait que les prix initiaux des actions concernées n’étaient pas des transactions valides et que le NYSE déterminerait qu’un prix ultérieur serait le prix d’ouverture « correct ».

Chaque jour, les actions ouvrent à la NYSE à ou près de 9 h 30 HE. Il n’y a qu’un seul cours d’ouverture, qui est déterminé par des milliers d’ordres d’achat et de vente d’actions individuelles. Ces commandes sont agrégées dans un seul “livre” pour chaque stock qui mesure l’offre et la demande globales. Un prix unique est ensuite coté à l’ouverture et toutes les commandes sont regroupées en une seule “impression d’enchères” d’ouverture. Pour une raison quelconque, il semble que de nombreux ordres d’achat et de vente d’actions ne soient pas entrés dans le carnet de commandes qui détermine le prix d’ouverture, et que l’impression de l’enchère d’ouverture n’ait pas eu lieu pour les actions concernées. L’effet a été que de nombreuses actions ont ouvert sur un volume très faible et en raison d’un déséquilibre entre l’offre et la demande, elles ont ouvert à des prix très éloignés de leur cours de clôture lundi. Pour donner deux exemples : Mosaic a clôturé lundi à 48,35 $, mais a ouvert à 40,29 $, soit une baisse d’environ 16 %. Il a été arrêté presque immédiatement, mais a rouvert à 9h43 à 48,00 $. Walmart a fermé lundi à 142,64 $ mais a ouvert à 159,88 $, un bond de 12 %. Il a également été presque immédiatement arrêté et rouvert à 9 h 40 HE à 141,51 $.

Que va faire le NYSE ?

Initialement, le NYSE a laissé entendre qu’il pourrait casser toutes les transactions initiales des entreprises concernées lorsqu’il a déclaré: “Les entreprises membres concernées peuvent envisager de déposer des réclamations clairement erronées ou en vertu de la règle 18.” Plus tard dans la journée, le NYSE a publié un troisième communiqué de presse concernant le problème de négociation survenu à l’ouverture. Le NYSE a déclaré que 251 actions étaient touchées. Ces actions n’ont pas fait l’objet d’une enchère d’ouverture. En conséquence, beaucoup ont ouvert à des prix très différents. Beaucoup ont été arrêtés immédiatement en raison de la volatilité et ont rouvert plusieurs minutes plus tard à des prix plus proches de la clôture de la veille. Dans le communiqué, le NYSE a indiqué qu’il annulait un petit nombre de transactions qui ont eu lieu peu de temps après l’ouverture et qu’il marquait d’autres transactions qui se sont produites comme “aberrantes”, ce qui signifie qu’elles resteront debout mais ne seront pas calculées aux fins de déterminer des hauts et des bas.