Explication des mandats d’arrêt d’Israël et du Hamas par la CPI

Comme les États-Unis continue de soutenir Israël au milieu de son offensive élargie À Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, la Cour pénale internationale (CPI) envisage de délivrer des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens et du Hamas accusés de crimes graves commis au cours de la guerre.

Le principal procureur de la CPI, Karim Khan, annoncé Lundi, il demande des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, le chef du Hamas Yahya Sinwar et les dirigeants des ailes militaires et politiques du groupe, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri et Ismail Haniyeh.

Bien qu’il se soit heurté à de vives réprimandes de la part des États-Unis et d’Israël, qui accusent le tribunal d’antisémitisme et nient toute équivalence entre le gouvernement israélien et le Hamas, défenseurs du droit international et des nations comme Australie et Afrique du Sud ont salué cette décision comme étant importante pour l’application équitable du droit international. Un panel de juges de la CPI doit encore se prononcer sur cette demande, qui implique d’examiner s’il existe des preuves suffisantes qu’Israël et les dirigeants du Hamas ont commis des crimes de guerre pendant et après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Mais même si la CPI délivre des mandats d’arrêt, il n’est pas certain que ces dirigeants soient un jour arrêtés. Il n’est pas clair non plus que l’émission de mandats modifier de manière significative le cours de la guerre à Gaza, qui a été déclenchée par les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, et qui a maintenant tué environ 35 000 personnes et déplacé environ un million de personnes en plus de sept mois de combats.

En effet, l’efficacité de la CPI dans la poursuite des crimes de guerre repose sur la coopération de ses États membres – parmi lesquels figure Israël ou son plus proche allié, les États-Unis.

« Quand le tribunal est capable de faire son travail et n’est pas capable de faire son travail, ce n’est pas tant le reflet du tribunal, mais plutôt une fonction de ses membres et non-membres », a déclaré Kelebogile Zvobgo, professeur de gouvernement au Collège. de Guillaume et Marie. « C’est seulement aussi efficace que les pays le permettent. »

En ce sens, la CPI a souvent été accusée d’être édenté. Mais cela a moins à voir avec l’institution elle-même qu’avec la volonté des superpuissances mondiales de voir le droit international appliqué équitablement, même lorsque cela peut les impliquer, elles ou leurs alliés.

Depuis sa création en 2002, la CPI est chargée de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes d’agression, collectivement appelés crimes d’atrocités.

Basée à La Haye, aux Pays-Bas, c’est l’organisme doté de la capacité et de l’autorité nécessaires pour intervenir et poursuivre ce type de crimes aux plus hauts niveaux. Elle peut s’en prendre aux chefs d’État et aux chefs militaires qui peuvent avoir dirigé ou autrement servi d’architecte intellectuel aux crimes. C’est différent de la Cour internationale de Justice, où les États règlent leurs différends et où il y a actuellement une affaire contre Israël pour crime de génocide… une accusation que la CPI n’a portée ni contre le Hamas ni contre les dirigeants israéliens.

NOUS et les responsables israéliens ont soutenu que la CPI n’avait pas compétence dans cette affaire, mais comme la Palestine est signataire de la CPI, les crimes commis sur son territoire ou par ses ressortissants relèvent en fait de la compétence de la Cour.

« Absolument, il y a compétence dans cette affaire parce que tout crime commis dans l’État de Palestine – parce que la Cour a décidé, pour ses besoins, que la Palestine est un État – tout ce qui s’y est produit relève de la compétence de la CPI s’il n’y a pas de tribunal national. ou un organisme national qui souhaite ou peut enquêter sur les crimes commis en Israël le 7 octobre et après », a déclaré à Vox Jocelyn Getgen Kestenbaum, directeur de la clinique des droits de l’homme et de prévention des atrocités Benjamin B. Ferencz à la faculté de droit Cardozo. (La Palestine a officiellement signé le Statut de Rome en 2015.)

Il arrive souvent qu’un tribunal national soit le lieu idéal pour juger des crimes de guerre ou des atrocités, comme dans l’ex-Yougoslavie, au Rwanda ou au Cambodge, où l’ONU a déjà soutenu les tribunaux nationaux. Mais un tel mécanisme ne se produit souvent qu’à la suite d’un changement de régime ou de gouvernement ; Il est peu probable que cela se produise en Israël ou en Palestine.

« La CPI est basée sur le principe de complémentarité, ce qui signifie que les poursuites nationales sont prioritaires », a déclaré à Vox Juliette McIntyre, professeur de droit à l’Université d’Australie du Sud. « Les États devraient enquêter [or] poursuivre les mêmes suspects recherchés pour le même comportement. Dans ce cas, Israël pourrait soulever un défi de complémentarité et la CPI déciderait si Israël en fait assez par l’intermédiaire de ses propres tribunaux pour que la CPI n’ait pas besoin d’intervenir.

La CPI poursuit les individus aux plus hauts niveaux, mais ne les juge que s’ils sont présents au tribunal. Il ne dispose pas non plus de ses propres forces de police ni de mécanismes d’application, s’appuyant sur les signataires du Statut de Rome pour remplir ces fonctions. Cela peut donner l’impression que la Cour est inefficace et que les chances de justice sont éphémères, et cela révèle les limites du droit international, en particulier lorsque des acteurs puissants comme les États-Unis refusent de se conformer à ce droit et à ses institutions.

Le dossier des poursuites de la CPI

Malgré les difficultés rencontrées pour demander des comptes aux dirigeants d’Israël et du Hamas, la CPI n’a pas été totalement inefficace au cours de sa brève histoire.

La CPI a émis un total de 46 mandats d’arrêt depuis sa création. Un peu moins de la moitié d’entre eux ont déjà été placés en détention par la CPI et ont comparu devant le tribunal ; sept personnes, dont le dirigeant libyen déchu Mouammar Kadhafi, sont mortes avant que la CPI ait eu la possibilité de les juger.

Il y a actuellement 17 personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt de la CPI qui ont est resté en liberté, certains depuis des années. Qui comprend Le président russe Vladimir Poutinedont le mandat d’arrêt a été émis en mars 2023 pour des crimes de guerre présumés.

Les 124 États parties au document fondateur de la CPI, connu sous le nom de Statut de Rome, sont légalement tenus de remettre à la Cour toute personne se trouvant sur leur territoire faisant l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté. Cependant, les États parties n’ont pas toujours respecté leurs obligations légales. L’Afrique du Sud, par exemple, s’est soustrait à son devoir en ne parvenant pas à arrêter le président soudanais Omar al-Bashir lors de sa visite dans le pays en 2015.

De la 10 personnes qui ont finalement été condamnées selon la Cour, aucun n’a été chef d’État. Zvobgo a déclaré que le dossier de condamnation du tribunal est plus solide en ce qui concerne les acteurs non étatiques, tels que Dominique Ongwenancien commandant de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) en Ouganda – et cela parce qu’un État pourrait être plus disposé à coopérer avec la CPI dans ces cas-là.

Mais même s’il est peu probable qu’un chef d’État soit un jour arrêté ou condamné, l’émission de mandats d’arrêt contre lui peut limiter son pouvoir. McIntyre a déclaré à Vox que « les États qui prétendent faire respecter l’État de droit hésiteront beaucoup à échanger des armes ou à offrir leur soutien à un chef d’État qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt contre lui ».

Ce serait plus que gênant pour quelqu’un comme Netanyahu si le tribunal émettait finalement son mandat d’arrêt.

« Vous êtes un paria pour toujours », a déclaré Zvobgo. « Même si Netanyahu ne met jamais les pieds sur le sol néerlandais, il sera un fugitif du tribunal pour le reste de sa vie. »

Le dossier de la CPI contre les dirigeants israéliens et du Hamas

Khan a annoncé lundi que le bureau du procureur avait des raisons de croire les dirigeants israéliens et du Hamas « assumer la responsabilité pénale » pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre de la guerre de sept mois.

Pour Gallant et Netanyahu, ces crimes potentiels incluent la famine et les privations semblables à celles d’un siège dirigées contre la population civile, ainsi que les homicides illégaux. Celles-ci se poursuivent et équivaut à « une attaque généralisée et systématique contre la population civile palestinienne conformément à la politique de l’État ».

Selon le bureau du procureur, les dirigeants du Hamas seraient responsables d’enlèvements, de meurtres, de violences sexuelles et de torture.

Dans le cas de Poutine, il a fallu environ un mois à la CPI pour émettre un mandat d’arrêt après que le plus haut procureur l’ait demandé. Cela pourrait être une indication du temps qu’il faudra au tribunal pour se prononcer sur les mandats d’arrêt émis contre les dirigeants israéliens et du Hamas, bien qu’il n’y ait pas de date limite stricte.

Les États-Unis constituent un facteur potentiellement compliquant. En tant que non-membre de la CPI, les États-Unis ont entretenu des « relations chaudes et froides » avec la Cour au fil des années, a déclaré Zvobgo.

Sous l’ancien président Donald Trump, les États-Unis sont allés jusqu’à imposer des sanctions économiques et diplomatiques contre le personnel judiciaire. Le président Joe Biden semblait vouloir changer cette dynamique, exprimant son soutien aux poursuites engagées contre Poutine par la CPI et coopérant à l’enquête de la Cour en partageant des informations sur les crimes de guerre russes présumés en Ukraine.

Mais aujourd’hui, il semble faire marche arrière. Il appelé la demande de mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens est « scandaleuse » et a suggéré qu’elle établissait une fausse « équivalence » entre Israël et le Hamas. Le secrétaire d’État Antony Blinken également a exprimé son intérêt mardi en travaillant avec le sénateur Lindsey Graham (R-SC) pour sanctionner la CPI.

« La condamnation du procureur de la CPI par l’administration Biden est susceptible d’être une douce musique aux oreilles de Vladimir Poutine et de tout autre violateur en série des droits humains faisant l’objet d’une enquête », a déclaré Michael Becker, professeur de droit au Trinity College de Dublin. « Les déclarations américaines en faveur des droits de l’homme, de la lutte contre l’impunité et de l’État de droit sont minées, voire éviscérées, lorsque les États-Unis attaquent un processus judiciaire indépendant et impartial simplement parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les décisions d’un procureur ou parce que des individus qui sont les dirigeants d’un allié américain pourraient faire l’objet d’accusations.