Explication de l’accord d’audit entre les États-Unis et la Chine : la Chine a toujours besoin de Wall Street. L’accord avec les États-Unis est la preuve

Vendredi dernier, les régulateurs des deux côtés ont annoncé un accord qui permettrait aux responsables américains d’inspecter les documents d’audit de ces entreprises, répondant à une demande de longue date aux États-Unis et soulageant les entreprises et les investisseurs de chaque pays.

Cette percée signifie que pour l’instant, plus de 160 Les entreprises chinoises ont peut-être esquivé la menace immédiate d’être expulsé du plus grand marché boursier du monde.

Mais les responsables avertissent que l’arrangement n’est que le premier pas en avant sur une question qui reste délicate, suggérant que ces entreprises chinoises ne sont pas tirées d’affaire tant que l’accès n’est pas sécurisé et qu’un accord plus large n’est pas finalisé. Les experts disent également qu’il est peu probable que cela conduise à une résolution rapide d’autres points chauds dans les relations commerciales américano-chinoises.

Que ce passe-t-il?

L’accord permet aux régulateurs américains d’inspecter et d’enquêter sur les cabinets comptables enregistrés en Chine continentale et à Hong Kong qui auditent les livres des entreprises chinoises.

L’accord est le plus complet du genre jamais conclu entre les États-Unis et la Chine, selon le Conseil de surveillance comptable des sociétés ouvertes des États-Unis. Les inspecteurs américains devraient se rendre en Chine et à Hong Kong pour commencer les inspections sur place, probablement “d’ici la mi-septembre”, selon Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

“Parvenir à un accord sur ces inspections pilotes était le test clé pour savoir si les deux parties pouvaient finaliser un accord plus large qui éviterait la radiation éventuelle des entreprises chinoises des bourses américaines”, a déclaré Lauren Gloudeman, directrice de la Chine chez Eurasia Group, à CNN Business.

Drew Bernstein, co-président de Marcum Asia CPAs, un cabinet comptable, auditeur et conseiller pour les entreprises asiatiques cherchant à pénétrer les marchés américains, estime également que le premier grand obstacle a été franchi.

“La Chine a clairement indiqué qu’elle pensait que permettre à certaines de ses entreprises de continuer à accéder aux marchés de capitaux américains était dans l’intérêt de la Chine, et les régulateurs ont fait des concessions importantes pour parvenir à un accord”, a-t-il déclaré.

Qui est concerné ?

La longue liste des entreprises à risque comprend certains des plus grands géants chinois de la technologie, Alibaba ( BABA ) , Baidu ( BIDU ) et JD.com ( JD ) .

La réglementation américaine stipule que les entreprises qui ne se conforment pas aux demandes d’ouverture complète de leurs livres se verront interdire de négocier aux États-Unis au début de 2024. Ce délai pourrait toutefois être avancé.

Et la pression s’est considérablement accrue ces derniers mois : cette année, la SEC a ajouté davantage d’entreprises chinoises à sa liste d’entités susceptibles d’être expulsées, tandis que les législateurs américains ont multiplié les appels pour donner un ultimatum à ces entreprises.

La Chine avait auparavant hésité à laisser les régulateurs étrangers inspecter ses cabinets comptables, invoquant des problèmes de sécurité. La tension a déjà conduit certaines entreprises chinoises à se retirer des marchés américains.

Ce mois-ci seulement, cinq entreprises publiques ont choisi de quitter la Bourse de New York, invoquant un faible chiffre d’affaires et des coûts élevés. Les radiations volontaires ont été effectuées par China Life Insurance, PetroChina, Sinopec, Aluminium Corporation of China et Sinopec Shanghai Petrochemical.

D’autres essaient de garder leurs options ouvertes.

Alibaba – peut-être la société chinoise la plus connue parmi les investisseurs occidentaux – a présenté en juillet son intention de faire passer sa cotation à Hong Kong au statut principal, ce qui devrait avoir lieu d’ici la fin de cette année.

La société, dont les actions sont négociées à la Bourse de New York depuis 2014, espère détenir une double cotation principale une fois le changement terminé.

Hong Kong est devenu un lieu populaire pour les entreprises qui cherchent à apaiser les craintes de se faire virer de Wall Street.

“Comme il faut du temps pour la coopération [on the new deal] se concrétise, le risque de radiation des actions chinoises cotées aux États-Unis ne peut pas être totalement atténué à court terme », selon les analystes de Bocom International, la branche banque d’investissement de Bank of Communications.

La double cotation primaire ou secondaire à Hong Kong resterait probablement “un choix attrayant” pour l’instant, ont-ils écrit dans un rapport lundi.

Pourquoi est-ce important ?

En plus d’obliger les entreprises à repenser leurs plans de match, la situation a déjà contribué à un ralentissement des émissions d’actions.

Les introductions en bourse américaines des entreprises chinoises ont considérablement chuté, avec huit introductions en bourse jusqu’à présent cette année, contre 37 à la même période l’an dernier, selon le fournisseur de données Dealogic.

La valeur de ces transactions a également considérablement diminué. Jusqu’à présent en 2022, les entreprises n’ont levé que 332 millions de dollars grâce à des introductions en bourse sur les marchés américains, contre près de 13 milliards de dollars il y a un an, selon les données de Dealogic.

D’autres facteurs sont à l’origine du ralentissement, notamment l’effondrement du marché qui a créé un marché global morose des introductions en bourse affectant les entreprises de toutes sortes.

Certains acteurs chinois craignent également une répression réglementaire.

Au cours de l’année écoulée, Didi, la plus grande entreprise de covoiturage de Chine, est devenue un récit édifiant. La société est devenue publique à New York l’année dernière, puis radiée de la cote après avoir été pris dans le répression à la maison.

Mais il pourrait y avoir un rebond des émissions d’actions chinoises, si le Congrès américain voit des preuves que la Chine s’en tient à l’accord d’audit.

“D’après notre expérience, les équipes de direction chinoises restent très intéressées et motivées pour s’inscrire aux États-Unis, compte tenu du processus d’inscription relativement simplifié”, a déclaré Bernstein.

“Donc, si le marché des introductions en bourse se redresse l’année prochaine, nous nous attendons à une augmentation des nouvelles cotations chinoises en 2023.”

L’accord fonctionnera-t-il?

Les analystes restent prudents quant à savoir si le nouvel accord d’audit mettra les entreprises en clair.

Les analystes de Goldman Sachs estiment qu’il y a encore environ 50 % de chances que les actions chinoises soient radiées.

La semaine dernière, le chef de la SEC a également averti que les entreprises risquaient toujours d’être expulsées si leurs documents ne pouvaient pas être consultés par les autorités américaines.

“La preuve sera dans le pudding”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La confirmation des inspections à venir “rend très probable – une probabilité de 90% – que les deux parties finalisent un large accord sur les inspections d’ici la fin de l’année ou peu après”, ont écrit des experts d’Eurasie dans un rapport.

“Le principal régulateur américain n’ira pas [to] la peine de se rendre à Hong Kong si elle n’a pas confiance dans l’engagement de la Chine à conclure un accord.”

Xiaomeng Lu, directeur de la géotechnologie chez Eurasia, a déclaré que Pékin pourrait encore ordonner à davantage d’entreprises publiques de se retirer de la liste de manière préventive, “parce que ces entreprises gèrent des informations jugées sensibles pour la sécurité nationale”.

La Chine pourrait choisir d’emprunter cette voie, “plutôt que d’être soumise à des inspections annuelles”, a écrit son équipe dans un rapport.

Cela aidera-t-il les États-Unis et la Chine à mieux s’entendre ?

Malgré les progrès réalisés, les deux principales superpuissances mondiales devraient rester en désaccord sur d’autres questions.

“Bien que l’accord soit globalement un signal constructif, il n’a pas beaucoup de répercussions sur les relations bilatérales plus larges”, a déclaré Gloudeman, directeur d’Eurasia pour la Chine.

“Il est difficile de voir une réinitialisation à l’horizon, avec l’intensification des points chauds géopolitiques comme la déconnexion de la politique taïwanaise et des relations de la Chine avec la Russie. Les cycles électoraux à venir à Taïwan et aux États-Unis risquent de détériorer davantage les relations bilatérales.”

Bernstein, le responsable comptable, a déclaré que l’accord indiquait les limites du découplage, même si les liens s’effilochaient.

“La relation américano-chinoise me rappelle des relations conflictuelles où, en fin de compte, ils réalisent qu’ils ne peuvent pas se permettre de divorcer”, a-t-il déclaré.