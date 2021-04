Le 12 avril, Boris Johnson a assoupli les restrictions autorisant l’ouverture des pubs, des coiffeurs et des magasins non essentiels pour la première fois depuis des mois.

Les gymnases, les zoos, les cinémas drive-in et les salons de beauté ont également rouvert à mesure que la prochaine étape de la feuille de route de Boris Johnson vers la liberté était atteinte.

Les pubs ont rouvert le 12 avril après des mois de fermeture. Sur la photo: des gens s’assoient devant un pub sur les rives de la Tamise alors qu’ils profitent du soleil à Richmond, Londres Crédits: Getty – Contributeur

Il n’y aura pas de changement aux règles du jour férié ce week-end car la prochaine étape de la feuille de route du verrouillage est fixée au 17 mai.

Cependant, il existe de nombreuses façons de profiter des jours de congé.

Alors que les Britanniques peuvent boire dans les espaces extérieurs des pubs et des bars, la distance sociale doit toujours être respectée, les amis étant uniquement autorisés à consommer des pintes dans le cadre de la règle de six.

Contrairement aux règles de l’année dernière, les pubs et les restaurants en plein air n’ont pas besoin de servir un repas copieux pour que l’alcool soit vendu.

Et le couvre-feu de 22 heures – auquel les gens étaient soumis en 2020 – a été supprimé.

Les parieurs ne pourront pas se lever et boire au bar – et devront rester assis dans le pub.

Les gens doivent continuer à garder leurs distances et à rester à l’écart des personnes en dehors de leur foyer ou de leur bulle, a exhorté le Premier ministre.

Tous les amateurs de pub doivent s’enregistrer avec l’application NHS Covid pour obtenir une pinte à partir du 12 avril.

Selon les règles, tous les parieurs doivent être suivis via l’application ou en donnant leurs coordonnées lorsqu’un groupe entre dans un pub ou un restaurant.

Tous les buveurs doivent scanner leur application NHS lorsqu’ils se rendent dans un boozer, ce qui signifie qu’il sera possible de leur dire de réserver un test immédiatement s’ils s’assoient à proximité de quelqu’un qui a Covid.

Les rassemblements en plein air doivent toujours être limités à la règle de six ou à deux ménages – qui était une nouvelle liberté déverrouillée le 29 mars.

Les Britanniques ne sont pas autorisés à socialiser à l’intérieur avec quelqu’un d’un autre ménage ou avec quelqu’un avec qui vous n’avez pas formé de bulle de soutien.

Et dans les installations telles que les coiffeurs, les salons de beauté et de manucure, et les loisirs intérieurs comme les gymnases et les spas, les gens doivent continuer à se distancer socialement.

Qu’est-ce qui est ouvert pour le week-end férié? Boris Johnson a autorisé tous les détaillants non essentiels à rouvrir à partir du 12 avril. Ceci comprend: Boutiques de vêtements

Magasins d’articles pour la maison

Magasins de jouets

Salles d’exposition de véhicules (autres que pour la location)

Boutiques de paris

Tailleurs

Magasins de tabac et de vapotage

Magasins de produits électroniques

Magasins de téléphonie mobile

Maisons de ventes aux enchères (sauf pour les ventes aux enchères de bétail ou de matériel agricole)

Les étals de marché vendant des produits non essentiels Les autres entreprises qui ont rouvert comprennent: Pubs (service extérieur uniquement)

Restaurants (service extérieur uniquement)

Salon de coiffure

Gyms (exercice en salle – mais pas de cours)

Salons de beauté

Les thermes

Bibliothèques

Parc d’attractions

Cinémas drive-in

Performances au volant

Les zoos

Centres communautaires

Une escapade d’un week-end est maintenant sur les cartes avec de nouvelles règles de verrouillage permettant aux Britanniques de voyager à travers le Royaume-Uni pour la première fois depuis Noël.

Les vacances sont autorisées à condition que l’hébergement soit indépendant et soit pour un seul ménage.

Le 26 avril, l’Écosse est passée du niveau 4 au niveau 3 des cinq niveaux de restrictions du gouvernement écossais – ce qui signifie que les voyages entre l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles sont désormais autorisés.

Les personnes vivant en Angleterre peuvent se rendre au Pays de Galles depuis le 12 avril, mais l’annonce d’aujourd’hui signifie que les gens peuvent également se rendre librement au nord de la frontière.

Les mariages peuvent avoir lieu avec des règles gouvernementales stipulant que les personnes de différents ménages doivent respecter la distanciation sociale tout au long des cérémonies et les réceptions avaient suscité des craintes que les mariés ne puissent pas profiter de nombreux rituels du jour du mariage.

Le mois dernier, il a été déclaré que les célébrations pour un maximum de 15 personnes seraient autorisées à partir du 12 avril – mais uniquement dans les lieux de culte, les bâtiments publics ou les espaces extérieurs.

Les clients sont également avertis qu’ils doivent maintenir une distance sociale et ne se déplacer que vers et depuis la réception avec leur bulle ou leur foyer.

La danse est également interdite lors des mariages – en raison du risque accru de transmission du virus.

Les parcs à thème sont ouverts au public ce week-end Crédit: Alamy

Les cinémas drive-in peuvent accueillir de nouveau les invités Crédit: Alamy

Et les Britanniques négligés peuvent visiter les coiffeurs et les salons pour se livrer à un TLC bien mérité.

Les centres de loisirs intérieurs – y compris les gymnases – sont également ouverts, tandis que les attractions de plein air comme les zoos, les parcs à thème et les cinémas drive-in peuvent ouvrir leurs portes.

Les nuitées loin de chez soi avec votre ménage sont également de retour, tandis que les examens de conduite peuvent recommencer pour les personnes désireuses d’obtenir leur permis.

Ailleurs, le nombre de visiteurs dans les foyers de soins est passé à deux par résident.

Les bibliothèques et les centres communautaires seront ouverts, avec la feuille de route disant: « Tous les espaces publics ont des avantages importants qui aident à créer des attachements locaux et un sentiment d’appartenance à une communauté. »

Pendant ce temps, le jour férié du 1er mai devrait être mélangé avec des conditions d’averses et des températures bien inférieures à la moyenne observée au cours des deux dernières semaines, a déclaré le Met Office.

Le prévisionniste a déclaré que le week-end apportera « un mélange de soleil, d’averses et d’un vent froid d’est au vent du nord-est ».

Ils ont ajouté: «Les averses seront plus fréquentes dans le nord et l’est, mais pourraient devenir assez répandues par voie terrestre pendant la journée.

«Un peu de vent est probable sur les hauteurs de l’Écosse.»

Le 17 mai, les Britanniques ont finalement pu se rencontrer à l’intérieur après des mois de restrictions Covid.

Cela permettra aux hôtels, auberges et chambres d’hôtes de recommencer à prendre des réservations.

Les divertissements intérieurs et les attractions devraient également ouvrir le 17 mai, les Britanniques pouvant enfin se rendre au pub et s’asseoir à l’intérieur.

Les parieurs assoiffés n’auront pas non plus à acheter un repas substantiel lorsqu’ils prendront une pinte avec le jeu de règles existant à abandonner – alors qu’il n’y aura pas de couvre-feu.

Cependant, les choses ne reviendront toujours pas complètement à la normale avant quelques mois.

M. Johnson a averti que l’assouplissement des restrictions est basé sur « des données, pas des dates » – et il a déclaré aujourd’hui: « Nous ne pouvons pas être complaisants.

« Nous pouvons voir des vagues de maladies affliger d’autres pays, et nous avons vu comment cette histoire se déroule. »

Quatre tests clés doivent être passés pour que le déverrouillage se poursuive – la vaccination continue de la population, que les jabs fonctionnent, que les taux d’infection ne menacent pas le NHS et qu’il n’y a pas de nouvelles souches menaçantes du bogue.

On espère que les 54 millions d’adultes du pays se verront offrir un vaccin d’ici la fin juillet, les plus vulnérables ayant reçu les deux doses de vaccin d’ici mai.

La feuille de route a commencé avec la réouverture des écoles le 8 mars.

Le 29 mars, les Britanniques ont pu profiter de garden-parties en plein air tout en suivant la règle de six ou deux restrictions domestiques.