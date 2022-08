Explication des exercices militaires chinois et autres tensions avec Taïwan

La Chine a sélectionné six zones pour organiser des exercices en raison de leur importance dans une éventuelle campagne visant à boucler Taïwan, a déclaré le général de division Meng Xiangqing, professeur de stratégie à l’Université de la Défense nationale de Pékin, dans une interview à la télévision chinoise. Une zone couvre la partie la plus étroite du détroit de Taiwan. D’autres pourraient être utilisés pour bloquer un port majeur ou attaquer trois des principales bases militaires de Taiwan. Un autre, face au sud de Taïwan, pourrait bloquer une issue de secours.

Le renforcement militaire de la Chine a atteint un point où certains commandants et analystes pensent qu’une invasion est un scénario de plus en plus plausible, bien que toujours très risqué. Même si un conflit imminent est peu probable, les exercices mettent la région sur les nerfs, et l’annonce lundi de nouveaux exercices ne ferait qu’ajouter à ces inquiétudes. Citant des experts, les médias d’État chinois ont déclaré lundi que le nombre d’avions à réaction patrouillant dans le détroit ne ferait qu’augmenter, et non diminuer.

Le dirigeant chinois a depuis longtemps jeté son dévolu sur Taïwan.

Xi Jinping, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des générations, a dit plus clairement que n’importe lequel de ses prédécesseurs qu’il considère l’unification de Taiwan avec la Chine comme un objectif principal de son règne – et une clé de ce qu’il appelle le “rajeunissement national” de la Chine en tant qu’État moderne. , superpuissance unifiée.

Taïwan a figuré au début de la carrière politique de M. Xi. En 1996, une année où les tensions ont éclaté dans le détroit de Taiwan, il est devenu le plus haut responsable politique d’une division antiaérienne de réserve de l’Armée populaire de libération dans la province du Fujian, qui fait face à l’île de l’autre côté du détroit de Taiwan.