Explication des règles de F1 Sprint: le Grand Prix de Grande-Bretagne lance un nouveau format de week-end de course d’essai à Silverstone

1:29



À VOIR : Votre guide vidéo essentiel sur la F1 Sprint et comment il s’intègre dans le week-end remanié du GP de Grande-Bretagne.

À VOIR : Votre guide vidéo essentiel sur la F1 Sprint et comment il s’intègre dans le week-end remanié du GP de Grande-Bretagne.

F1 Sprint : qu’est-ce que c’est ?

Présentation du format d’essai conçu pour ajouter une excitation supplémentaire et une nouvelle couche d’intrigue à trois week-ends de course au cours de la saison 2021.

Faisant ses débuts à Silverstone, F1 Sprint est en fait une mini course de 100 km (300 km est la distance habituelle du GP) samedi après-midi, un jour avant le Grand Prix.

Court, rapide et, comme vous le verrez ci-dessous, sans les subtilités stratégiques de la grande course traditionnelle du dimanche, F1 Sprint est, comme son nom l’indique, conçu pour être un sprint à fond pour les pilotes du début à la fin.

Comment cela s’intègre-t-il dans le week-end – et quelle est la signification ?

La première édition de F1 Sprint a lieu le samedi après-midi à 16h30. La préparation de Sky Sports F1 commence à 15h35.

Les 20 pilotes partent dans l’ordre dans lequel ils se sont qualifiés vendredi soir – plus de détails ci-dessous – et leurs positions d’arrivée 100 km plus tard seront les positions dans lesquelles ils s’aligneront pour le départ du Grand Prix de dimanche.

Si vous gagnez, vous commencez la course de dimanche en pole position ; si vous êtes 10e, vous commencez au même endroit un jour plus tard, tandis que si vous rencontrez des problèmes techniques ou tombez en panne, vous serez à l’arrière et vous aurez tout à faire.

Combien de temps durera le F1 Sprint ?

La distance de 100 km à Silverstone représente 17 tours du circuit de 3,7 milles du Northamptonshire.

Le sprint du samedi devrait donc durer 25-30 minutes, avec la nature condensée et dépouillée de l’action de course conçue pour faire partie de l’attrait pour les spectateurs et les téléspectateurs.

Et y a-t-il des points en F1 Sprint ?

Oui, mais uniquement pour les trois premiers.

La première place recevra trois points

La deuxième place rapporte deux points

La troisième place rapporte un point

Cela signifie qu’il y a un maximum de trois points supplémentaires offerts aux conducteurs par rapport aux week-ends normaux (29 au lieu de 26).

Mais même si les points en F1 Sprint sont relativement maigres isolément et limités aux trois premières positions, tous les pilotes se battent pour une position sur la grille pour le Grand Prix de dimanche. Chaque dépassement compte donc toujours pour quelque chose, tout au long du peloton.

Y a-t-il des arrêts au stand en F1 Sprint ?

Bien qu’ils ne soient pas techniquement interdits, ils ne sont certainement pas attendus étant donné la courte durée d’un événement F1 Sprint.

Contrairement au Grand Prix, aucun changement de pneus obligatoire n’est requis et, à moins que les voitures ne soient endommagées ou crevées ou qu’il pleuve, ne vous attendez pas à ce qu’elles quittent l’action pour la voie des stands entre les feux éteints et le drapeau à damier.

Les pilotes sont libres de rouler sur le composé de pneu – dur, moyen ou tendre – qu’ils souhaitent.

Alors, qu’est-il arrivé aux qualifications ?

Découvrez l’histoire des qualifications du GP de Grande-Bretagne vendredi soir

L’heure habituelle de qualification à élimination directe en trois parties a toujours eu lieu, mais est passée de son créneau habituel du samedi après-midi au vendredi soir.

Cette session s’est déroulée normalement en Q1, Q2 et Q3 pour trouver le pilote le plus rapide et déterminer l’ordre 1-20.

Dans les modifications apportées aux règles normales, tous les pilotes ont roulé sur des pneus tendres (le composé disponible le plus rapide du week-end) tout au long et les résultats, comme mentionné, fixant l’ordre de départ pour F1 Sprint samedi par opposition au Grand Prix dimanche.

Qui commence où pour le Sprint de samedi ?

Ce sont les rivaux du championnat au premier rang, avec Lewis Hamilton de retour devant Max Verstappen, devant la deuxième Mercedes de Valtteri Bottas et Charles Leclerc de Ferrari. George Russell de Williams part de la huitième place, sa meilleure place sur la grille pour l’équipe.

La grille de départ du Sprint 1) Lewis Hamilton, Mercedes 2) Max Verstappen, Red Bull 3) Valtteri Bottas, Mercedes 4) Charles Leclerc, Ferrari 5) Sergio Perez, Red Bull 6) Lando Norris, McLaren 7) Daniel Ricciardo, McLaren 8) George Russell, Williams 9) Carlos Sainz, Ferrari 10) Sebastian Vettel, Aston Martin 11) Fernando Alonso, alpin 12) Pierre Gasly, Alpha Tauri 13) Esteban Ocon, alpin 14) Antonio Giovinazzi, Alfa Roméo 15) Lance Stroll, Aston Martin 16) Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 17) Kimi Raikkonen, Alfa Roméo 18) Nicolas Latifi, Williams 19) Mick Schumacher, Haas 20) Nikita Mazepin, Haas

Qui est crédité de la pole position ?

Deux départs de « course » ce week-end mais une seule pole position officielle pour le livre des records – et cela, comme toujours, revient au pilote qui part en tête de la grille pour le Grand Prix de dimanche.

Cela signifie que le vainqueur du F1 Sprint (à condition qu’il prenne sa place sur la grille P1 dimanche) est également le détenteur de la pole position du GP de Grande-Bretagne.

Ainsi, par exemple, si Lewis Hamilton remporte le sprint de samedi, il sera également crédité de la pole numéro 101 en carrière en F1.

Les pilotes qui remportent le sprint, ou qui terminent deuxième et troisième, ne sont pas crédités de victoires en course ou de podiums dans leurs statistiques de carrière. Mais l’exploit est toujours reconnu par la F1 après la course car, en clin d’œil à l’histoire du sport, le trio se verra remettre des couronnes et participera à une parade de la victoire autour du tour.

Combien y a-t-il de séances d’entraînement ?

Il n’y a que deux séances d’essais ce week-end, une de moins que la normale, chacune d’une durée d’une heure comme c’est désormais le cas en F1 à partir de cette année.

La première séance d’essais a ouvert le week-end du GP de Grande-Bretagne vendredi après-midi, la deuxième séance d’essais suivra ensuite entre les qualifications et le sprint le samedi midi à partir de midi.

Le week-end du GP de Grande-Bretagne revisité Date et spectacle Ciel F1 à l’antenne Début de session samedi Pratique deux 11h30 12h Sprint F1 15h40 16h30 dimanche Le GP de Grande-Bretagne 13h30 15h

Et le Grand Prix, c’est inchangé dimanche ?

Ce sera le même Grand Prix de Grande-Bretagne que vous connaissez et aimez.

52 tours de Silverstone dimanche après-midi, avec des feux éteints cette année à 15h. Le montage de Sky F1 commence à 13h30.

Les points habituels s’appliquent pour le jour de la course, soit 25 pour la victoire (ou un maximum de 26 si le vainqueur décroche également le meilleur tour) jusqu’à un point pour la 10e place.

La seule différence est que les pilotes qui débutent dans le top 10 ne sont pas contraints de partir avec le pneu avec lequel ils ont réalisé leur meilleur temps en Q2. Chacun a donc le libre choix tout au long de la course, bien que les règles habituelles à deux poulies s’appliquent dans une course sèche qui garantissent au moins un arrêt au stand par voiture.

Aucun changement sinon.

Où d’autre auront lieu les week-ends de F1 Sprint en 2021 ?

Le deuxième week-end de sprint est attendu pour le GP d’Italie à grande vitesse à Monza en septembre, avec un troisième prévu pour l’une des manches long-courriers qui encadrent les derniers mois de la saison.

La F1 évaluera ensuite les résultats des trois week-ends de sprint, verra ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, et si le format est généralement considéré comme un succès, il sera probablement étendu pour 2022 et ajouté à certains événements de marque pour créer ce que le chef du sport automobile Ross Brawn a appelé l’équivalent de la Formule 1 du «Grand Chelem».