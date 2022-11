Explication de l’épisode 8 d’Andor: camées de “Rogue One” et prison dystopique de Star Wars Hell

La excellent Série Star Wars Andor atteint l’épisode 8 sur mercredi dernierrattrapant le mercenaire Cassian Andor (Diego Luna) après avoir été condamné à une peine injuste de six ans de prison après une altercation avec le mauvais soldat impérial. Il s’avère qu’il n’y a tout simplement pas moyen d’échapper à ce terrible régime totalitaire.

Sur la capitale galactique Coruscant, le vrai croyant rebelle Vel Sartha (Faye Marsay) a été chargé de tuer Cassian afin qu’il ne puisse pas dénoncer le recruteur Luther Raël (Stellan Skarsgard). Vel ne semble pas folle de sa mission, d’autant plus que Cassian a joué un rôle essentiel dans sa mission de voler des millions de crédits à l’Empire.

Cela semble également aller à l’encontre de la philosophie du collègue chef rebelle de Luthen, le sénateur Mon Mothma (Geneviève O’Reilly), qui n’est pas fou de sa volonté de verser le sang d’innocents dans leur sombre guerre contre l’Empire.

L’épisode 9 arrivera sur Disney Plus ce mercredi.

Andor survient cinq ans avant Un voyouqui révèle l’histoire juste avant le film Star Wars original Un nouvel espoir. Voyons comment la vie en prison traite Cassian, en découvrant tous ces délicieux épisode 8 SPOILERS.

Enfer blanc brillant

NARKINA 5 – Expédié dans un complexe carcéral océanique qui ressemble un peu à le Radeau dans MarvelCassian continue d’utiliser le pseudonyme de Keef Girgo alors qu’il s’adapte à la vie dans ses murs d’un blanc immaculé.

Les gardes ont des bottes isolées tandis que les prisonniers sont obligés de marcher pieds nus, choqués s’ils ne respectent pas les règles ou n’atteignent pas leurs objectifs de chaîne de production (fabrication de pièces de navire, peut-être ?). Il existe trois niveaux de choc possibles ; nous ne voyons qu’un niveau un et cela ressemble à de l’agonie.

Lucasfilm



Le directeur de l’unité pénitentiaire de Cassian est Kino Loy (Andy Serkis dans son deuxième rôle dans Star Wars, après avoir joué Chef suprême Snoke dans la trilogie de la suite), qui est assez méchant et désespéré d’atteindre les quotas sévères de l’Empire alors qu’il approche de la fin de sa peine.

Vous pourriez également reconnaître l’un des compagnons de table de Cassian — Ruescott Melshi (Duncan Pow) fait partie de l’équipe rebelle qui vole les plans de l’Étoile de la mort dans Rogue One. Il a des poils sur le visage dans ce film et semble assez proche de Cassian.

Lucasfilm



Cassian et Melshi vont probablement s’échapper ensemble de cette horrible prison, mais Melshi semble avoir perdu espoir lorsqu’ils se rencontrent ici – en partie à cause de la mauvaise nouvelle législation de l’Empire sévir contre tout ce qui est même légèrement rebelle.

“Tous ceux qui pensent qu’ils sortent d’ici maintenant rêvent”, prévient-il Cassian. “Ces jours sont révolus.”

Solide premier jour vraiment.

Le rebelle extrémiste

SEGRA MILO – Alors qu’il tente de rassembler des groupes rebelles disparates, Luthen se rend dans ce système éloigné pour rencontrer Saw Gerrera (Forêt Whitaker), un personnage déjà vu dans La guerre des clones, Rebelles, Le mauvais lot et Rogue One.

Il est le chef impressionnant mais dangereux du groupe anti-impérial brutal connu sous le nom de Partisans, et ses méthodes violentes le mettent en désaccord avec les autres rebelles. Malgré cela, il entretient de bons rapports avec Luthen et le couple s’accuse d’être responsable du braquage d’Alhani (Luthen ne l’admet jamais directement).

Lucasfilm



Il offre à Saw un tas d’équipements s’il travaille avec un autre groupe rebelle, mais le chef partisan n’est pas intéressé – il est impatient d’étiqueter toutes les autres factions en fonction de leurs différentes philosophies :

Séparatiste.

Néo-républicain (cela semble le plus proche de l’approche de Mon Mothma).

Le front Ghorman.

L’alliance partisane.

Sectoristes.

Cultistes humains (je regarderais une émission Disney Plus sur ce groupe au son intense).

Les partitionnistes de galaxie.

Dans un moment engageant et mâchant des paysages, Saw les qualifie tous de “perdus” et demande à Luthen où il se situe.

“Je suis un lâche. Je suis un homme terrifié que le pouvoir de l’Empire grandisse au-delà du point où nous pouvons faire n’importe quoi pour l’arrêter”, dit-il. “Je suis celui qui dit : ‘Nous mourrons sans rien si nous ne mettons pas de côté nos petites différences.'”

Il veut que les rebelles se rassemblent et rejette à peu près l’approche de Saw comme la voie de l’anarchie. Il semble momentanément que l’instable Saw va assassiner Luthen sur place, mais il rit et envoie le recruteur sur son chemin. Bien essayé, Luther.

Saw est également le père adoptif de Jyn Erso, héros de Rogue One et futur allié de Cassian, mais elle et Saw à ce stade de la chronologie.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Galactic Starcruiser de Disney : à quoi ça ressemble vraiment…

29:28



En plus de Saw, nous apercevons Benthic “Two Tubes”, un mercenaire Tognath avec un appareil respiratoire distinctif. Il a été vu parmi les Cloud-Riders d’Enfys Nest dans Solo (qui se déroule cinq ans avant ce spectacle) et fait partie des alliés de Saw dans Rogue One. Il dirige les partisans après la mort de Saw dans ce film et rencontre Luke Skywalker et ses amis dans .

Rencontre impériale

CORUSCANT — Superviseur du Bureau de la Sécurité Impériale Dedra Meero (Denise Gough), nouvellement habilité à enquêter sur l’activité coordonnée des rebelles, est déterminé à trouver Cassian et à l’utiliser pour atteindre Luther. Ils n’ont pas l’identité du recruteur mais ont compris des éléments de son rôle et lui ont donné le nom de code génial “Axis”.

Dommage qu’ils ne comprennent pas que Cassian est déjà sous la garde impériale.

Lucasfilm



Elle traque également l’ex-agent de sécurité en disgrâce Syril Karn (Kyle Soller), qui continue de nourrir sa rancune contre notre héros. Il occupe son nouveau poste au Bureau des normes super terne “moins d’un mois” mais a déposé de nombreux faux rapports dans sa propre chasse à Cassian.

Syril dit qu’il se souvient de la voix de Luthen et suggère qu’il peut être un atout pour l’Empire, mais Dedra n’a aucune de ses bêtises et l’envoie sur son chemin. Bien essayé, Syril.

La recherche s’élargit

FERRIX – À l’insu de Cassian emprisonné, sa mère adoptive, Maarva (Fiona Shaw), est froide et malade, en partie à cause de ses vaines tentatives de rébellion contre la force d’occupation impériale.

Cela suscite l’inquiétude de l’ami/ancienne flamme Bix Caleen (Adria Arjona), qui contacte Luther pour rechercher Cassian (le rebelle de plus en plus prudent décide de ne pas répondre). Malheureusement, Dedra a obtenu le feu vert pour surveiller les communications de Ferrix et est directement attirée par Bix.

Lucasfilm



Elle est finalement capturée (le gars qui crie « GET HER » y va vraiment, bravo à lui) et traînée dans la base impériale pour interrogatoire (il y a une machine qui ressemble de façon inquiétante à un Droïde de torture impérial dans la pièce). C’est un moment dangereux, car Bix peut au moins révéler à quoi ressemble Luthen. Entre cela et Syril connaissant sa voix, on a l’impression que l’Empire se concentre sur lui.

de Cassien anciens copains de braquage Vel Sartha (Faye Marsay) et Cinta Kaz (Varada Sethu) sont également sur la planète, ayant été chargés de le tuer pour protéger l’identité de Luthen. Les habitants n’ont aucune idée de l’endroit où il est parti, et Vel finit par partir tandis que Cinta reste seule pour l’attendre.

Pensées voyous, questions sans réponse et œufs de Pâques

La prison est esthétiquement similaire au monde futur dystopique vu dans THX 1138le premier film en 1971 du créateur de Star Wars, George Lucas.

Sa configuration compétitive rappelle la série Netflix 2021 Jeu de calmar .

. Cet épisode a été réalisé par Toby Haynesqui a dirigé les épisodes 1, 2 et 3, ainsi que 8, 9 et 10. Il a déclaré vendredi au Hollywood Reporter que travailler sur la scène Saw/Luthen était un “point culminant de carrière” en raison de l’intensité apportée par les acteurs.

Le nom “Keef Girgo” ressemble étrangement à Greif Karga un personnage dont vous vous souviendrez peut-être dans The Mandalorian.

un personnage dont vous vous souviendrez peut-être dans The Mandalorian. Il n’y a aucune preuve de cela au-delà de l’acteur, mais Andy Serkis jouant Kino et Snoke pourrait impliquer un lien entre les deux. Si Kino avait une certaine sensibilité à la Force et que l’Empire avait pris son ADN pendant qu’il était en prison, il aurait pu se retrouver dans la soupe génétique Palpatine utilisé pour créer Snoke .

. Je passerais toute la journée à regarder par la fenêtre de l’appartement de Mon Mothma, c’est une jolie vue.

Le mari désagréable de Mon Mothma, Perrin, était le “tison de l’académie” à l’adolescence, suggérant qu’il avait des tendances rebelles. Il semble qu’une vie confortable dans l’Empire les ait émoussés.

Lui et Mon se sont mariés à 15 ans, elle est devenue sénatrice à 16 ans, selon les coutumes de leur monde d’origine, Chandrila. C’est assez intense.

On dirait que Vel est “une fille riche qui fuit sa famille”. Espérons que nous en saurons plus sur son passé.

Andor n’est pas le seul spectacle Star Wars à être diffusé sur Disney Plus mercredi – Série courte d’animation CGI Tales of the Jedi a également atterri sur le service de streaming.

Revenez pour plus d’œufs de Pâques et d’observations mercredi prochain, 2 novembrelorsque l’épisode 9 d’Andor arrive sur Disney Plus.