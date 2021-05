Explication des caméras de cabine et du décollage: demandez au capitaine

Les avions ont-ils des caméras dans la cabine et / ou dans les toilettes?

– Bar, Knoxville, Tennessee

Certains avions ont des caméras dans la cabine près de la cuisine avant, mais aucun n’a de caméras dans les toilettes.

Comment un avion décolle-t-il?

– Anonyme, Zimbabwe

L’avion accélère jusqu’à un point où l’air circulant au-dessus de l’aile peut créer une portance suffisante qui dépasse le poids de l’avion et il commence à grimper.

L’aérodynamique est un peu plus complexe, mais c’est la simple explication.

À quel point est-il difficile pour un pilote de passer de la colonne de commande au stick latéral? Est-il plus facile de contrôler l’avion avec le stick latéral?

–Mike H., Madison, Alabama

Je n’ai pas du tout trouvé ça difficile. Le stick latéral était très intuitif et facile à utiliser.

Que ce soit plus facile est une question d’opinion personnelle. Il y a des pilotes qui diraient que c’est plus facile alors que certains pilotes traditionnels resteraient avec le joug. J’ai aimé le bâton latéral un peu mieux que le joug.

