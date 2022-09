Explication du combat réel dans les coulisses AEW de CM Punk

De nombreuses nouvelles sont sorties de l’excellent pay-per-view All Out d’AEW dimanche. Cela s’est terminé avec le retour de MJF après 2 mois, CM Punk se tenant debout en tant que champion AEW et a présenté un combat incroyable pour les championnats par équipe AEW. Mais tout cela a été complètement éclipsé par la conférence de presse qui a suivi, alors qu’un CM Punk frustré visait nombre de ses collègues AEW de haut niveau.

Punk, dont le vrai nom est Phil Brooks, s’est déchaîné dans une tirade riche en blasphèmes contre “Hangman” Adam Page, “The Young Bucks” Matt et Nick Jackson, et Scott “Colt Cabana” Colton. Critiquant les Young Bucks, qui sont à la fois des artistes actifs et des vice-présidents exécutifs d’AEW, Punk les a décrits comme “des gens irresponsables qui se disent EVP” qui “ne pouvaient pas gérer une putain de cible”.

L’affaire aurait tourné à la violence après la mêlée médiatique. Selon plusieurs publications de lutte, une bagarre a éclaté entre CM Punk et le producteur d’AEW Ace Steel d’un côté et, de l’autre, les Jacksons et AEW EVP Kenny Omega. Selon le Observateur de lutte, Punk a donné un coup à Matt Jackson, tandis que Nick Jackson a été frappé à l’œil par une chaise lancée par Steel. Steel aurait également mordu Omega. Les rapports ont été corroborés par Combattant.

AEW a été contacté pour un commentaire mais n’a pas immédiatement répondu. Voici ce que vous devez savoir.

AEW



Que s’est-il passé entre CM Punk et Colt Cabana ?

CM Punk et Scott “Colt Cabana” Colton étaient de bons amis réputés depuis de nombreuses années. Cabana a eu une longue carrière en tant que lutteur indépendant, notamment en jouant pour Ring of Honor avant d’être signé à AEW, et a été le pionnier des podcasts de l’industrie avec sa série de podcasts Art of Wrestling.

L’épisode le plus populaire du podcast Art of Wrestling mettait en vedette CM Punk, en 2014. Dans celui-ci, Punk détaillait sa sortie controversée de la WWE, y compris les problèmes de santé qu’il affirmait que le personnel médical de la WWE n’avait pas correctement résolus. Le médecin du ring de la WWE, Chris Amman, a poursuivi Punk et Cabana pour diffamation, une affaire qu’il a finalement perdue.

Mais ce n’était que le début d’une procédure judiciaire pour Punk. Cabane a poursuivi Punk pour 1,2 million de dollars, alléguant que Punk a renié sa promesse de couvrir les frais juridiques de Cabana pour l’affaire Amman. Punk a contre-attaqué, et le problème était réglé à l’amiable un an plus tard.

Punk ou Cabana ont peu parlé de leur brouille, même si c’était un sujet de discussion parmi les fans de lutte lorsque Punk a fait ses débuts à AEW en septembre dernier. Lorsqu’il a été rapporté que le fondateur d’AEW, Tony Khan, prévoyait de ne pas renouveler le contrat de Cabana, les spéculations ont abondé sur le fait que Punk avait quelque chose à voir avec cela. CM Punk a fermement nié ces accusations.

Cabana a depuis été déplacé vers Ring of Honor, une promotion de lutte que Khan a achetée plus tôt dans l’année.

Qu’est-ce que Hangman Page a à voir avec cela?

AEW



CM Punk a battu “Hangman” Adam Page pour remporter le championnat AEW à Double or Nothing en mai. Dans la préparation de leur affrontement à la carte, Punk et Page ont eu de nombreuses confrontations de scénario. Punk s’est opposé aux commentaires de Page dans un segment.

“Vous parlez d’un grand jeu sur les droits des travailleurs, eh bien vous avez montré exactement le contraire depuis que vous êtes arrivé ici”, a déclaré Page, apparemment une référence au fait que Colt Cabana pourrait être licencié à cause de Punk. Page et Cabana faisaient partie de la même faction de Dark Order à la télévision et sont vraisemblablement amis dans la vraie vie. Page a également déclaré dans la promo que les moments où la caméra n’est pas allumée font un champion et qu’il veut protéger AEW du punk.

Comme toujours dans la lutte professionnelle, la frontière entre réalité et fiction n’est pas claire. On ne sait pas non plus exactement quel commentaire Punk a contesté.

Après sa victoire contre Page à Double or Nothing, Punk a subi une blessure au pied qui l’a mis hors de combat pendant plus de 2 mois. Pendant ce temps, Jon Moxley a remporté le championnat intérimaire AEW, préparant un futur affrontement avec Punk. Mais quand Punk est revenu dans l’épisode de Dynamite du 19 août, la première personne dont il a parlé n’était pas Moxley – c’était Hangman Page.

Punk a appelé Hangman Page sur le ring d’une manière apparemment non scénarisée, puis l’a traité de lâche pour ne pas avoir relevé le défi. “Les excuses doivent être aussi bruyantes et aussi publiques que le manque de respect”, a déclaré Punk. “Et si quelqu’un d’autre a un problème avec le champion, je vous suggère de venir.”

Les commentaires de Punk ont ​​été disséqués par les fans de catch et les médias, mais avaient pour la plupart été dépassés au moment de All Out dimanche. Puis vint la mêlée des médias après l’événement.

Qu’a dit CM Punk après All Out ?

AEW tient toujours des conférences de presse après son pay-per-views, le fondateur et président Tony Khan répondant aux questions des médias aux côtés des plus grandes stars. Punk et Khan ont ouvert la mêlée d’après-spectacle d’All Out, et Punk a rapidement abordé les tensions persistantes.

Il a d’abord parlé de Cabana, revenant sur leur histoire litigieuse, avant de viser Matt et Nick Jackson, et potentiellement Kenny Omega. Punk a affirmé que les vice-présidents exécutifs d’AEW avaient induit les médias en erreur en affirmant qu’il était impliqué dans l’expiration présumée du contrat de Cabana. “Ils ont répandu des mensonges et des conneries … que j’ai fait virer quelqu’un alors que j’avais tout à voir avec lui.”

Punk a ensuite parlé des commentaires de Page dans leur promo pré-Double or Nothing en mai, affirmant que le fait qu’il devait faire la déclaration était embarrassant. « Qu’est-ce que j’ai fait, dans ce monde, pour mériter qu’un putain d’enfoiré à la tête vide comme le pendu Adam Page passe à la télévision nationale et se lance en affaires ? »

Punk a déclaré que Page avait mis en péril la première maison d’un million de dollars jamais tirée par AEW – se référant aux ventes de billets de Double or Nothing – et a déclaré que c’était une “honte”.

“Nous sommes bien au-delà des excuses”, a déclaré Punk, ajoutant qu’il avait donné Page mais “cela n’a pas été traité et vous avez vu ce que je devais faire”. a-t-il dit en référence à la façon dont il a appelé Page dans sa promo de retour.

Punk a également répondu aux déclarations de Page dans un récent Entrevue à l’intérieur des cordes, dans lequel Page a déclaré qu’il ne se sentait pas obligé de suivre les conseils de lutteurs vétérans. “Notre vestiaire, malgré toute la sagesse et l’éclat dont il dispose, ne vaut rien quand vous avez un idiot à la tête vide qui n’a jamais rien fait dans le métier, fait des interviews publiques et dit:” Je ne prends pas vraiment de conseils. ‘ Pour qui te prends-tu ?”

Page et Cabana étaient les seules personnes explicitement nommées par Punk. Matt et Nick Jackson n’étaient appelés que “EVP”.

“Si vous êtes EVP, vous n’essayez pas de faire le milieu de votre top babyface et d’essayer d’amener votre public de niche sur Internet à le détester pour une rumeur inventée de conneries”, a déclaré Punk. “Ça me fait vraiment chier… J’essaie de gagner de l’argent, de vendre des billets, de remplir des arènes et ces types stupides pensent qu’ils sont à Reseda.”

Reseda, Californie, un quartier de Californie qui abrite la Pro Wrestling Guerilla, une promotion qui présentait fréquemment les Young Bucks.

“Je continuerai à marcher dans ce couloir et à dire:” Si tu as un putain de problème avec moi, aborde-le avec moi. Putain, allons-y. “”

AEW



Que s’est-il passé après la mêlée médiatique ?

Nous n’avons pas de compte rendu officiel de ce qui s’est passé dans les coulisses après les commentaires de Punk. L’observateur de la lutte et Combattantdeux points de vente de lutte professionnels fiables, ont tous deux rendu compte d’une bagarre qui s’est ensuivie entre CM Punk, son entraîneur et le producteur d’AEW Christopher “Ace Steel” Guy, Kenny Omega et Matt et Nick Jackson.

Punk aurait donné un coup à Matt Jackson, et Nick Jackson aurait reçu un coup à l’œil après que Steel lui ait jeté une chaise. Steel aurait également participé à une mêlée avec Kenny Omega, qui est également EVP, l’aurait mordu dans la bagarre. Les comptes diffèrent sur qui a commencé le combat. Certains prétendent que c’était Punk and Steel, d’autres disent que c’était Omega et The Young Bucks.

Sean Ross Sapp de Fightful rapporte que de nombreux lutteurs au sein d’AEW pensent que Punk est relâché est une possibilité réelle, tandis que Dave Meltzer de Wrestling Observer a déclaré que Punk, The Young Bucks et Omega ont été retirés du programme Dynamite de mercredi. “On n’en parle pas comme des suspensions mais ce n’est pas officiel”, a tweeté Meltzer.

La croyance est que personne impliqué dans les fracas ne sera à la télévision demain et que d’autres grandes stars non réservées à l’origine pour mercredi seront là. On en parle beaucoup comme des suspensions mais ce n’est pas officiel. – Dave Meltzer (@davemeltzerWON) 6 septembre 2022

Pour le moment, les talents d’AEW n’ont rien dit d’officiel. Presque tous ceux à qui j’ai parlé croient que CM Punk devra partir ou faire amende honorable pour rester dans l’entreprise. Beaucoup de talents ne sont pas encore arrivés d’où Dynamite diffuse, mais la chaleur sur Punk est irréelle. – Sean Ross Sapp de Fightful.com (@SeanRossSapp) 6 septembre 2022

Tout cela met le fondateur d’AEW, Tony Khan, dans une position très délicate. Au cours des dernières semaines, la nouvelle a éclaté qu’Eddie Kingston avait été suspendu pendant deux semaines pour une confrontation dans les coulisses avec Sammy Guevara. Suite à un désaccord, Kingston a poussé Guevara au visage, ce qui lui a valu la suspension.

Khan doit maintenant faire face à une altercation beaucoup plus importante impliquant des stars plus intégrantes d’AEW. Punk est la meilleure star de l’entreprise et son actuel champion du monde. Si les rapports sont exacts – de nouveaux faits continuent de sortir – Punk a lancé la bagarre avec les Jacksons et Kenny Omega, qui ne sont pas seulement des artistes mais techniquement des cadres. Tous les trois sont des artistes vedettes sur AEW Dynamite et ont remporté dimanche les titres du championnat AEW Trios.