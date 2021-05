Explication des crédits réglementaires pour les véhicules électriques Tesla

Burry, qui a été décrit dans le livre de Michael Lewis « The Big Short », a une position courte sur la société – pariant que les actions de Tesla chuteront.

Étant donné que Tesla ne vend que des voitures électriques appartenant à la catégorie ZEV, l’entreprise dispose toujours de crédits réglementaires excédentaires et peut effectivement les vendre avec un bénéfice de 100%.

Ces constructeurs sont tenus de disposer d’un certain montant de crédits réglementaires chaque année. S’ils ne peuvent pas atteindre l’objectif, ils peuvent les acheter auprès d’autres entreprises qui ont des crédits excédentaires.

Les constructeurs automobiles qui produisent de telles voitures recevront un certain nombre de crédits en fonction de facteurs tels que l’autonomie du véhicule – les ZEV à plus longue portée obtiendront plus de crédits.

Aux États-Unis, la Californie et au moins 13 autres États ont des règles concernant les crédits réglementaires. Ils obligent les constructeurs automobiles à produire un certain nombre de véhicules dits à zéro émission (ZEV) en fonction du nombre total de voitures vendues dans cet État particulier.

Dans un effort pour réduire les émissions de carbone, les gouvernements du monde entier ont introduit des incitations pour les constructeurs automobiles à développer des véhicules électriques ou des voitures à très faibles émissions de carbone. Des crédits sont accordés aux constructeurs automobiles qui construisent et vendent des véhicules respectueux de l’environnement.

Le mois dernier, Reuters a rapporté qu’une coentreprise entre le constructeur automobile allemand Volkswagen et le constructeur public chinois FAW avait accepté d’acheter des crédits à Tesla en Chine.

Tesla gagnera également ces crédits verts en Chine, l’un de ses marchés les plus importants – mais où il a rencontré une flopée de publicité négative le mois dernier.

En Chine, les exigences réglementaires en matière de crédit pour les constructeurs automobiles augmentent régulièrement depuis 2019 et continueront de le faire. La réglementation chinoise détermine le montant du crédit par véhicule en fonction d’un certain nombre de facteurs, y compris la gamme de voitures.

Ce ne sont pas seulement les États-Unis qui ont un tel système de crédit. L’Union européenne et la Chine ont des règles similaires.

Étant donné que Tesla reçoit gratuitement tous ces crédits réglementaires, il peut essentiellement les vendre pour un bénéfice de 100%. Cela a été à l’origine de ses récents trimestres rentables.

Mais l’inquiétude de Burry quant à la dépendance du constructeur automobile à ces crédits est également partagée par d’autres.

Lors de l’appel des résultats du quatrième trimestre 2020 de Tesla plus tôt cette année, Le directeur financier de Tesla, Zachary Kirkhorn, a été invité à donner ses perspectives sur les ventes de crédits réglementaires en 2021. Mais il a dit que c’était difficile à prévoir.

«Ce que j’ai déjà dit, c’est qu’à long terme, les ventes de crédits réglementaires ne constitueront pas une partie importante de l’entreprise et nous ne planifions pas les activités autour de cela», a-t-il déclaré à l’époque. « Il est possible que pendant une poignée de trimestres supplémentaires, il reste fort. Il est également possible que ce ne soit pas le cas. »

Tesla compte sur les grands constructeurs automobiles pour y acheter des crédits.

Un exemple est Stellantis, une société issue de la fusion du groupe PSA en France et de l’italien Fiat Chrysler Automobiles. Stellantis a acheté environ 2 milliards d’euros (2,43 milliards de dollars) de crédits verts européens et américains à Tesla entre 2019 et 2021, selon Reuters.

Mais Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a déclaré dans une interview à la publication française Le Point, que l’entreprise pourrait atteindre ses objectifs d’émissions cette année.

Cela signifie qu’il n’aurait plus besoin d’acheter des crédits à des entreprises comme Tesla, et Tesla pourrait potentiellement perdre un client clé de ses crédits réglementaires.