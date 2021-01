Explication des nouvelles lois britanniques sur les drones pour 2021

Les nouvelles règles relatives au vol de drones au Royaume-Uni donnent à certaines personnes beaucoup plus de liberté de voler, et nous vous expliquerons exactement ce que vous devez savoir pour que vous voliez légalement en 2021.

De nouvelles lois sont entrées en vigueur le 31 décembre 2020, qui apportent des changements importants à ce qui était autorisé auparavant. À bien des égards, ils apportent plus de liberté, même si cela signifie également que certains drones (notamment les DJI Mavic Mini et Mini 2) doivent désormais être enregistrés.

Un bon nombre des règles précédentes s’appliquent toujours, mais plutôt que de traiter séparément l’ancien et le nouveau, voici tout ce que vous devez savoir avant de piloter un drone en 2021.

Règles qui s’appliquent à tous les vols de drone

Vous pouvez voler jusqu’à 400 m (1200 pieds) au-dessus du sol

Vous devez toujours avoir le drone en vue pendant le vol

Vous ne devez pas voler à proximité des aéroports (plus éloignés des extrémités des pistes)







Si l’application de votre drone ne vous indique pas les zones restreintes, utilisez l’application NATS Drone Assist, disponible pour iOS et Android.

La distance à laquelle vous pouvez voler des personnes et des bâtiments dépend du poids de votre drone et, à l’avenir, de la classification de votre drone.

Enregistrement: ID de l’opérateur et ID du dépliant

Les Mavic Mini + Mini 2 nécessitent désormais un ID opérateur (mais pas un ID Flyer)

Tous les autres drones, à l’exception des jouets, nécessitent les deux types d’enregistrement

Il existe deux types d’enregistrement pour les drones au Royaume-Uni et presque tout le monde aura besoin des deux. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de la CAA.







L’ID de l’opérateur est un numéro qui doit être collé sur le drone (et peut être attaché à chaque drone que vous possédez) et vous identifie comme son propriétaire.

En obtenir un vous coûtera 9 £, et cela dure un an. Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour demander un identifiant d’opérateur.

Les nouvelles règles signifient que même les drones de moins de 250 g doivent être enregistrés et afficher un identifiant d’opérateur s’ils ont une caméra, c’est pourquoi vous devez maintenant enregistrer un Mavic Mini et Mini 2.

Le Flyer ID est distinct et est requis pour toute personne qui détient les commandes et pilote un drone pesant plus de 250 g. L’obtention d’un est gratuit et vous oblige à passer un test en ligne de 40 questions à choix multiples, avec une note de passage de 30 réponses correctes. La carte d’identité dure cinq ans.

Même si vous n’avez pas besoin d’un Flyer ID pour piloter un Mavic Mini, c’est une bonne idée de réussir le test de toute façon car il est conçu pour vous assurer de connaître les règles pour voler en toute sécurité.

Nouvelles catégories et classifications

De nouvelles catégories de drones permettent à certains de voler à proximité des bâtiments et des personnes

Certains peuvent maintenant décoller de votre jardin arrière

Doit toujours respecter la vie privée des gens

L’un des aspects déroutants des nouvelles règles est la classification des drones de poids différents. Vous devez maintenant connaître les règles spécifiques pour le poids de votre (vos) drone (s), mais celles-ci sont différentes selon que le drone a une « marque de classe » ou non. Actuellement, aucun ne le fait, donc tous les modèles existants sont appelés drones hérités et sont soumis à des règles différentes.

Les drones vendus après le 1er janvier 2023 doivent être classés comme C0, C1, C2, C3 ou C4, mais les drones vendus précédemment sont appelés modèles «hérités» et c’est ce que vous volerez en 2021. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir un drone hérité, mais cela dépend vraiment du poids de votre drone.







C0 fait référence aux drones les plus légers qui représentent le moins de risques, tandis que C4 est le plus lourd qui présente un risque plus élevé (comme le DJI Inspire).

En plus des notes de classe indiquées ci-dessus, il existe différentes catégories de vol. Presque tous les drones grand public amateurs appartiennent à la nouvelle catégorie « ouverte » qui elle-même comprend trois sous-catégories: A1, A2 et A3. Celles-ci spécifient essentiellement à quelle distance vous pouvez voler des gens.

500g – 2Kg = A3 (mais A2 si vous suivez un cours)

250 – 499g = A3 (mais A1 si vous suivez un cours)

<250g = A1 (survoler les gens, voler à proximité des bâtiments)

500g à 2Kg







Si vous possédez un drone pesant entre 500g et 2Kg, y compris le Mavic Air 2, le Mavic Pro, ainsi que tout DJI Phantom, vous pouvez suivre un cours d’une journée (pour environ 100-250 £) appelé le certificat de compétence A2. qui vous permet de piloter votre drone dans la catégorie A2, ce qui signifie jusqu’à 30 mètres de personnes non impliquées) mais cela ne s’appliquera pas après le 31 décembre 2022 lorsque les nouvelles classifications entreront en vigueur, et vous ne pourrez voler que A3, qui est à 50 m des personnes et à 150 m des lieux (tels que les plages, les bâtiments et plus).

Notez que le cours n’est pas animé par la CAA mais par des sociétés indépendantes comme Heliguy et UAVHUB.

250 à 499 g







Suivez le même cours mais possédez un drone plus léger (comme un DJI Spark, Mavic Air, Parrot Anafi) et vous serez classé dans la catégorie A1, ce qui signifie que vous pouvez voler vers les gens (mais pas au-dessus d’eux). Encore une fois, cela ne s’appliquera pas après le 31 décembre 2022.

Ce sont ces règles qui sont considérées comme injustes car beaucoup de drones grand public entrent dans la catégorie A3 (ce qui vous limite essentiellement à voler en pleine campagne) et à moins de suivre le cours A2 C of C, vous ne pouvez plus les piloter dans des endroits qui vous pourriez avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

De plus, les modèles qui pèsent le même poids (comme 900 g) mais qui sont classés dans le nouveau système seront autorisés à voler avec plus de libertés que les modèles hérités. Reste à voir si la CAA changera les règles et classifiera rétrospectivement les anciens drones au lieu de les regrouper tous ensemble.

Moins de 250g







Les vrais gagnants des nouvelles règles sont les drones de moins de 250 g, y compris le Mavic Mini, le Mini 2 (ci-dessus), Ryze Tello et d’autres.

Bien qu’ils soient également appelés « héritage », ces drones entrent dans la catégorie A1, et rien ne changera après le 31 décembre 2022 lorsque les nouvelles classifications entreront en jeu.

Ces drones ont le plus de liberté:

Peut voler jusqu’à et au-dessus de personnes non impliquées

Pas d’obligation de suivre le cours A2 C of C

Volez dans des zones résidentielles, commerciales, industrielles et récréatives

Ainsi, avec juste un identifiant d’opérateur de 9 £, vous pourrez faire voler votre Mavic Mini de votre jardin arrière au-dessus des maisons de vos voisins sans même passer le test d’identification de flyer en ligne.

Vous ne pouvez toujours pas survoler les foules, vous ne pouvez donc pas voler dans votre rue principale locale, mais vous pouvez voler à peu près n’importe où ailleurs avec un drone de moins de 250 g.

Assurez-vous de voler assez haut au-dessus des gens, de leurs maisons et de leurs jardins pour ne pas survoler qui que ce soit et envahir leur vie privée.

Curieusement, une fois que le Mini 2 (et tout futur drone de moins de 250 g) aura la nouvelle classification C0, il n’aura pas les mêmes libertés que les modèles hérités non classés car les règles utiliseront la « masse maximale au décollage » plutôt que le poids du drone afin de tenir compte des accessoires (tels que les protections d’hélices) ce qui signifie qu’ils ne seront plus dans la catégorie A1.

