Explication des menus des restaurants indiens : quel curry est le plus piquant et quel plat est le plus doux ? – Le soleil

La cuisine INDIENNE est devenue l’une des cuisines les plus populaires du Royaume-Uni, mais pouvez-vous gérer vos épices ?

Découvrez quels currys sont si chauds qu’ils vous feront transpirer.

Phaal, Vindaloo et Madras sont les trois currys les plus chauds Crédit : Getty

Quel curry est le plus piquant ?

Phaal, Vindaloo et Madras sont parmi les currys les plus chauds.

Phaal est un plat de curry indien asiatique britannique, originaire des restaurants indiens de Birmingham et est l’un des currys les plus chauds disponibles, encore plus chaud que le vindaloo, utilisant un grand nombre de piments forts standard moulus, ou un type de piments plus chauds comme le scotch bonnet ou habanero.

En règle générale, le plat est un curry épais à base de tomates et comprend du gingembre et éventuellement des graines de fenouil.

Les madras servis dans les restaurants peuvent varier en épices et sont généralement piquants ou très piquants, rouges ou bruns, une version plus piquante d’un curry nature ou assez riche en tomates.

Il est considéré comme un curry chaud standard. Vindaloo, dans de nombreux restaurants, est considéré comme une version gonflée d’un madras.

Quel curry est le plus doux ?

Korma et Pasanda sont deux des plats les plus doux disponibles dans la plupart des restaurants indiens.

Le premier contient généralement des amandes moulues, de la noix de coco et de la crème épaisse.

Il est souvent décrit comme étant très doux mais un bon korma ne doit pas être fade.

Pasanda est très similaire au korma car il contient également des amandes moulues et de la crème, mais sa saveur est plus douce.

Quel est le plat indien le plus populaire en Grande-Bretagne ?

Le plat indien le plus populaire de tous les temps est le poulet Tikka Masala qui se classe dans la gamme des épices moyennes.

La nation vit pour le plat, ce qui signifie que beaucoup recherchent la perfection.

Les morceaux de poulet tikka doivent être aromatiques et légèrement fumés par le tandoor.

La sauce masala doit être bien épicée mais pas piquante, riche et crémeuse et avoir un soupçon de noix de coco.

Le tikka masala a généralement une couleur rouge foncé, obtenue grâce à l’utilisation de colorants alimentaires artificiels.