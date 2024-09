Explication des critiques des « Panels » de Marques Brownlee

L’application de fonds d’écran par abonnement de Marques Brownlee, Panels, s’est révélée controversée. (Photo de Theo Wargo/WireImage) Image de fil

Le critique technologique Marques Brownlee, mieux connu sous le nom de MKBHD, a suscité une réaction négative en ligne après la sortie de Panels, une application par abonnement qui fournit une gamme de fonds d’écran haute définition pour téléphones.

Qui est Marques Brownlee ?

Marques Brownlee est un YouTuber qui teste des gadgets. Brownlee s’est bâti une communauté de fans fidèles qui lui font confiance pour dire la vérité sur les dernières tendances et produits technologiques.

La marque de Brownlee est fondée sur l’authenticité, avec ses vidéos d’une honnêteté cinglante a suscité la controverse Par le passé, les critiques estimaient que ses critiques avaient le pouvoir de faire échouer de nouveaux produits avant qu’ils n’aient eu la chance de s’améliorer.

Brownlee a décrit le véhicule électrique de Fisker comme «la pire voiture que j’ai jamais testée » et l’IA portable alimentée par l’IA humaine est épinglée comme « le pire produit que j’ai jamais testé… pour l’instant.”

Cependant, Brownlee est généralement un optimiste en matière de technologie qui exprime souvent son enthousiasme pour les nouveaux produits et les tendances technologiques potentielles. Brownlee n’était pas le seul influenceur à donner des avis négatifs sur ces produits, et son évaluation a été considérée par les fans comme dure mais juste.

Lorsque Brownlee a lancé sa propre application, Panels, ses fans avaient de grandes attentes, espérant que Brownlee avait placé son propre produit aux mêmes normes.

Qu’est-il arrivé à l’application « Panels » de Marques Brownlee ?

Les critiques ont fustigé l’application de Brownlee dès sa sortie, de nombreux commentateurs étant déconcertés par l’idée d’une application de fond d’écran par abonnement.

Pour 12 $ par mois, Panels propose une gamme de fonds d’écran haute définition pour téléphones, un prix élevé pour quelque chose qui a toujours été disponible gratuitement en ligne.

Les commentateurs ont noté que l’application était trop chère, infestée de publicités intrusives et collectait une quantité excessive de données sur les utilisateurs. Brownlee a répondu à de nombreuses critiques, mais la vague de réactions négatives s’est rapidement transformée en tsunami.

Au-delà des critiques légitimes, on pouvait lire dans les commentaires les plus critiques plus qu’un soupçon de Schadenfreude, certains semblant se réjouir de la chute perçue de Brownlee.

De nombreux commentaires ont contrasté la capacité de Brownlee à supprimer des produits défectueux et décevants avec son hypocrisie perçue.

De nombreux critiques se sont moqués du fond d’écran le plus décevant de l’application, « Orange », qui était… exactement ce que l’on pourrait imaginer d’après le titre.

Au plus fort de la réaction, certains commentateurs ont souligné que le vitriol était devenu trop personnel ; après tout, il s’agissait simplement d’une application décevante.

D’autres se sont simplement amusés à faire mèmes.

Brownlee a rapidement réagi à la réaction négative et a qualifié la vague de commentaires négatifs de « plutôt cool », promettant de résoudre le problème des divulgations excessives de données.

Pour certains, il était trop tard, de nombreux commentateurs suggérant que Brownlee avait définitivement endommagé sa réputation, car sa marque était construite sur la perception d’authenticité et de confiance.

D’autres ont considéré que cette réaction négative n’était pas pertinente, mais simplement un obstacle sur la route.

Par coïncidence, la réaction des Panels a coïncidé avec la réaction en ligne à Lunchly, un repas scolaire préemballé lancé par le trio YouTube MrBeast, KSI et Logan Paul, qui a été largement décrié comme une arnaque à l’argent, les trois étant accusés de vendre de la malbouffe à des enfants impressionnables.

Brownlee, cependant, a une base de fans très différente du trio controversé de YouTube, et son application semble avoir trouvé un écho auprès de beaucoup de ses téléspectateurs ; au moment de la rédaction de cet article, Panels était au numéro 4 sur App Store Liste des photos et vidéos.

