Explication de l’épisode 6 d'”Andor”: Star Wars Heist se termine par une tournure délicieusement diabolique

Série Star Wars Andor atteint sa moitié mercrediquand l’épisode 6 a frappé . Cassien (Diego Luna) a poursuivi son parcours pour devenir le héros de l’Alliance rebelle que nous rencontrons dans Un voyouayant apparemment a gagné la confiance de ses nouveaux copains rebelles alors qu’ils se préparent pour un cambriolage dans une garnison impériale, où ils vont voler une énorme pile d’argent.

À moins que tout tourne mal et qu’ils soient massacrés. Le seul qui soit assuré de survivre est Cassian.

Sur la capitale galactique Coruscant, la rébellion contre l’Empire est être orchestré par le sénateur Mon Mothma (Geneviève O’Reilly) et le recruteur Luthen Rael (Stellan Skarsgard). Ils essaient désespérément de garder une longueur d’avance sur les espions et les informateurs de l’Empire.

Malheureusement pour eux, Le vol passé de Cassian a attiré l’attention du Superviseur du Bureau de la Sécurité Impériale magnifiquement habillé Dedra Meero (Denise Gough), qui estime que cela indique une rébellion plus large. Elle a 100% raison, mais ses supérieurs bureaucratiques auront besoin d’être convaincus.

Andor se déroule cinq ans avant Rogue One, qui décrivait les événements juste avant le film Star Wars original Un nouvel espoir. Faites défiler vers le bas si vous souhaitez participer à un braquage sur tous les SPOILERS de l’épisode 6.

Le travail d’Aldhani

ALDHANI – Tout comme la semaine dernière, cet épisode est super concentré sur l’équipage rebelle alors qu’ils se déplacent vers la garnison impériale en utilisant un événement céleste – un spectacle de météores massif et magnifique connu sous le nom d’Oeil d’Alhani – comme couverture. C’est dans un barrage, qui est toujours un endroit dramatique pour votre base.

Le plan est finalement assez simple – Cassian (toujours sous le nom de son défunt père adoptif Clem), la sévère Taramyn Barcona (Gershwyn Eustache Jnr), le dangereux Arvel Skeen (Ebon Moss-Bachrach) et la gentille et attachante Karis Nemik (Alex Lawther) entrent dans la base déguisés en soldats transférés, après avoir été dégagés par le lieutenant impérial Gorn renégat (Sule Rimi).

Lucasfilm



Pendant ce temps, le chef d’équipe Vel Sartha (Faye Marsay) et la tranquillement intense Cinta Kaz (Varada Sethu) infiltrer le barrage sous l’eau, un peu comme Obi-Wan Kenobi a fait dans son propre spectacle.

L’escouade capture discrètement le commandant impérial Jayhold Beehaz (Stanley Townsend), sa femme, son fils et un ingénieur invité. Les choses deviennent tendues lorsque l’ingénieur attrape brièvement Nemik au blasterpoint et demande aux rebelles de libérer le garçon, Cinta prouve à quel point elle est dangereuse en éliminant le gars.

Donc, les choses se passent comme prévu et tout ira bien (sauf pour l’ingénieur).

Lucasfilm



Interférence impériale

Ce ne serait pas un braquage d’émission télévisée très excitant si tout se passait bien. Un officier des communications impériales se méfie lorsqu’il découvre que leurs signaux sont brouillés et surprend le bavardage radio des rebelles. Il dirige une escouade dans le coffre-fort alors que nos héros forcent les impériaux captifs à charger les lourdes piles de crédits impériaux sur un cargo de transport.

La confrontation est un peu trop pour le commandant Beehaz stressé, qui souffre de détresse médicale et frappe le sol. Puis le tournage commence, coûtant la vie au lieutenant Gorn et Taramyn.

Cool sous la pression (et la tentative d’un gars de l’étouffer à mort), Cassian fait voler le cargo hors de la base. Malheureusement, Nemik est gravement blessé lorsque l’une des lourdes palettes de paie roule dans le navire, le coinçant.

Lucasfilm



Malgré ses blessures, Nemik a encore assez de génialité pour relayer une trajectoire de vol qui permet à Cassian de naviguer dans le spectacle mortel des météores. Les chasseurs TIE qui les poursuivent ne sont pas suffisamment géniaux parce que la technologie impériale est un peu bon marché et merdique, alors ils sont détruits dans la poursuite.

Victoire tragique

Après avoir réussi à voler la masse salariale, Cassian Vel, Skeen et Nemik parviennent à échapper à Alhani.

Au lieu d’aller directement à la base rebelle avec l’argent, Skeen persuade Vel d’emmener Nemik chez un médecin dans un monde lointain. Comme le très nommé Docteur Quadpaw (Aidan Cook), qui semble avoir des implants oculaires similaires à Ochi de Bestoon) opère le jeune rebelle sous la supervision de Vel, Skeen et Cassian attendent dehors.

Faisant appel aux tendances mercenaires de Cassian, Skeen suggère qu’ils trahissent les rebelles et s’enfuient avec les 80 millions de crédits volés. Ils les partageront également et suivront des chemins séparés. Il s’avère que l’histoire extrêmement sympathique de Skeen à propos de son frère être lésé par l’Empire et se suicider était un sale gros mensonge aussi.

« Alors pas de rébellion pour toi ? demande un Cassian déçu, avant de tirer sur Skeen de façon dramatique alors qu’il relaie son plan sournois.

Lucasfilm



Nemik meurt sur la table d’opération, tout comme Vel l’avait prédit (il s’avère que Skeen en profitait juste pour faire son geste).

Quelques instants après la mort du jeune rebelle, un Cassian désabusé agite son blaster devant les visages de Vel et Quadpaw, exigeant sa coupe afin qu’il puisse s’éloigner de toute cette ambiguïté morale troublante. Il donne le collier de cristal kyber à Vel pour retourner à Luthen, symbolisant apparemment son rejet de la rébellion.

Cependant, Vel donne à Cassian Nemik manifeste rebelle super convaincant. Cela et l’Empire piétinant ses proches sur Ferrix convaincront probablement Cassian qu’il doit faire un Un voyou.

Secouant la galaxie

CORUSCANT, LA CAPITALE GALACTIQUE — L’Empire panique à propos du cambriolage, si bien habillé Dedra Meero et ses collègues tout aussi chics sont convoqués à une réunion d’urgence au Bureau de la sécurité impériale.

“Je veux que chaque plan de représailles d’urgence planétaire et de secteur stellaire dans le bâtiment soit prêt à être présenté d’ici minuit”, déclare le major Partagaz (Anton Lesser), lançant doux Gary Cole dans l’énergie de l’espace de bureau.

J’espère que personne n’avait de plans.

Mon Mothma s’adresse à un Sénat presque vide – laissant entendre que l’empereur Palpatine a dépouillé les pouvoirs des représentants démocratiquement élus – mais même les quelques politiciens qui ont pris la peine de se présenter sont distraits par l’alerte sur le braquage (vraisemblablement du Coruscant Times ou quelque chose).

Lucasfilm



Dans le magasin d’antiquités qu’il utilise comme couverture, Luthen entend parler de l’attaque d’un client et rit de soulagement.

Malheureusement, on peut s’attendre à ce que l’Empire contre-attaque assez fort lors du prochain épisode.

Tous les mêmes

Mis à part l’action de braquage cool, cet épisode souligne subtilement à quel point les gens se ressemblent dans cet univers malgré leurs allégeances et leurs origines. Une fois le casse terminé, les Dhanis locaux et les Impériaux sont émerveillés par la beauté de l’Œil d’Aldhani. Même Cinta, qui est restée derrière pendant que les autres rebelles s’échappaient, sort calmement et rejoint le groupe de visionnement.

Tout comme dans la vraie vie, nous aimons tous les jolies choses brillantes.

Lucasfilm



Malheureusement, comme dans la vraie vie, les gens piétinent toujours les autres. Manquant de répit pour les Dhanis, le commandant Beehaz mène un effort pour les manipuler afin qu’ils renoncent à leurs traditions et se soumettent à la domination impériale. Certains classiques dégoûtants colonialisme là.

Beehaz est poussé à cela par un besoin humain assez basique et relatable. Il est prêt à aider l’Empire à faire des choses terribles si cela permet à sa famille de sortir de ce monde reculé et d’être un peu plus à l’aise.

Et c’est assez désagréable de voir sa femme et son fils pris en otage par les rebelles – cela rappelle les horribles crétins des forces de sécurité d’entreprise qui intimident la mère de Cassian sur Ferrix. Il est peu probable que Beehaz ait survécu à son incident médical, mais j’espère que sa famille va bien.

Lucasfilm



Pensées voyous, questions sans réponse et œufs de Pâques

Cet épisode est probablement l’épisode le plus époustouflant visuellement de Star Wars que nous ayons vu sur Disney Plus jusqu’à présent, avec l’Œil d’Aldhani illuminant magnifiquement le ciel. Le bruit des météorites qui passent est excellent aussi.

Au moins, les Dhanis semblent passer un bon moment à chanter et à danser. Espérons que l’Empire ne les tue pas ou ne ruine pas totalement leur monde.

Je m’attendais à ce que le barrage se brise à un moment donné.

Taramyn est si convaincant en tant qu’Impérial parce qu’il était un stormtrooper. La famille de Cinta a apparemment été tuée par des stormtroopers, il est donc assez impressionnant qu’ils puissent travailler ensemble. J’aurais aimé les voir avoir une conversation à ce sujet.

Il y a une assez forte préfiguration de la mort de Nemik, avec les assurances de Cassian que le jeune homme ira bien. Il n’ira pas bien Cassian, tu es peut-être l’ange de la mort.

Mon Mothma parle de Ghorman au Sénat, ayant précédemment mentionné que les voies de navigation de la planète étaient coupées.

L’Empire finira par tuer des manifestants innocents sur Ghorman, poussant Mon à blâmer publiquement Palpatine et déclarer une rébellion ouverte environ trois ans après ce point de la chronologie. Nous verrons probablement l’incident de Ghorman dans un futur épisode d’Andor.

Revenez pour plus d’œufs de Pâques et d’observations le 19 octobrelorsque l’épisode 7 d’Andor arrive sur Disney Plus.

