Explication de l’épisode 9 d’Andor : un plan d’évasion de Star Wars, un son horrible et un harceleur

Épisode 9 de incroyable Série Star Wars Andor est venu à cette Mercrediavec le mercenaire Cassian Andor s’adaptant à la vie dans une dystopie brillante Prison impériale avec planchers électrifiés. C’est particulièrement exaspérant quand on se souvient qu’il a été jeté là-dedans parce qu’un soldat au hasard a décidé être un tyran (et non à cause des crimes qu’il effectivement commis).

Puisqu’il utilise un pseudonyme, l’Empire ne sait même pas qu’il s’agit de Cassian Andor (Diego Luna) en garde à vue, et il poursuit toujours les rebelles responsables de un braquage majeur. Bureau de la sécurité impériale, ou ISB, Superviseur Dedra Meero (Denise Gough) veut qu’il confirme l’identité d’un mystérieux recruteur rebelle et se prépare à interroger l’ami/ancienne flamme de Cassian, Bix Caleen (Adria Arjona).

Nous savons que le recruteur est Luther Raël (Stellan Skarsgard), qui a essayé de convaincre son collègue rebelle, le sénateur Mon Mothma (Geneviève O’Reilly) que son approche plus violente est le seul moyen de combattre l’Empire.

Andor a lieu cinq ans avant Un voyouqui raconte l’histoire juste avant le film Star Wars original Un nouvel espoir. Il est temps d’interroger tous ces épisode 9 SPOILERS.

Des peines de prison interminables

NARKINA 5 – Cassian est devenu assez habile dans son travail carcéral, lui donnant une couverture solide pour un plan d’évasion qu’il élabore avec un codétenu. Ils ont repéré des failles dans le système de sécurité et ont l’intention d’attaquer les gardes alors qu’un nouveau prisonnier est escorté dans la pièce. Il est également en train de ranger sournoisement une conduite d’eau pendant ses pauses toilettes, ce qui est un mouvement de prisonnier de télévision extrêmement classique.

Directeur de l’unité pénitentiaire Kino Loy (Andy Serkisqui a également joué Chef suprême Snoke dans la trilogie suivante) se méfie du comportement de Cassian. Il approche de la fin de sa peine, alors il veut éviter toute bêtise de la part des gars qu’il supervise.

Cassian essaie de convaincre Kino, plus expérimenté, de lui dire combien de gardes se trouvent à chaque niveau de la prison, mais Kino ne jouera pas avec le complot et les intrigues parce qu’il pense que l’Empire les surveille toujours.

“Personne n’écoute !” Cassian crie à Kino, sachant que les Impériaux sont plus paresseux qu’ils ne le paraissent.

C’est assez fascinant de voir que la peur que l’Empire instille chez les gens fait que le régime totalitaire se sent omnipotent, en particulier pour ceux qui sont désireux de se conformer. Les penseurs rebelles comme Cassian peuvent voir la réalité de l’incompétence impériale de base, mais convaincre les autres n’est pas facile.

Il y a aussi un sentiment accablant à travers l’épisode que le prisonnier âgé Ulaf (Christophe Fairbank) ne durera pas beaucoup plus longtemps, bien qu’il soit très proche de la fin de sa phrase. Il a du mal avec le travail et semble souffrir d’une sorte de déclin cognitif – c’est une situation terriblement réaliste et triste à regarder.

Malgré tout cela, la prison reste ordonnée jusqu’à ce que Cassian et les garçons apprennent que l’Empire a fait griller tout un étage de détenus pour “avoir causé des problèmes”. Kino exhorte au calme mais panique clairement.

Tout arrive à son paroxysme quand Ulaf est victime d’un grave accident vasculaire cérébral et qu’un médecin (qui est également prisonnier) est obligé de l’euthanasier, disant à Cassian et Kino qu’il ne peut vraiment sauver personne.

Il révèle également qu’un étage de détenus s’est révolté après qu’un prisonnier qui avait apparemment été libéré après avoir purgé sa peine a été accidentellement renvoyé au lieu d’être envoyé dans un autre centre de détention. L’Empire les a tous frits pour le garder silencieux, mais cela n’a clairement pas fonctionné. Probablement parce que le régime est principalement composé de crétins cruels et stupides.

Sachant que l’Empire ne le laissera pas sortir, ni personne d’autre, Kino dit finalement à Cassian qu’il n’y a “jamais plus de 12” gardes à chaque niveau, confirmant qu’il est d’accord avec le plan d’évacuation.

Interrogatoire impérial

FERRIX – Dedra oscille entre calme, persuasion et menace dans son interrogatoire de Bix, et c’est magnifique à regarder.

“La pire chose que vous puissiez faire en ce moment est de m’ennuyer”, dit l’Impériale ricanante à sa captive.

Bix semble être sur le point de révéler la dernière visite de Cassian mais ne craque pas. C’est admirable, mais cela amène Dedra à faire appel à son copain tortionnaire, le Dr Gorst (Josué James). Au moins, il est poli et souriant.

Lucasfilm



Il s’avère qu’il a développé une technique de torture audio qui utilise les cris de mort enregistrés des Dizonites, une espèce que l’Empire a massacré pour avoir résisté à son expansion. Et les cris des enfants de l’espèce se sont révélés les plus efficaces. Je suppose que c’est une utilisation efficace des horribles crimes de guerre, si vous êtes un monstre sans âme.

Nous n’entendons pas le son, mais Bix a une réaction sévère presque immédiatement après son activation. Dommage qu’elle sache très peu d’utilité pour Dedra.

Ces visuels et montage de cette scène aussi reflètent subtilement les moments où la princesse Leia est torturée dans Un nouvel espoir.

Le patron impérial local demande à pendre Paak, l’ami de Bix et le propriétaire de la radio qu’elle a utilisée pour contacter Luthen, comme un avertissement aux autres ayant des idées rebelles. Dedra est d’accord, car bien sûr qu’elle le fait.

La démocratie dépérit

CORUSCANT – Au Sénat Impérial, Mon Mothma exprime son opposition à les nouvelles mesures de sécurité sévères l’Empire s’est imposé à la suite de le braquage d’Aldhani. Elle a crié, parce que le Sénat est en train de devenir insignifiant – l’empereur Palpatine le fera le dissoudre définitivement cinq ans plus tard, dans A New Hope.

“Vive l’Empire !” crie quelqu’un.

Dégonflée, elle rentre chez elle pour découvrir que son cousin est arrivé – il s’avère que Mon est lié à l’impressionnant rebelle vrai croyant Vel Sartha (Faye Marsay).

Lucasfilm



Après que Vel agit comme une tante cool pour la fille adolescente de Mon, Leida (Brontë Carmichael), elle et Mon ont un échange tendu sur les tactiques violentes impliquées dans le travail anti-impérial qu’elle fait pour Luthen.

“Nous avons choisi un camp. Nous luttons contre l’obscurité”, répond Vel. “Nous faisons quelque chose de nos vies.”

Cependant, Mon a des doutes sur l’ensemble de l’effort rebelle et demande à Vel “d’agir comme une fille riche gâtée pendant un moment” avant de partir.

Les efforts de Mon pour collecter de l’argent pour la rébellion se sont également heurtés à des problèmes. Son pote banquier Tay Kolma (Ben Miles) suggère qu’ils demandent l’aide du financier sommaire Davo Sculdun, qui est un nom de criminel Star Wars à couper le souffle.

Salut à tous Davo Sculdun.

Lucasfilm



Joindre les points

Au siège du BSI, Dedra livre un rapport sur Coruscant et commence à connecter Cassian à Aldhani avec le braquage d’Aldani. Elle et ses supérieurs proposent également un plan pour tendre un piège au rebelle invisible Anton Kreegyr, avec qui Luthen voulait que le rebelle extrémiste Saw Gerrera travaille. On a l’impression que le Dedra se rapproche de plus en plus de Luthen.

À l’extérieur du bâtiment, elle rencontre également l’ancien agent de sécurité Syril Karn (Kyle Soller). Il est apparemment devenu obsédé par elle depuis qu’elle a interrogé Cassian, l’a harcelée sur son lieu de travail et a dit qu’il était amoureux de ses manières fascisantes. Mec, arrête et rentre chez toi.

Elle n’a rien de tout cela et lui dit qu’elle le fera arrêter si elle le revoit. Oh, Syril, gros idiot.

Pensées voyous, questions sans réponse et œufs de Pâques

Christopher Fairbank, l’acteur qui interprète Ulaf et qui avait une rôle petit mais génial dans Batman de Tim Burton en 1989 – c’est le crétin terrifié, qui a l’honneur d’entendre l’incroyable introduction “Je suis Batman”.

De manière rafraîchissante, cette émission évite le trope de la prison télévisée des détenus essayant de se serrer les uns les autres. Les prisonniers semblent assez favorables aux autres détenus – à part quelques accès de désespoir occasionnels – et c’est plutôt réconfortant.

Le mari idiot de Mon, Perrin, se moque de Vel pour ne pas avoir de mari, puisque les Chandriliens se marient à l’adolescence.

J’aime la façon dont Syril aspire odieusement son bol de céréales après avoir dit à sa mère atrocement autoritaire qu’il a été promu.

À quoi ressemblent les Dizonites mourants ?

Revenez pour plus d’œufs de Pâques et d’observations mercredi prochain, 9 novembrelorsque l’épisode 10 d’Andor arrive sur Disney Plus.

