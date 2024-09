Explication des connexions et des pouvoirs de Spider-Man

Le méchant le plus puissant jamais présenté dans l’univers Spider-Man de Sony, Knull, vient d’être dévoilé dans le marketing de Venom : La dernière danse (Venin 3).

Eddie Brock et Venom, interprétés par Tom Hardy, ont dû faire face à de nombreux adversaires dans ses deux premiers films. Le plus grand d’entre eux, à ce jour, est Carnage de Woody Harrelson. Venom : Que le carnage soitqui a rencontré sa fin lorsque Venom a dévoré le symbiote méchant et maléfique.

Après une courte diversion dans le MCU pour Spider-Man : No Way Home (Pas de chemin à la maison)Dans la scène post-crédits, beaucoup de mystère entoure le voyage de Venom dans son dernier film solo.

La bande-annonce de Venom: The Last Dance montre un premier aperçu de Knull

Sony Pictures a partagé le premier aperçu complet de Knull, qui semble être le principal antagoniste de Venom : La dernière dansedans la première bande-annonce du film.

Montré seulement dans quelques plans, les fans peuvent voir un énorme trône gluant au milieu d’une pièce faite d’un matériau de type Venom rempli de divers symbiotes.

Photos de Sony

Un examen plus attentif du méchant le montre en train de regarder une main griffue avec de longs cheveux flottant sur son visage. Bien que son apparence spécifique à l’écran soit toujours gardée secrète, il semble dire la réplique : «Tant que Venom vivra, tout finira.»

Photos de Sony

Dans les pages de Marvel Comics, Knull est l’un des méchants les plus puissants du grand canon de Spider-Man.

Il est surtout connu comme le créateur de tous les symbiotes, qui incluent des personnages comme Venom, Riot et Carnage des deux premiers films.

Photos de Sony

Apparu initialement après la destruction de l’univers, les Célestes l’ont relégué au rang de Roi en Noir, régnant sur un royaume des ténèbres. Il a ensuite éliminé l’un des Célestes après avoir créé All-Black le Necrosword (vu précédemment dans Thor : Amour et Tonnerre).

Cela a conduit à son bannissement dans le Néant avec la tête Céleste coupée qui, dans les bandes dessinées, deviendrait Knowhere. Cela sera certainement développé différemment dans Venom : La dernière dansecar l’univers Spider-Man de Sony est toujours séparé du MCU avec Knowhere vu dans le Les Gardiens de la Galaxie films.

Cette bande-annonce a confirmé au moins un deuxième méchant dans le film après le premier de June Venin 3 La bande-annonce a révélé l’inclusion de Toxin, un autre symbiote extrêmement puissant.

La nouvelle bande-annonce complète de Venom : La dernière danse peut être vu ci-dessous. Knull peut être vu à 1:04 de la bande-annonce :

Que va-t-il arriver à Knull dans Venom 3 ?

L’apparition de Knull dans Venin 3 Cela semble être un choc pour beaucoup. Même en considérant sa place en tant que créateur de tous les symbiotes dans les comics, on craint vraiment qu’il ne soit relégué au rang de méchant d’un seul film, comme tous les autres méchants de l’univers Spider-Man de Sony.

Après la sortie de la bande-annonce, le co-créateur du personnage, Ryan Stegman, a révélé qu’il n’était même pas au courant de l’inclusion de Knull dans ce film. Il a pris X (anciennement Twitter) pour confirmer ce fait tout en plaisantant sur ce que ce déménagement lui apporterait financièrement :

« Oui, j’ai co-créé Knull. Non, je ne savais pas avant aujourd’hui qu’il allait jouer dans Venom : The Last Dance. Oui, j’espère enfin pouvoir m’offrir ce fossé en forme de rivière paresseuse autour de ma maison. »

Malheureusement, Sony étant propriétaire des droits sur de nombreux personnages de Spidey (ce qui ne semble pas près de se terminer), ce film pourrait bien être le meilleur moyen pour Knull de s’imposer. Après avoir vu les menaces symbiotiques des deux premiers films, leur créateur sera déterminé à mettre fin à Venom ou à l’univers lui-même.

Que recherche exactement Knull ? Venin 3 n’est toujours pas clair après que Venom ait dit à Eddie, « Nous avons quelque chose dont il a besoin. »

Cependant, cela explique l’invasion soudaine des symbiotes auxquels Eddie et Venom font face dans les bandes-annonces et les supports marketing précédents. Knull utilisera probablement cette armée pour traquer Venom pour ce dont il a besoin, ce qui pourrait potentiellement conduire à ce que Venom et Eddie soient séparés pour de bon d’ici la fin du film.

Cette franchise de Sony se terminera en 2024 avec ce film et la sortie de Kraven the Hunter d’Aaron Taylor-Johnson (repoussée à décembre), sans aucune autre sortie confirmée au-delà de cette date. À partir de là, les fans seront impatients de voir ce que cet univers leur réserve.

Venom : Le Dernier Dance arrivera dans les salles le 25 octobre.