EXPLICATION : D’où le plus grand volcan d’Hawaï éclatera-t-il ?

HONOLULU (AP) – Le sol tremble et gonfle au Mauna Loa, le plus grand volcan actif du monde, indiquant qu’il pourrait entrer en éruption. Les scientifiques disent qu’ils ne s’attendent pas à ce que cela se produise tout de suite, mais les responsables de la grande île d’Hawaï disent aux habitants de se préparer au cas où cela éclaterait bientôt. Voici quelques choses à savoir sur le volcan.

OÙ SE TROUVE MAUNA LOA ?

Le Mauna Loa est l’un des cinq volcans qui forment ensemble la grande île d’Hawaï, qui est l’île la plus méridionale de l’archipel hawaïen. Ce n’est pas le plus grand (ce titre revient au Mauna Kea) mais c’est le plus grand et représente environ la moitié de la masse terrestre de l’île.

Il se trouve immédiatement au nord du volcan Kilauea, qui est actuellement en éruption depuis son cratère sommital. Kilauea est bien connu pour une éruption de 2018 qui a détruit 700 maisons et envoyé des rivières de lave se répandre dans les fermes et dans l’océan.

La dernière éruption du Mauna Loa remonte à 38 ans. Dans l’histoire écrite, datant de 1843, il a éclaté 33 fois.

La grande île est principalement rurale et abrite des ranchs de bétail, des fermes de café et des stations balnéaires. Il se trouve à environ 320 kilomètres au sud de l’île la plus peuplée d’Hawaï, Oahu, où se trouvent la capitale de l’État, Honolulu, et la station balnéaire de Waikiki.

LE MAUNA LOA VA-T-IL ÉCRU COMME LE KILAUEA ?

Les éruptions du Mauna Loa diffèrent de celles du Kilauea en partie parce qu’il est plus grand. Sa plus grande hauteur lui donne des pentes plus raides, ce qui permet à la lave de dévaler ses collines plus rapidement que celle de Kilauea.

Sa taille énorme peut lui permettre de stocker plus de magma, entraînant des coulées de lave plus importantes lorsqu’une éruption se produit.

Frank Trusdell, géologue chercheur à l’Observatoire des volcans hawaïens, qui fait partie de l’US Geological Survey, a déclaré que les données indiquent que le Mauna Loa possède un réservoir de magma beaucoup plus grand que le Kilauea, ce qui peut lui permettre de contenir plus de lave et de se reposer plus longtemps entre les éruptions que le Kilauea. .

D’OÙ LE MAUNA LOA VA-T-IL ERUPTER ?

Les scientifiques ne le sauront pas avant le début de l’éruption. Chaque éruption depuis 1843 a commencé au sommet. La moitié du temps, le volcan a également commencé plus tard à éclater à partir d’évents à des altitudes plus basses. L’autre moitié du temps, il n’a éclaté que dans la caldeira du sommet.

Les scientifiques ne peuvent pas dire longtemps à l’avance quand et où le Mauna Loa ouvrira de nouveaux évents et éclatera.

Les évents se forment généralement le long de la zone de faille du volcan. C’est là que la montagne se sépare, la roche est fissurée et relativement faible et il est plus facile pour le magma d’émerger.

Une éruption des évents de la zone de rift sud-ouest pourrait toucher des communautés résidentielles, des fermes de café ou des villages côtiers du côté ouest de l’île. La lave pourrait atteindre les maisons en quelques heures ou quelques jours.

La ville la plus peuplée du côté ouest serait protégée de toute éruption du Mauna Loa par la présence d’un autre volcan actif. Les larges flancs de ce volcan, Hualalai, se situent entre la zone de rift sud-ouest du Mauna Loa et Kailua-Kona et bloqueraient toute lave se dirigeant vers la communauté côtière.

Une éruption de la zone de rift nord-est pourrait envoyer de la lave vers le siège du comté de Hilo ou d’autres villes de l’est d’Hawaï. Cela pourrait prendre des semaines ou des mois à la lave pour atteindre les zones peuplées de ce côté de la montagne.

Scott Rowland, géologue à l’Université d’Hawaï à Manoa, a déclaré qu’il n’y avait pas de modèle en ce qui concerne l’endroit où une éruption se produira.

“Ce n’est pas parce que le dernier était dans la zone de rift nord-est que le prochain sera dans la zone de rift sud-ouest”, a-t-il déclaré.

LE MAUNA LOA EXPLOSERA-T-IL COMME LE MONT ST. HÉLÈNES ?

Cinquante-sept personnes sont mortes lorsque le mont St. Helens de l’État de Washington est entré en éruption en 1980 et a soufflé à plus de 400 mètres du sommet de la montagne. De la vapeur, des roches et des gaz volcaniques ont éclaté vers le haut et vers l’extérieur. Un panache de cendres volcaniques s’est élevé à plus de 80 000 pieds (24 384 mètres) et a plu jusqu’à 250 miles (400 kilomètres).

Les volcans d’Hawaï comme le Mauna Loa ont tendance à ne pas avoir d’éruptions explosives comme celle-ci.

C’est parce que leur magma est plus chaud, plus sec et plus fluide, a déclaré Hannah Dietterich, géophysicienne de recherche à l’Observatoire des volcans de l’Alaska de l’US Geological Survey.

Le magma du mont St. Helens a tendance à être plus collant et à piéger plus de gaz, ce qui le rend beaucoup plus susceptible d’exploser lorsqu’il monte.

Le gaz contenu dans le magma des volcans d’Hawaï a tendance à s’échapper, et ainsi la lave coule sur le flanc de leurs montagnes lorsqu’ils entrent en éruption.

Les volcans d’Hawaï sont appelés volcans boucliers parce que des coulées de lave successives sur des centaines de milliers d’années forment de larges montagnes qui ressemblent à la forme du bouclier d’un guerrier.

Des volcans boucliers se trouvent également en Californie et en Idaho, ainsi qu’en Islande et dans les îles Galapagos. Wrangell-St. Le parc national d’Elias compte huit volcans boucliers, dont le mont Wrangell.

Les volcans comme le mont St. Helens sont appelés composites ou stratovolcans. Leurs pentes abruptes et coniques sont construites par l’éruption de coulées de lave visqueuse et de roches, de cendres et de gaz. Le mont Fuji au Japon est un autre exemple de volcan composite.

COMMENT LES SCIENTIFIQUES SURVEILLENT-ILS LE MAUNA LOA ?

L’observatoire des volcans hawaïens compte plus de 60 stations GPS sur le Mauna Loa prenant des mesures pour estimer l’emplacement et la quantité de magma qui s’accumule sous la surface.

Les scientifiques utilisent des inclinomètres pour suivre les changements à long terme dans l’inclinaison du sol, les aidant à identifier quand le sol gonfle ou se dégonfle. Un changement rapide d’inclinaison peut indiquer quand une éruption se produira.

Il y a aussi une webcam thermique au sommet du Mauna Loa qui identifiera la présence de chaleur. Et le radar satellite peut suivre le gonflement et la déflation du sol.

L’écrivain de l’Associated Press, Mark Thiessen, a contribué à ce rapport depuis Anchorage, en Alaska.

Audrey McAvoy, Associated Press