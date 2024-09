Explication du goût de Sabrina Carpenter aux VMA

Pour récapituler, Shawn et Camila ont commencé à sortir ensemble en 2019, mais rompu en novembre 2021. On pense qu’il a commencé ils sortent avec Sabrina en février 2023, et ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises pendant cette période.

En mars de cette année-là, des sources ont confirmé ET que Sabrina et Shawn se « voyaient » effectivement.

Cependant, à peine un mois plus tard, Shawn était vu en train de s’embrasser Camila à Coachella, ce qui montre bien que sa relation avec Sabrina était déjà terminée. Shawn et Camila sont restés ensemble jusqu’en juin 2023, date à laquelle une source a déclaré ET que c’était fini entre eux.

Bien que Sabrina n’ait jamais commenté publiquement cette situation délicate, elle semble y faire référence dans plusieurs chansons de son dernier album, Court et douxsorti le mois dernier.