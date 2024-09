Explication du jugement par défaut de Diddy pour agression sexuelle : ce que cela signifie

Le magnat du rap milliardaire Sean « Diddy » Combs a été empêtré dans de nombreuses accusations d’agression sexuelle et d’autres mauvaises conduites au cours de l’année dernière.

Lundi, un juge du tribunal de circuit du comté de Lenawee, dans le Michigan, a rendu un jugement par défaut de 100 millions de dollars contre Combs, qui était poursuivi pour agression sexuelle par le détenu Derrick Lee Cardello-Smith.

Cardello-Smith, 51 ans, aurait déposé une plainte civile en juin, alléguant que Combs, 54 ans, l’avait drogué et agressé sexuellement en 1997 lors d’une fête à Détroit. audience virtuelle En août, au sujet d’une demande d’ordonnance de protection temporaire, Cardello-Smith a indiqué qu’il demanderait un jugement par défaut dans l’affaire puisque Combs n’avait pas répondu à la poursuite dans le délai prescrit. Combs était absent à l’audience de lundi.

La juge Anna Marie Anzalone a fixé le calendrier de paiement de Combs à 10 millions de dollars par mois pendant 10 mois à compter du 1er octobre.

L’avocate Ann Olivarius, présidente et associée principale du cabinet d’avocats McAllister Olivariusa déclaré au Times par courrier électronique que même si « les jugements par défaut sont courants… les enjeux ici sont élevés ».

« En général, les fausses accusations d’agression sexuelle sont rares et il est rare qu’un accusé ignore tout simplement une signification appropriée », a déclaré Olivarius. « Combs et son avocat devaient savoir que le juge Anzalone avait jugé que la signification de Derrick Lee Cardello-Smith était appropriée. Je ne peux que conclure qu’ils ont pris un risque calculé en refusant de répondre à cette signification. »

Combs, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, a nié les allégations et accusé Cardello-Smith d’avoir « commis une fraude au tribunal depuis la prison ».

« M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a jamais été poursuivi en justice », a déclaré l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, dans une déclaration au Times mardi. « M. Combs espère que ce jugement sera rapidement rejeté. »

En plus d’être cité dans de nombreux procès civils pour inconduite sexuelle, Combs a fait l’objet d’une enquête fédérale sur des allégations de trafic sexuel qui ont conduit aux perquisitions de ses domiciles à Los Angeles et à Miami en mars. Combs a nié presque toutes les allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui, mais s’est publiquement excusé d’avoir agressé Cassie Ventura, après la diffusion d’une vidéo le montrant en train d’attaquer violemment sa petite amie de l’époque.

« Bien que des raids sur les propriétés de Combs aient été menés dans le cadre d’une enquête criminelle sur le trafic sexuel, aucune accusation criminelle n’a encore été portée contre lui », a déclaré Olivarius. « L’examen continu du passé de Combs rappelle que le système judiciaire civil peut ajouter de la puissance de feu à un système pénal qui a souvent du mal à faire face. Les tribunaux civils peuvent aider à traduire les prédateurs en série en justice grâce à l’attention des médias. »

Voici tout ce que nous savons sur le procès de Cardello-Smith contre Combs.

Qui est l’accusateur ?

Cardello-Smith a été décrit comme un « détenu connu pour sa longue histoire de contestation du système judiciaire avec des poursuites civiles » par le Horaires du métro de DétroitIl purge actuellement une peine à l’établissement correctionnel Earnest C. Brooks pour de nombreux chefs d’accusation de conduite sexuelle criminelle et d’enlèvement, selon enregistrements en ligneIl a été rapporté précédemment qu’entre 2020 et 2024, Cardello-Smith avait été nommé plaignant dans plus de 30 procès civils, certains concernant les droits des prisonniers.

«[Cardello-Smith] « Il a déposé de nombreuses plaintes pendant son incarcération et s’est représenté lui-même dans chaque cas », a déclaré Olivarius. « Je n’ai aucune idée de la précision de son témoignage, mais je m’attends à ce que la défense insiste là-dessus, cherchant à saper la crédibilité de ses allégations. »

Quelles sont les allégations ?

Dans sa plainte, Cardello-Smith affirme avoir rencontré Combs alors qu’il travaillait dans la restauration et l’hôtellerie à Détroit. Il affirme avoir été drogué et agressé sexuellement par Combs alors qu’il travaillait à une fête en 1997.

Qu’est-ce qu’un jugement par défaut ?

Un jugement par défaut est généralement une décision rendue en faveur du demandeur lorsque le défendeur ne répond pas correctement à une convocation judiciaire ou ne se présente pas devant le tribunal. Les critères et procédures spécifiques varient selon la juridiction, mais le demandeur demande généralement au juge de trancher l’affaire sans l’avis du défendeur puisque ce dernier n’a pas répondu à l’avis officiel l’informant qu’il est poursuivi.

Combs peut-il faire appel ?

Selon Olivarius, « ne pas s’engager auprès des tribunaux n’est pas une bonne stratégie de défense, mais c’est aussi une chose relativement facile à mettre de côté pour la défense. »

« Tout dépend de la pertinence de la défense de Combs », a déclaré Olivarius. « Les tribunaux sont plus susceptibles de se prononcer sur l’argument selon lequel la plainte n’était pas fondée que de faire exécuter un jugement par défaut de 100 millions de dollars. »

Dans certaines situations, un défendeur faisant l’objet d’un jugement par défaut peut déposer une requête demandant à un tribunal d’annuler le jugement. Cela comprend le fait pour un défendeur de fournir une raison valable pour ne pas se présenter au tribunal ou pour avoir ignoré l’assignation, par exemple parce qu’il n’a pas été informé de la poursuite parce qu’il n’a pas été dûment signifié.

Olivarius ajoute : « Au-delà de cela, Combs et son avocat peuvent faire appel du jugement de 100 millions de dollars, même si le verdict est maintenu. Les tribunaux disposent d’un large pouvoir discrétionnaire en la matière, il n’est donc pas acquis d’avance que le jugement par défaut sera maintenu et il est loin d’être certain que la sentence sera maintenue. »

Des questions ont été soulevées quant à savoir si Cardello-Smith avait correctement signifié les documents à Combs dans le cadre de ce procès. Agnifilo a déclaré que Combs n’avait jamais reçu de signification. Mais lors de l’audience virtuelle d’août, le juge Anzalone a noté que le tribunal avait la preuve d’une signification appropriée. Lors de la même audience, Cardello-Smith a affirmé que Combs lui avait rendu visite en prison pour discuter du procès.